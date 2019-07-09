إحالة متهم بانتحال صفة طبيب «8 سنوات» لـ«العباسية»

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، بإحالة متهم بانتحال صفة طبيب، لدار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يومًا، لبيان مدى إدراكه للجريمة، وإعداد تقرير وتسليمه للمحكمة. تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما حررت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أميرة عبدالسلام مدير الإدارة، محضرًا ضد شاب يدعى "ح.ع"، لانتحاله صفة طبيب متخصص في أمراض المخ والأعصاب، ومزاولته مهنة الطب بدون ترخيص، وفتح عيادة طبية بناحية حي سخا، وانتحال صفة طبيب.

وتبين من أوراق القضية أثناء نظرها بالمحكمة أن المتهم، مقيم بمدينة كفر الشيخ، ومارس مهنة الطب في تخصص أمراض المخ والأعصاب بدون ترخيص لمدة 8 سنوات، عبر عيادة طبية بحي سخا، دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ. وكشفت أوراق القضية، أن المتهم تم فصله عندما كان طالبا بالفرقة الثانية بكلية الطب، وتبين للمحكمة أثناء