سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ميناء الإسكندرية يسجل أكبر زيادة في معدلات الآداء

تحرير:محمد مجلي ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
ميناء - صورة أرشيفية
ميناء - صورة أرشيفية
قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، إن إجمالي كميات البضائع المتداولة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الحاويات بميناءي الإسكندرية والدخيلة عن العام المالي الجاري 2018/2019 بلغت حوالي 1.83 مليون حاوية بزيادة 9% عن العام المالي الماضى، مشيرًا إلى أن كميات البضائع المتداولة بالسحب المباشر بلغت نحو 9.1 مليون طن بزيادة بلغت 30% عن العام المالي الماضي، فيما بلغ الإجمالي المتداول للبضائع هذا العام حوالي 64 مليون طن بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي.
من جانبه، أكد رضا الغندور المتحدث باسم الهيئة، زيادة معدلات آداء الحاويات سواء محطات الحاويات أو خارج المحطات أو الإرسال بالبر، مشيرا إلى أن عدد الحاويات بلغ مليونا و826 ألفا و733 بينما كان مليونا و679 ألفا و351 في عام 2018، وبلغت أوزان البضائع المحواة لعام 2019 نحو 17 مليونا و 833 ألفا و138، مقابل
اقرأ المزيد
بطالة

النواب يوافق على «بدل البطالة» في قانون التأمينات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على تأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، وجاء في مشروع القانون أنه يتم احتساب تأمين البطالة، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتي: 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

رسميا.. مدبولي يصدر قرارا بالحد الأدنى للأجور

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من أول يوليو 2019، ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يستحق للموظف أو العامل بدءا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، الدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف.
مجلس-النواب (1)

الموافقة على قانون المحاكم الاقتصادية من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، ويستهدف مشروع القانون تعديل القانون القائم رقم 120 لسنة 2008 ليتلافى «العيوب التي أسفرت عنها التجربة العملية من صدوره هذا من جانب، وكذا إضافة مهام جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية، إذ يضمن في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية».
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

السبت.. افتتاح هرم سنفرو وكشف سر جديد للفراعنة

أصدرت وزارة الآثار، اليوم الثلاثاء، بيانا، تعلن فيه عن افتتاح هرم "سنفرو الجنوبة" المعروض بالهرم المنحنى، بمنطقة آثار دهشور، يوم السبت المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، ويعد ثالث أكبر هرم بعد هرم الملك خوفو والهرم الشمالي للملك سنفرو المعروف باسم الهرم الأحمر، إذ يبلغ ارتفاعه 98 مترا، وهو أول هرم بنى على هذا الشكل المنحنى بعد هرم زوسر المدرج، ويقال إن تغيير زاوية الميل التي أدت إلى انحنائه بسبب مشكلات إنشائية ظهرت عند التنفيذ. ويعقب الافتتاح الإعلان عن اكتشاف جديد بنفس المنطقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
نقل-الإسكندري-تتسلم-ثانى-وحدات-الترام-المكيف-لتشغيلة (1)

«نقل الإسكندرية» تتسلم ثاني وحدات الترام المكيف

أعلن المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامة للنقل والركاب بالإسكندرية، وصول ثاني وحدة ترام مكيف، إلى ميناء الإسكندرية تمهيدًا لتشغيله تجريبيا مطلع الأسبوع المقبل على أن يتم تسييره على خط ترام المدينة "سان ستيفانو – رأس التين" على أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات، وذلك على غرار أول وحدة ترام تسلمتها المحافظة العام الماضي، ضمن خطة التعاقد مع إحدى الشركات الأوكرانية على تسلم 15 وحدة ترام مكيف تمهيدًا لدفعها للعمل فى شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط خلال المرحلة المقبلة.
انفجار-ماسورة-مياة-عند-ماسبيرو-تصوير-سامح-ابو-حسن (2)

إخلاء 6 عقارات بسبب كسر ماسورة صرف بالإسكندرية

أعلنت إدارة حي وسط بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إخلاء 6 عقارات في شارع حسين أبو علي بمنطقة محرم بك، وسط المحافظة، وذلك بسبب تأثرها الشديد إثر تعرض ماسورة صرف صحي للكسر، ما ترتب عليه حالة من الفزع والقلق بين سكان المنطقة. حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، إخطارًا من غرفة عمليات الحي، بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بوجود كسر في ماسورة صرف صحي بالعنوان المشار إليه، وتأثر بعض العقارات المحيطة، بسبب تراكم كميات كبيرة من المياه أسفل هذه العقارات.
طقس-حار (1)

الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة.. و10 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس-حار (2)

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة.. و10 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org