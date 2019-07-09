الموافقة على قانون النقابات العمالية من حيث المبدأ

علي عبد العال: المجلس يضع التشريعات طبقا للظروف، ووضعنا التشريع وفقا للعدد 150 وبعد استقرار الأوضاع نزلنا بالعدد لـ50 عضوا والأعداد لا تتعارض مع مواثيق العمل الدولية

تحرير:أحمد جاد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وقال النائب عبد الفتاح محمد وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: "إننا نسعى لإنشاء النقابات وممارسة العمل النقابي، والتعديلات على قانون التنظيمات النقابية التى نناقشها اليوم، جاءت بموافقة اتحاد عمال مصر، ونؤكد للجميع أننا نسير على المسار الصحيح وأن ما يهمنا هو الداخل المصري".

وأكد محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه كان رئيس الوفد العمالى في مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، مضيفا: "لا يوجد قائمة سوداء أو بيضاء، بل قائمة ملاحظات ومصر تقدمت تقدما ملحوظا في ملف النقابات العمالية في مصر، وهو ما أعلنته منظمة العمل الدولية".اقرأ