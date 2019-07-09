غدا.. بدء صرف المعاشات المحولة إلى البنوك

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأربعاء، في صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة المقررة، وذلك للمعاشات المحول صرفها إلى البنوك لعدد 1.6 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 4.3 مليار جنيه. وذكرت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص، في بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الحالات التي صرفت معاشات التضامن حتى، مساء أمس الإثنين، نحو 4.5 مليون عملية صرف بقيمة 6 مليارات و880 مليون جنيه، وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 759 ألف حالة، بقيمة مليار و368 مليون جنيه.

وأضافت اللجنة أن عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (ATM) مليون و806 آلاف حالة صرف، بقيمة مليارين و66 مليون جنيه، بالإضافة إلى مليونين و34 ألف حالة صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة 3 مليارات و445 مليون جنيه.من ناحية أخرى، وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في جلستها، أمس الإثنين، على