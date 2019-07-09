ميناء الإسكندرية يسجل أكبر زيادة في معدلات الآداء

تحرير:محمد مجلي ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

ميناء - صورة أرشيفية

قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، إن إجمالي كميات البضائع المتداولة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الحاويات بميناءي الإسكندرية والدخيلة عن العام المالي الجاري 2018/2019 بلغت حوالي 1.83 مليون حاوية بزيادة 9% عن العام المالي الماضى، مشيرًا إلى أن كميات البضائع المتداولة بالسحب المباشر بلغت نحو 9.1 مليون طن بزيادة بلغت 30% عن العام المالي الماضي، فيما بلغ الإجمالي المتداول للبضائع هذا العام حوالي 64 مليون طن بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي.

من جانبه، أكد رضا الغندور المتحدث باسم الهيئة، زيادة معدلات آداء الحاويات سواء محطات الحاويات أو خارج المحطات أو الإرسال بالبر، مشيرا إلى أن عدد الحاويات بلغ مليونا و826 ألفا و733 بينما كان مليونا و679 ألفا و351 في عام 2018، وبلغت أوزان البضائع المحواة لعام 2019 نحو 17 مليونا و 833 ألفا و138، مقابل