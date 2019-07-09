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نيللي وآسر سفيرا نوايا حسنة.. وزيارة قريبة للاجئين

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
نيللي كريم
نيللي كريم
أعلن لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، عن تنصيب النجمين المصريين نيللي كريم وآسر ياسين كسفيرين للنوايا الحسنة للمنظمة الأممية، وقال "دي بويك" خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم الثلاثاء، إن "الثنائي شهرتهما ليست قاصرة على موهبتهما فقط، ولكن أيضًا لإنسانيتهما وإحساسهما بالآخرين، ومن خلال تواجدهما الواسع في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وبصفتهما سفراء النوايا الحسنة، سيساهمان في الدفاع عن حقوق المهاجرين، ورفع الوعى حول الأثر الإيجابي للهجرة المنظمة، ومخاطر الهجرة غير النظامية، وتشجيع الهجرة الآمنة والمنتظمة".
ومن جانبها، أعربت نيللي كريم عن فخرها وسعادتها لتعيينها سفيرة للنوايا الحسنة من قِبل المنظمة الدولية للهجرة، مضيفة: "أتطلع إلى معرفة المزيد عن التحديات التى تواجه المهاجرين، وأتطلع إلى العمل معهم ومع فريق عمل المنظمة وزميلى آسر ياسين، والأطراف المعنية لمساعدتهم على تخطى تلك التحديات"، مشيرة إلى أن المنصب
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فنانات شوهتهن عمليات التجميل| تجربة مها المصري مؤلمة

فنانات كثيرات يتهافتن على إجراء عمليات التجميل، منذ ستينيات القرن الماضي، ما بين شد الجلد ونفخ الشفاه وإصلاح معالم وجوههن نحو الأفضل، لدرجة وصلت إلى أنها لم تعد تقتصر على النساء بل يلجأ إليها رجال في بعض الأحيان، ولم تعد تلك العمليات من أجل تجميل تشوهات، بل أصبحت من أجل السعي وراء الكمال، إلا أنه قد تأتي النتيجة معاكسة على البعض منهم، بأن تُصاب الفنانة بمكروه ما وصل في بعض الحالات إلى الوفاة، أو بأن تفشل الجراحة وتؤدي إلى بعض التشوّهات، فتتغير ملامحها للأسوأ، حتّى تتمنّى لو لم تقم بهذه العملية على الإطلاق.
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توم هانكس هو ممثل ومخرج وكاتب ومنتج أمريكي، حائز جائزة الأوسكار مرتين وجائزة إيمي وأربع جوائز الجولدن جلوب، وأكثر من 80 جائزة أخرى، ولد في 9 يوليو 1956 في كونكورد بولاية كاليفورنيا، وكانت بدايته في مهرجان بحيرات شكسبير العظمى عام 1977، انتقل فيما بعد إلى نيويورك، ثم لعب دور البطولة في المسلسل التليفزيوني Bosom Buddies لكنه أصبح أكثر شهرة عندما لعب دور البطولة في فيلم للمخرج رون هوارد Splash، ثم وصل للنجومية بالعديد من الأفلام الشهيرة عالميا. وبمناسبة احتفاله اليوم بذكرى ميلاده، إليك أبرز المعلومات التي ربما لا تعرفها عنه:
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لم يكن يعلم العالم اللغوي الراحل زكي المهندس، أحد رجال الرعيل الأول في وضع أسس جديدة للتعليم بمصر، أن نجله فؤاد المهندس، المولود في 6 سبتمبر 1924، الطفل الثالث في العائلة بعد أختين هما "صفية" و"دُرية"، سيجعل اسمه أكثر خلودًا، وسيُصبح أستاذًا هو الآخر من خلفه، ولكن ليس في مجاله التربوي، بل في الفن الذي بدت موهبته فيه مبكرًا، وذلك رغم ابتعاد دراسته تمامًا عن هذا المجال والتحاقه بكلية التجارة، إلا أنه اتخذ من مسرحها بيتًا ثانيًا له، حتى كتب له القدر أن يُشاهده القدير نجيب الريحاني ويضعه على أول سلالم النجومية بإلحاقه بفرقته المسرحية.
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لماذا يظهر أبطال الفيل الأزرق2 «مقلوبين»في بوستراته؟

شارك الفنان إياد نصار، جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بوستر لفيلم الفيل الأزرق 2، المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث ظهر عليه "مقلوبًا" رأسًا على عقب، وكتب: "د. أكرم.. غيور وبيفهم في لغة الجسد"، في إشارة منه إلى ملمح من الشخصية التي يجسدها خلال أحداث الفيلم. وكان الفنان كريم عبدالعزيز، الذي يقدم الشخصية الرئيسية في الفيلم، نشر الأربعاء الماضي عبر حسابه على "إنستجرام"، "بوستر" للعمل، ظهر فيه "مقلوبًا" أيضًا، وعلق قائلا: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا".
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كريم عبدالعزيز «مقلوب» في بوستر «الفيل الأزرق 2»

نشر الفنان كريم عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، "بوستر" فيلمه الجديد "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، الذي سيطرح في دور السينما خلال عيد الأضحى المقبل. وظهر كريم مقلوبًا رأسًا على عقب في "البوستر"، وهو يرتدي زيًّا يبدو وكأنه من الحقبة المملوكية، وكتب: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا"، وعلقت الفنانة إيمان العاصي، باللغة الإنجليزية على المنشور قائلة: "لا أستطيع الانتظار"، فيما أبدى الجمهور حماسه للفيلم، الذي يعود به "عبدالعزيز" بعد غياب.
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السينما تنقذ موسم هؤلاء النجوم بعدما رفضتهم الدراما

هناك وجوه اعتاد الجمهور رؤيتها فى الدراما الرمضانية سواء بشكل دائم أو متقطع، وينتظر المشاهدون مسلسلاتهم عند معرفتهم بمشاركتهم خلال السباق الرمضاني، لكن هناك الكثير منهم لم يكن موفقا هذا العام، ولم يستطع المشاركة فى الدراما الرمضانية بسبب التغييرات التي طرأت عليها، ولم يكن أمام هؤلاء النجوم سوى إلقاء أنفسهم فى أحضان السينما التي تشهد تحولا كبيرا خلال 2019، على مستوى الأعمال الفنية التي عرضت وغيرها التي تنتظر العرض، بالفعل نجحت الشاشة الذهبية في أن تعوض البعض عن غيابهم من الشاشة الصغيرة، مع نيلهم الكثير من الإشادات من قبل النقاد والجمهور.
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سعادة وبكاء.. رئيس فلسطين يكرم يوسف شعبان (صور)

كرم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الفنان الكبير يوسف شعبان، مساء اليوم السبت، بنادي نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة، ونظرًا لغياب الرئيس الفلسطيني عن الحضور، سلمه التكريم السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح نيابة عن عباس أبو مازن. وحرص على حضور الاحتفال كل من الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وكل من الفنانين سامي مغاوري، وأحمد صيام، والإعلامية بوسي شلبي. وبكى النجم القدير يوسف شعبان أثناء تسلمه درع التكريم، معربًا عن سعادته بهذا التكريم ووصفه بالغالي.
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