كيف تستفيد مصر من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية؟

خبراء: اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة ستسهم في إطلاق إمكانات إفريقيا الاقتصادية بعد تعثر طال أمده من خلال دعم التجارة البينية وتقوية سلاسل الإمدادات ونشر الخبرات

تحرير:خالد وربي ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

دشن زعماء القارة الإفريقية أمس منطقة تجارة حرة على مستوى القارة، وذلك خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي والتي ترأسها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ومن المأمول أن تساهم منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، وهي الأكبر من نوعها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994، في إطلاق إمكانات إفريقيا الاقتصادية بعد تعثر طال أمده من خلال دعم التجارة البينية، وتقوية سلاسل الإمدادات، ونشر الخبرات. أما أبرز التحديات التي تواجه الاتفاقية فهي الجمارك والتجارة العابرة للحدود وتباين الأسعار وبعض المشاكل الفنية التي لا تتناسب مع بعض الدول في القارة.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا سجل العام الماضي 6.9 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2017. وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا نحو 4.7 مليار دولار خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع 26.9% مقارنة بعام 2017. واستحوذت دول شمال

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا سجل العام الماضي 6.9 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2017.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا نحو 4.7 مليار دولار خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع 26.9% مقارنة بعام 2017.

واستحوذت دول شمال إفريقيا والجوار على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية للدول الإفريقية مقارنة ببقية دول القارة، بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

وشكلت التجارة البينية في إفريقيا 17% من الصادرات في 2017، مقابل 59% في آسيا و69 % في أوروبا، حيث تراجعت إفريقيا عن طفرات اقتصادية حققتها تكتلات تجارية أخرى في العقود الأخيرة.

ويوجد في إفريقيا خليط من المناطق التجارية المتنافسة والمتداخلة، وهي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في الغرب، ومجموعة شرق إفريقيا (ايك) في الشرق، ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) في الجنوب، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) في الشرق والجنوب.

ووقعت 54 دولة من أصل 55 بالقارة الإفريقية على الاتفاقية، بينها نيجيريا، أكبر اقتصاد في إفريقيا، بينما لم يصدق عليها سوى 25 دولة.

وتلتزم الدول الموقعة بإزالة الرسوم عن 90% من البضائع، ومنطقة التجارة الإفريقية الحرة ستلغي التعريفة الجمركية تدريجيا، على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، مما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية.



وجاءت فكرة الاتفاقية خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الإفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى أفريقيا"، وتم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى وقد تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الإفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.



وفي منتصف العام 2015 وقعت 26 دولة إفريقية اتفاقية تجارة حرة في مدينة شرم الشيخ المصرية، تهدف تلك الاتفاقية لتسهيل حركة السلع بين الدول الأعضاء والتي تشكل أكثر من نصف الناتج القومي للقارة، والدول المشاركة هي مصر والسودان وليبيا وجنوب إفريقيا، وأنغولا، ومدغشقر، وسيشل، وموريشيوس، ومالاوي، وجزر القمر، وتنزانيا، وبوروندي، ورواندا، وأوغندا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، وليسوتو، وناميبيا، وبتسوانا، وموزمبيق، وسوازيلاند، وزمبابوي، وزامبيا.

وتعود فكرة التكامل والاندماج بين التجمعات الاقتصادية الإفريقية إلى خطة عمل لاجوس سنة 1980، ومعاهدة أبوجا سنة 1991، بهدف إنشاء المجموعة الاقتصادية الإفريقية، والتي تم على أثرها الترشيد في تواجد التجمعات الإفريقية القائمة بالفعل.

ويقول خبراء اقتصاديون إن تحديات كبيرة لا تزال قائمة من بينها شبكات الطرق والسكك الحديدية المتهالكة، والاضطرابات في مناطق شاسعة، ومعوقات إدارية مفرطة على الحدود، والفساد الذي يعرقل النمو والتكامل.

وقال الدكتور حلمي شعراوي خبير الشئون الإفريقية ومؤسس مركز البحوث العربية والإفريقية، كل اتفاقات التعاون الإفريقي سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو اجتماعية، كل هذا يدفع في اتجاه التبادل المعرفي الإفريقي، لأن هناك مشكلة كبرى في إفريقيا وهى أن كل أسواقها تابعة لأسواق رأسمالية عالمية خارجية، وخاضعة لسيطرة قوانين العولمة ومبادئها ومواقفها، فأين سنرى إرادة العمل التكاملي مستقلا وحدويا إفريقيا، كما كنا نراه في مجموعة الدار البيضاء ومجموعة الـ77 ومجموعة الـ15 في عدم الانحياز.

وتابع شعراوي: وأرى أن السياسة ستكون المتحكم في تلك التجمعات فلا سياسة بلا اقتصاد ولا اقتصاد بلا سياسة، وكنا نرى العلاقات الإفريقية مع الاتحاد السوفييتي وأمريكا، لكن هذه الأيام هناك تنوع وهذا قد يخدم تلك التكتلات في عملية بناء استقلالها، فالإرادات السياسية مهمة جدا وهى محكومة بقرارات التبعية السياسية أحيانا، وتلك الخطوة مهمة نحو التكامل والتعاون الإفريقي.

وحسب نائب مدير مركز حوض النيل بجامعة القاهرة وخبير الشؤون الإفريقية، الدكتور أيمن شبانة، فإن الاتفاقية تتسق مع الأهداف الإستراتيجية لأجندة التنمية فى إفريقيا للعام 2036 ، والتى تستهدف رفع نسبة التجارة الإفريقية البينية.

وقال شبانة، إنه من المتوقع أن تسهم الاتفاقية فى التغلب على الكثير من المشكلات التى كانت تعترض انسياب حركة التجارة البينية الإفريقية، ومن أهمها مشكلة تداخل العضوية، والممارسات التجارية غير العادلة، بالإضافة لتعزيز التعاون الجمركى والضريبى، وتنمية حركة التجارة البينية، وتوفير الملايين من فرص العمل.

وتابع: "هناك فرص سانحة لإنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، فهى تعبر عن رؤية إفريقية خالصة كما تمزج الاتفاقية بين أدوار الحكومات والقطاع الخاص والمبادرات الفردية فى تحرير التجارة".