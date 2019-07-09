دوسييه: السنغال منتخب قوي.. ومعهم مدرب كبير

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٨ م

ميشيل دوسييه - مدرب بنين

أكد ميشيل دوسييه، المدير الفني لمنتخب بنين، أنه يجب على فريقه أن يضع كل عوامل الفوز البدنية والذهنية وأن يتحلى بالتركيز ويضع في حساباته كل عوامل النجاح في مباراته ضد السنغال غدا الأربعاء في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية. وقال دوسييه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "السنغال فريق قوي مع مدرب كبير نحترمهم كثيرا وشاركوا في كأس العالم ولديهم طموح في المنافسة على اللقب، والجزائر هزمت السنغال ولكن لم يكن لدى أسود التيرانجا حافز الخوف من الإقصاء، ولكن في مباراة الغد الوضع مختلف".

وواصل مدرب منتخب بنين: "مستوى تركيز اللاعبين سيكون أعلى وسنحاول تقديم مباراة قوية من أجل الصعود إلى الدور نصف النهائي". وفي ذات الجانب يؤمن أولفييه فيردو قائد منتخب السناجب: "الجميع في فريقه عليه أن يكون على استعداد جيد لمباراة السنغال.. يسعدني قيادة فريقي رغم صغر سني ودوري تحفيز فريقي وكلنا متحمسون