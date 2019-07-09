نائب: «المنظمات النقابية» هدفه الوفاء بالالتزامات

تحرير:أحمد جاد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون المنظمات النقابية، تستهدف الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدرت بشأنها اتفاقيات صدقت عليها الدولة مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، والحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، باعتبار أن عدد العاملين في أغلب المنشآت في الاقتصاد المصري يقل عن 150 عاملا، وتعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم، في الوقت الذي ينخفض فيه حجم العمالة في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

جاء خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية