الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة خالد جلال المدير الفني، مرانه اليوم الثلاثاء، على فترتين، الأولى صباحية بملعب الفندق وتتضمن استشفاء للاعبين الذين شاركوا أمام أنورسيس فاموغستا، بينما الثانية في الخامسة مساء، عبارة عن تدريب تكتيكي. كان الزمالك قد خاض ثاني مبارياته الودية أمس الإثنين،