رياضة

الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني، مرانه اليوم الثلاثاء، على فترتين، الأولى صباحية بملعب الفندق وتتضمن استشفاء للاعبين الذين شاركوا أمام أنورسيس فاموغستا، بينما الثانية في الخامسة مساء، عبارة عن تدريب تكتيكي. كان الزمالك قد خاض ثاني مبارياته الودية أمس الإثنين،
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اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
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عبدالغني يوضح حقيقة بلاغ مجاهد ضده في بيع التذاكر

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، حقيقة تقديم أحمد مجاهد زميله في المجلس بلاغًا ضده هو وخالد لطيف، يتهمهما فيه ببيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. وأرسل أحمد مجاهد خطابا إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، نشره مجدي عبدالغني عبر حسابه الشخصي عبر "تويتر"، جاء نصه كالتالي: "السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.. يؤسفني أنني سمعت أنه نشر على لساني كلام لا أساس له من الصحة بأنني هاجمت بعض الزملاء وتحديدًا خالد لطيف ومجدي عبدالغني".
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حسين الشحات: هذه حقيقة خلافاتي مع لاسارتي

قال حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، إن معسكر إسبانيا الذي يخوضه الفريق حاليا يعد مثاليا في كل شيء؛ سواء في الإقامة أو ملاعب التدريب أو توافر الأدوات، كما أن توقيت المعسكر يعد مناسبا بالنظر إلى ارتباطات الفريق في المرحلة المقبلة التي تشهد حسم بطولة الدوري. وأكد الشحات في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن تأجيل مباراتي المقاولون العرب والزمالك لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، وحصول الفريق على راحة لعدة أيام، كان يتطلب ضرورة تجميع الفريق مرة أخرى لإعداد اللاعبين بدنيا وفنيا وتجهيزهم بالشكل المطلوب للمواجهات المهمة المقبلة.
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الزمالك يخسر أمام إيل ليماسول في أولى وديات قبرص

خسر فريق نادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسول القبرصي بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في إطار استعدادات الفريق الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقدم للزمالك أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق إيل في الدقيقة التاسعة، بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39 ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل 3 أهداف في الدقائق 12 و40 والوقت المحتسب بدلا من الضائع.
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بعثة الزمالك تصل قبرص للدخول في معسكر مغلق

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار بافوس بدولة قبرص، حيث كان في استقبال البعثة أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص، بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام. كما حرصت السيدة مي طه خليل سفيرة جمهورية مصر العربية فى قبرص على الاتصال ببعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فور وصولها إلى مطار بافوس بقبرص للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة، مؤكدة على تواجد مندوب من السفارة بمرافقة البعثة طوال فترة تواجدها في قبرص.
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خالد جلال: محمد إبراهيم أدى بشكل طيب في مركزه الجديد

أكد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن المباراة الودية التي خاضها الفريق اليوم أمام البطل الأوليمبي ضمن معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر كان تجربة مفيدة في نهاية المعسكر الأول، مشيرا إلى أنه قام بتجربة مشاركة خمسة ناشئين وهم: يوسف حسن والشحات ويحيي مفتاح وأحمد عيد ويوسف محمود وظهروا بشكل طيب للغاية. وأضاف جلال أنه قام بإراحة مجموعة من اللاعبين، مشيدا بمشاركة محمد إبراهيم في مركز المهاجم حيث أكد أن اللاعب أدى بشكل طيب.
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الزمالك يبدأ معسكر 6 أكتوبر الثلاثاء

حرص خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي، وتحدث خلالها في بعض الأمور الفنية استعدادًا للفتره المقبلة، كما وجه جلال رسالة للاعبين طالبهم خلالها بالتركيز خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالروح والالتزام التام من اللاعبين في التدريبات. وقام خالد جلال، بعمل قياسات بدنية للاعبين على هامش المران، حيث يأتي ذلك من جانب الجهاز الفني من أجل الوقوف على آخر المستويات البدنية التي وصل إليها اللاعبون.
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