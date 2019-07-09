المرتبة المقعرة ليوسف إدريس| نائم ينتظر تغيير الدنيا

"إنني في كل قصة قصيرة أكتبها أشعر أنها إنما هي محاولة جديدة لتعريف جديد للقصة لم أقله".. يوسف إدريس متحدثًا عن دوافعه لكتابة القصص القصيرة جدا

تحرير:كريم محجوب ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

كما كل شيء، تأثرت الأشكال الأدبية بسرعة العصر الحديث، والمستجدات اليومية، والتغيير المستمر لتلك المستجدات، وأسهمت تلك العوامل وغيرها، في ظهور فنون أدبية جديدة، وتطوير أخرى غير التي اعتادها القارئ من المسرحيات والروايات، وبعدها القصص القصيرة، لكن الذي حل ضيفًا جديدًا على الساحة الأدبية في نهاية القرن الماضي، هو فن "القصة القصيرة جدا" الذي أُطلق عليه العديد من المسميات مثل اللوحات القصصية، الومضات القصصية، المقطوعات القصيرة، وفن الأقصوصة، ويبدو أن تلك الألقاب وغيرها لهذا الفن الوليد، خير إثبات على أنه نتاج هذا العصر السريع المتغير.

قيل عن القصة القصيرة جدًا، إنها -قصة أولا، وقصيرة جدًا ثانيًا- والقصة بطبيعة الحال تقوم على الفكرة، ويتم التعبير عنها وتقديمها للقارئ عن طريق أبطال العمل، ولكن في القصة القصيرة جدًا أنت مطالب بأن تعبر عن الفكرة بحجمها مهما كبر، في عدة سطور وأحيانًا كلمات، وعن طريق بطل واحد أو اثنين أو حتى بدونهما. يرى

قيل عن القصة القصيرة جدًا، إنها -قصة أولا، وقصيرة جدًا ثانيًا- والقصة بطبيعة الحال تقوم على الفكرة، ويتم التعبير عنها وتقديمها للقارئ عن طريق أبطال العمل، ولكن في القصة القصيرة جدًا أنت مطالب بأن تعبر عن الفكرة بحجمها مهما كبر، في عدة سطور وأحيانًا كلمات، وعن طريق بطل واحد أو اثنين أو حتى بدونهما.

يرى عدد من النقاد أن هذا النوع الأدبي غير مرحب به، وهم كسابقيهم من النقاد الذين رفضوا الأنواع الأدبية والقوالب الشعرية المستجدة، خوفًا من الحداثة وحفاظًا على الأصالة، ونرى في عيون العدد الآخر التحمس الشديد لهذا النوع الأدبي، حبًا في الحداثة والتجديد والخروج بعيدًا عن إطار النمطية.

القصة القصيرة جدا في مصر

نعود لعام 1927، في قرية البيروم بمحافظة الشرقية، حيث أتى إلى عالم الأدب كاتب القصة الكبير يوسف إدريس "تشيخوف العرب" كما كان يحب أن يُلقب، وبعيدًا عن الجدلية المثارة حول يوسف إدريس ككاتب لقى حظوظًا وفيرة من الشهرة، واهتمامًا بالغا من النقاد على حساب آخرين من كتاب القصة، أو تدخله هو شخصيًا في إقصاء كُتاب، رآهم لا يجيدون الكتابة، ورآهم آخرون لو أتيحت لهم الفرصة سيصنعون مجد كتابات يضاهي مجد كتاباته، إلا أنه ومهما تعددت هذه الجدليات فإن يوسف إدريس هو كاتب قصة مُبدع بقلم مميز يخصه وحده.

ولإثبات قواه كتب يوسف إدريس عددا من الروايات والمسرحيات، وبجانب عشقه الأول "القصة القصيرة"، قدم عددا من القصص القصيرة جدًا، مثل "العصفور والسلك"، "نظرة"، "المرتبة المقعرة" التي كتبا في الأغلب كنتاج طبيعي لتمكنه من كتابة القصة القصيرة وسهولة تقديمه وعرضه للفكرة ولو في عدة أسطر.

ويقول يوسف إدريس عن كتاباته تلك "الومضات القصصية": "إنني في كل قصة قصيرة أكتبها أشعر أنها إنما هي محاولة جديدة لتعريف جديد للقصة لم أقله، إن كل قصة قصيرة قرأتها وهزتني تماماً كانت دائماً لحظة تركيب كوني متعدد المكونات، يؤدي إلى خلق مادة جديدة تماماً، عن كل المواد العضوية وغير العضوية، مادة جديدة اسمها الحياة".

وبالمثال نتعرض في السطور التالية لـ"المرتبة المقعرة" بوصفها نموذجا لكتابات يوسف إدريس في مجال القصص القصيرة جدًا.

«المرتبة المقعرة»

"فى ليلة الدخلة، والمرتبة جديدة وعالية ومنفوشة، رقد فوقها بجسده الفارع الضخم، واستراح إلى نعومتها وفخامتها، وقال لزوجته التى كانت واقفة إذ ذاك بجوار النافذة، انظري.. هل تغيرت الدنيا؟ ونظرت الزوجة من النافذة، ثم قالت: لا لم تتغير، فلأنم يوماً إذن.. ونام أسبوعاً، وحين صحا، كان جسده قد غور قليلاً في المرتبة.. فرمق زوجته وقال: انظري هل تغيرت الدنيا؟ فنظرت الزوجة من النافذة، ثم قالت: لا لم تتغير".

يتحدث يوسف إدريس في هذه القصة عن شخص يرى أن هذا العالم غير مناسب له لسبب ما من الأسباب، سواء كان عالما ظالما، رجعيا، أو غيرهما، إلا أنه يرى وجوب تغييره، ويتمنى ذلك من خلال إلحاحه الدائم في سؤال زوجته، "هل تغيرت الدنيا"؟ لكنه يتمنى فقط ولا يبذل أي مجهود في هذا، حتى إنه لا يكلف نفسه عناء أن ينظر بنفسه ويرى إن كانت تغيرت الدنيا أم لا.

"فلأنم أسبوعاً إذن.. ونام عاماً، وحين صحا، كانت الحفرة التي حفرها جسده في المرتبة قد عمقت أكثر، فقال لزوجته: انظري هل تغيرت الدنيا؟ فنظرت الزوجة من النافذة، ثم قالت: لا لم تتغير.. فلأنم شهراً إذن.. ونام خمس سنوات، وحين صحا، كان جسده قد غور في المرتبة أكثر، وقال كالعادة لزوجته: انظري... هل تغيرت الدنيا؟ فنظرت الزوجة من النافذة، ثم قالت: لا.. لم تتغير.. فلأنم عاماً إذن".

لا يفعل بطل يوسف إدريس في "المرتبة المقعرة"، سوى النوم وتنمي التغيير، ولا يضيف جديدًا للبشرية، ولا حتى لنفسه، وينتظر أن يتغير العالم لأجله، وكلما تأخر التغير ازداد في نومه فيقول سأنام يومًا فينام أسبوعا، سأنام عامًا فينام عشرة أعوام.. والتغيير الوحيد الذي يحدثه هو تغوير جسده في المرتبة من أثر النوم.

"نام عشرة أعوام، كانت المرتبة قد صنعت لجسده أخدوداً عميقاً، ولكنه قد مات وسحبوا الملاءة فوقه فاستوى سطحها بلا أي انبعاج، وحملوه بالمرتبة التي تحولت إلى لحد وألقوه من النافذة إلى أرض الشارع الصلبة".

صنعت المرتبة من حِمل جسده أخدودًا عميقًا كالقبر وأصبح بقدر حجمه بالضبط، حتى إنهم حينما سحبوا الملاءة فوقه استوت ولم يظهر له أي بروز، وهذا يؤكد أنه مثلما أتى مثلما ذهب لم يحدث تغييرًا ولم تكن له بصمة أو فائدة تذكر، أو حتى أثر يدل على وجوده.

"حينذاك وبعد أن شاهدت سقوط المرتبة اللحد حتى مستقرها الأخير، نظرت الزوجة من النافذة وأدارت بصرها في الفضاء وقالت: يا إلهي لقد تغيرت الدنيا".