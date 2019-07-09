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الموافقة على مواد علاج العامل المصاب بـ«التأمينات»

مادة 75: تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه
تحرير:أحمد جاد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على المواد الخاصة بعلاج العامل المصاب، والإجراءات الخاصة بأجره خلال فترة مرضه، الموجودة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. وكانت حالة من الجدل قد شهدتها المناقشات الخاصة بمشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بتأمين المرض، وجاء السبب الرئيسي في الجدل حول مدى تطبيقها على العمالة غير المنتظمة، الذين تم ضمهم للتأمين الاجتماعي طبقا للقانون الجديد.
وطبقا لمشروع القانون فى حالة مرض العامل المؤمن عليه، يمنح تعويضا يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يوما، ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85%، ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه، أو حتى ثبوت العجز الكامل، أو حدوث الوفاة، بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة
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بطالة

النواب يوافق على «بدل البطالة» في قانون التأمينات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على تأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، وجاء في مشروع القانون أنه يتم احتساب تأمين البطالة، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتي: 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

رسميا.. مدبولي يصدر قرارا بالحد الأدنى للأجور

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من أول يوليو 2019، ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يستحق للموظف أو العامل بدءا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، الدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3 آلاف و500 جنيه، الثانية 3 آلاف جنيه، الثالثة 2600، الرابعة 2400، الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
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الموافقة على قانون المحاكم الاقتصادية من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، ويستهدف مشروع القانون تعديل القانون القائم رقم 120 لسنة 2008 ليتلافى «العيوب التي أسفرت عنها التجربة العملية من صدوره هذا من جانب، وكذا إضافة مهام جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية، إذ يضمن في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية».
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السبت.. افتتاح هرم سنفرو وكشف سر جديد للفراعنة

أصدرت وزارة الآثار، اليوم الثلاثاء، بيانا، تعلن فيه عن افتتاح هرم "سنفرو الجنوبة" المعروض بالهرم المنحنى، بمنطقة آثار دهشور، يوم السبت المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، ويعد ثالث أكبر هرم بعد هرم الملك خوفو والهرم الشمالي للملك سنفرو المعروف باسم الهرم الأحمر، إذ يبلغ ارتفاعه 98 مترا، وهو أول هرم بنى على هذا الشكل المنحنى بعد هرم زوسر المدرج، ويقال إن تغيير زاوية الميل التي أدت إلى انحنائه بسبب مشكلات إنشائية ظهرت عند التنفيذ. ويعقب الافتتاح الإعلان عن اكتشاف جديد بنفس المنطقة.
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مجلس-النواب

نائب: «المنظمات النقابية» هدفه الوفاء بالالتزامات

قال محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون المنظمات النقابية، تستهدف الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدرت بشأنها اتفاقيات صدقت عليها الدولة مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، والحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، باعتبار أن عدد العاملين في أغلب المنشآت في الاقتصاد المصري يقل عن 150 عاملا، وتعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم، في الوقت الذي ينخفض فيه حجم العمالة في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
مجلس-النواب

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المحاماة

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، واستعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة، حيث فلسفة وأهداف مشروع القانون تضمن بأن قانون المحاماة صدر رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، وأطرادا مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواده.
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إحالة قانون الجامعات الخاصة إلى «تعليم النواب»

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي. وأمهل عبد العال لجنتي التعليم والبحث العلمي والزراعة مدة 24 ساعة، لإعادة مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية وكتابة تقرير عنه لمناقشته، غدا الثلاثاء، في الجلسة العامة، وجاء قرار عبد العال بناءً على طلب لجنة الزراعة.
مجلس-النواب

مشادة في البرلمان بين شيرين فراج ورئيس لجنة الصحة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مشادة حادة بين النائبة شيرين فراج ومحمد العماري رئيس لجنة الصحة، إذ أثارت فراج، أزمة بعدما اتهمت الأخير بأنه لم يمنحها الفرصة للحديث في أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، ما دفع العماري، لطلب الكلمة، للرد على النائبة، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح، وتم النداء على النائبة أكثر من 3 مرات ولكنها لم تكن موجودة"، متابعا: "النائبة دائما تفتعل مشكلات في أثناء مناقشة مشروعات القوانين".
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