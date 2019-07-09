روهر: التركيز والمرتدات سلاحنا أمام جنوب إفريقيا

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

نيجيريا

قال جيرنوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري، إن مباراة فريقه أمام جنوب إفريقيا ستكون أمام "المرشح الأول للتتويج بلقب الكان". وتجاوزت نيجيريا عقبة الكاميرون في ثمن النهائي، فيما فجرت جنوب إفريقيا مفاجأة بإقصاء مصر، ليضربا موعدًا في ربع نهائي البطولة غدًا الأربعاء على استاد القاهرة. وأشار روهر في مؤتمر صحفي إلى أن إقصاء منتخب جنوب إفريقيا للمنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور من ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية يجعله المرشح الأول للتتويج باللقب.

واعترف روهر أن نيجيريا لم تقدم عروضا مقنعة في دوري المجموعات، لكن لديه ثقه في لاعبيه، خاصة في ظل صعوبة مشواره في البطولة، فبعد تجاوز الكاميرون اصطدم بفريق قوي وهو جنوب إفريقيا. وشدد المدير الفني للمنتخب النيجيري، على أن التركيز وإيقاف مرتدات جنوب إفريقيا سيكون طريقه للفوز والتأهل، وهو ما أعد لاعبيه

واعترف روهر أن نيجيريا لم تقدم عروضا مقنعة في دوري المجموعات، لكن لديه ثقه في لاعبيه، خاصة في ظل صعوبة مشواره في البطولة، فبعد تجاوز الكاميرون اصطدم بفريق قوي وهو جنوب إفريقيا.



وشدد المدير الفني للمنتخب النيجيري، على أن التركيز وإيقاف مرتدات جنوب إفريقيا سيكون طريقه للفوز والتأهل، وهو ما أعد لاعبيه لتنفيذه في المباراة.



منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006).



وتنظم مصر نسخة 2019 بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

