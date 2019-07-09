نيللي وآسر سفيرا نوايا حسنة.. وزيارة قريبة للاجئين

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

نيللي كريم

أعلن لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، عن تنصيب النجمين المصريين نيللي كريم وآسر ياسين كسفيرين للنوايا الحسنة للمنظمة الأممية، وقال "دي بويك" خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم الثلاثاء، إن "الثنائي شهرتهما ليست قاصرة على موهبتهما فقط، ولكن أيضًا لإنسانيتهما وإحساسهما بالآخرين، ومن خلال تواجدهما الواسع في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وبصفتهما سفراء النوايا الحسنة، سيساهمان في الدفاع عن حقوق المهاجرين، ورفع الوعى حول الأثر الإيجابي للهجرة المنظمة، ومخاطر الهجرة غير النظامية، وتشجيع الهجرة الآمنة والمنتظمة".

ومن جانبها، أعربت نيللي كريم عن فخرها وسعادتها لتعيينها سفيرة للنوايا الحسنة من قِبل المنظمة الدولية للهجرة، مضيفة: "أتطلع إلى معرفة المزيد عن التحديات التى تواجه المهاجرين، وأتطلع إلى العمل معهم ومع فريق عمل المنظمة وزميلى آسر ياسين، والأطراف المعنية لمساعدتهم على تخطى تلك التحديات"، مشيرة إلى أن المنصب