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المرتبة المقعرة ليوسف إدريس| نائم ينتظر تغيير الدنيا

"إنني في كل قصة قصيرة أكتبها أشعر أنها إنما هي محاولة جديدة لتعريف جديد للقصة لم أقله".. يوسف إدريس متحدثًا عن دوافعه لكتابة القصص القصيرة جدا
تحرير:كريم محجوب ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
يوسف إدريس
يوسف إدريس
كما كل شيء، تأثرت الأشكال الأدبية بسرعة العصر الحديث، والمستجدات اليومية، والتغيير المستمر لتلك المستجدات، وأسهمت تلك العوامل وغيرها، في ظهور فنون أدبية جديدة، وتطوير أخرى غير التي اعتادها القارئ من المسرحيات والروايات، وبعدها القصص القصيرة، لكن الذي حل ضيفًا جديدًا على الساحة الأدبية في نهاية القرن الماضي، هو فن "القصة القصيرة جدا" الذي أُطلق عليه العديد من المسميات مثل اللوحات القصصية، الومضات القصصية، المقطوعات القصيرة، وفن الأقصوصة، ويبدو أن تلك الألقاب وغيرها لهذا الفن الوليد، خير إثبات على أنه نتاج هذا العصر السريع المتغير.
قيل عن القصة القصيرة جدًا، إنها -قصة أولا، وقصيرة جدًا ثانيًا- والقصة بطبيعة الحال تقوم على الفكرة، ويتم التعبير عنها وتقديمها للقارئ عن طريق أبطال العمل، ولكن في القصة القصيرة جدًا أنت مطالب بأن تعبر عن الفكرة بحجمها مهما كبر، في عدة سطور وأحيانًا كلمات، وعن طريق بطل واحد أو اثنين أو حتى بدونهما. يرى
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هشام-عزمي-أمين-عام-المجلس-الأعلى-للثقافة

افتتاح قاعة الاطلاع في دار الكتب.. الدخول بالمجان

تفتتح دار الكتب والوثائق القومية، غدًا الثلاثاء، قاعة الاطلاع الرئيسية للدار، والبوابة الإلكترونية لها، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الكتب الدكتور هشام عزمي. وأشارت وزارة الثقافة، في بيان، إلى أن افتتاح قاعة الاطلاع أتى بعد إتمام أكبر عملية تطوير وتحديث لها منذ تأسيسها عام 1987، حيث شمل التطوير كافة أرجاء القاعة، إلى جانب تزويدها بالعديد من أجهزة الحاسب الآلي، بهدف تعزيز الوعى الثقافي وإثراء المجتمع المعرفي، وأضاف البيان أن تدشين الموقع الإلكترونى ليواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.
غسان كنفاني

«القميص المسروق» لغسان كنفاني.. هكذا يعاني اللاجئون

في عام 1972 أصدرت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير قرارا بتصفية عدد من أيقونات النضال الفلسطيني وفق قائمة أعدها رئيس الموساد وقتها تسفى زامير، وتضمنت أسماء، بينها: وديع حداد، كمال عدوان، بسام شريف، وآخرون منهم الكاتب والصحفى والمناضل غسان كنفانى -وفق الرواية التي تناقلتها الصحف وقتها- الذي تحل علينا اليوم 8 يوليو ذكرى اغتياله، التي أثبتت بما لا يدعو مجالًا للشك بأن العدوان الإسرائيلي هو عدوان على الثقافة والكلمة والفكرة والهوية قبل أن يكون عدوانا على الأرض.
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«امرأة في حقيبة».. رواية برازيلية تنشرها دار العربي

أصدرت دار العربي للنشر والتوزيع الترجمة العربية لرواية "امرأة في حقيبة" للكاتب البرازيلي رافاييل مونتيز، والترجمة لـ"شرقاوي حافظ"، وهي الرواية الرابعة التي تنقلها دار العربي عن اللغة البرازيلية، إذ قدمت قبل ذلك روايات "السيمفونية البيضاء"، و"سارق الجثث"، و"بيتنا في أزمير". ورواية "امرأة في حقيبة" نشرت عام 2014، وحققت نجاحات مدوية، وظلت في قائمة الروايات الأكثر مبيعًا لأكثر من عدة أشهر، وبيعت حقوق ترجمتها لأكثر من 13 دولة. ويقول المترجم عنها: "أقل ما يقال عن هذه الرواية إنها ستظل من أكثر الروايات إثارة في ذهنك".
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تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم 30 يونيو

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، التي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ بسعر 25 جنيها للعرض. وهذه مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الأحد 30 يونيو، إذ تبدأ بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
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عرض «بيت الأشباح» مجانا لذوي القدرات الخاصة

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، التي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية، والتوعوية، التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ من سعر 25 جنيها وتصل لـ100 جنيه، بالإضافة للحضور المجاني لذوي القدرات الخاصة في بعض العروض. وإليكم مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الجمعة:
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عروض البيت الفني للمسرح اليوم.. لينين الرملي حاضر

تبدأ العروض المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح، اليوم الأحد، بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل، ويعرض في الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة «جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحي، رضا إدريس، تأليف سيد إبراهيم وإخراج سيد خاطر » بأسعار تذاكر 20، 30، 50، 100 جنيه، أما عرض بيت الأشباح فيقام على المسرح العائم بالمنيل في السابعة من مساء اليوم وهو من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى للورشة المسرحية "إبدأ حلمك" وأسعار الحضور 30، 50، والدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة.
المونودراما

عرض «واحدة حلوة» يمثل مصر في افتتاحية مهرجان قرطاج

قال مدير فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، الفنان شادي سرور، إن عرض المونودراما المسرحي «واحدة حلوة» سيمثل مصر في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في تونس، حيث يفتتح "العرض" المهرجان، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل الموافق 17 يونيو. العرض المسرحي«واحدة حلوة» من إخراج أكرم مصطفى ومن بطولة ليليت فهمي، تأليف موسيقى محمد الشاذلي، ديكور فادي فوكيه، وإنتاج البيت الفني للمسرح، ومأخوذ عن نص "امرأة وحيدة" لداريوفو وفراكارما، وفيه تناقش وتعرض المشكلات التى تواجهها المرأة في المجتمع.
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