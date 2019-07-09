عبد العال لثروت سويلم: أنت سايب اتحاد الكرة وجاي هنا

تحرير:أحمد جاد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد كرة القدم

في لقطة طريفة في أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خرج الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، عن النص وداعب النائب ثروت سويلم عضو البرلمان القائم بأعمال رئيس اتحاد كرة القدم (الجبلاية)، قائلا: "أنت سايب اتحاد الكورة وجاي هنا"، جاء ذلك في أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، عن مشروع قانون حكومي بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وأضاف عبد العال ضاحكا: "ما هو مش السبب.. هو بينقذ ما يمكن انقاذه دلوقتي".في سياق آخر، بعث رئيس المجلس، رسالة تحذيرية واضحة لأعضاء المجلس، المؤيدين للتعديلات التي تنتصر للعمال والمعارضين للتعديلات، رغبة في توفير استقرار داخل المنشآت المختلفة وتجنبا للدفاع رجال الأعمال، وذلك في أثناء مناقشة تقرير لجنة