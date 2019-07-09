229 فريقا طبيا لمواجهة «التراخوما» في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

التراخوما - صورة أرشيفية

خصصت إدارة مركز مطاي الصحية شمال محافظة المنيا، 229 فريقا طبيا للمشاركة في الإجراءات الوقائية والعلاجية ضد الرمد الحبيبي المعروف بـ"التراخوما أو التراكوما"، ومن المقرر توزيع 320 ألف جرعة على جميع أهالي المركز، لعقار الزيثروماكس، وهو عبارة عن مضاد حيوى آمن وقاتل للبكتيريا المسببة للتراخوما أو التراكوما، وسوف يتم إعطاؤه لكل المواطنين، وقال الدكتور أحمد مدين، مشرف طب العيون في مديرية صحة المنيا، إن التراخوما، عبارة عن مرض ميكروبي مزمن يصيب بطانة الجفن والقرنية ويؤدي إلى فقد الإبصار.

وأوضح "مدين" أن اختيار مركز مطاى لانطلاق الحملة في الفترة من 21 وحتى 28 يوليو الجاري، ليس بسبب ارتفاع نسب الإصابة، بل على العكس فـ"مطاي" كان أقل مركز في نسب الإصابة في المسح الذي جرى إجراؤه فى عام 2015، وفى حالة نجاح الحملة في مطاي فسيتم استكمالها في باقي محافظات مصر. وأضاف أنه سيتم توزيع الجرعات على