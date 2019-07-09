الموافقة على قانون النقابات العمالية من حيث المبدأ
علي عبد العال: المجلس يضع التشريعات طبقا للظروف، ووضعنا التشريع وفقا للعدد 150 وبعد استقرار الأوضاع نزلنا بالعدد لـ50 عضوا والأعداد لا تتعارض مع مواثيق العمل الدولية
تحرير:أحمد جاد
٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وقال النائب عبد الفتاح محمد وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: "إننا نسعى لإنشاء النقابات وممارسة العمل النقابي، والتعديلات على قانون التنظيمات النقابية التى نناقشها اليوم، جاءت بموافقة اتحاد عمال مصر، ونؤكد للجميع أننا نسير على المسار الصحيح وأن ما يهمنا هو الداخل المصري".
وأكد محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه كان رئيس الوفد العمالى في مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، مضيفا: "لا يوجد قائمة سوداء أو بيضاء، بل قائمة ملاحظات ومصر تقدمت تقدما ملحوظا في ملف النقابات العمالية في مصر، وهو ما أعلنته منظمة العمل الدولية".اقرأ
وأكد محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه كان رئيس الوفد العمالى في مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، مضيفا: "لا يوجد قائمة سوداء أو بيضاء، بل قائمة ملاحظات ومصر تقدمت تقدما ملحوظا في ملف النقابات العمالية في مصر، وهو ما أعلنته منظمة العمل الدولية".
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وأبدى وهب الله، 3 ملاحظات لتعديل القانون، وأبرزها تقليل الأعداد اللازمة لإنشاء نقابة، وموضوعات الحبس للنقابيين وهو أمر جيد جدا - على حد وصفه -، وطمأن المجلس بقوله: "كمصريين بكل فئاتنا نؤمن بالحريات النقابية في مصر، وأن التعديلات ستوسع حركة العمال في مصر وتفرد نقابات جديدة، وكل النقابات التي ستنشئ ستصب في صالح الحركة العمالية والحريات النقابية، وهو ما نص عليه الدستور والقانون، وأوافق على ما انتهت إليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وهو ما تم التصديق عليه من اتفاقيات دولية من جانب مصر منذ عام 1949".
وذكر أن تعديلات قانون المنظمات النقابية من شأنها أن تعزز الحريات النقابية في مصر، وتوسع دائرة الحركة النقابية بشكل عام، والقانون يستهدف ضرورة العمل على الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدرت بشأنها اتفاقيات صدقت عليها الدولة مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، والحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، باعتبار أن عدد العاملين في أغلب المنشآت في الاقتصاد المصري يقل عن 150 عاملا، بجانب تعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم في الوقت الذي ينخفض فيه حجم العمالة في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
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من جانبها، قالت النائبة جليلة عثمان، إنه مع إيمانها الكامل بالحريات النقابية لأنه زج باسم المجلس الموقر أنه هو من أخر الموافقة على العدد، وما أوصلنا للقائمة القصيرة الملاحظات أن وزارة القوى العاملة قصرت في عملها لتقنين أوضاع النقابات، وفي حالة وصول عدد المؤسسين للنقابة إلى 50 شخصا سنواجه التعددية، مضيفة: "بالتالي أنا أتصور أننا في العام المقبل سنؤهل أننا سنكون في القائمة القصيرة للعقوبات، والمنظمة أعطتنا وقتا لتوفيق الأوضاع، وإذا تأملنا القضايا المقامة ضد الوزير والوزارة ليست بسبب قلة العمل عن 50 عضوا بل أن عدد المؤسسين أكثر من 300 عضو، وبالتالي الوزارة هى المتسبب في أزمة القائمة".
من ناحيته، عقب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قائلا: "المجلس لا يمكن باعتباره السلطة التشريعية الأساسية أن يكون السبب في ذلك، المجلس يضع التشريعات طبقا للظروف، ووضعنا التشريع وفقا للعدد 150 وبعد استقرار الأوضاع نزلنا بالعدد لـ50 عضوا، وأيا كانت الأعداد لا تتعارض مع مواثيق العمل الدولية، وعمر ما كان العدد هو السبب في العالم بل التنظيم النقابي، يمكن المأخذ الوجيه الوحيد هو العقوبات في العمل النقابي، وهذا هو ما انتهى إليه مشروع القانون".
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