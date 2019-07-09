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كيف تستفيد مصر من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية؟

خبراء: اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة ستسهم في إطلاق إمكانات إفريقيا الاقتصادية بعد تعثر طال أمده من خلال دعم التجارة البينية وتقوية سلاسل الإمدادات ونشر الخبرات
تحرير:خالد وربي ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي
دشن زعماء القارة الإفريقية أمس منطقة تجارة حرة على مستوى القارة، وذلك خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي والتي ترأسها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ومن المأمول أن تساهم منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، وهي الأكبر من نوعها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994، في إطلاق إمكانات إفريقيا الاقتصادية بعد تعثر طال أمده من خلال دعم التجارة البينية، وتقوية سلاسل الإمدادات، ونشر الخبرات. أما أبرز التحديات التي تواجه الاتفاقية فهي الجمارك والتجارة العابرة للحدود وتباين الأسعار وبعض المشاكل الفنية التي لا تتناسب مع بعض الدول في القارة.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا سجل العام الماضي 6.9 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2017. وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا نحو 4.7 مليار دولار خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع 26.9% مقارنة بعام 2017. واستحوذت دول شمال
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«سنناقش الطوارئ غدا».. عبد العال يرفع جلسة البرلمان

شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور النواب جلسة الغد، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في البلاد، جاء ذلك قبل أن يرفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الاربعاء، فيما قرر مجلس النواب، أيضا، إرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، إلى جلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء. حيث رأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن، أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه على الأشخاص الإعتبارية دون الأشخاص العادية.
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بعد انقسام النواب..تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

أرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة قانون الإيجار القديم، إلى جلسة قادمة، وذلك بعد الخلافات التى شهدتها الجلسة حول مشروع القانون، بعد أن انقسم النواب ما بين مؤيد ومعارض، لتطبيق القانون على الأشخاص الاعتباريين والعاديين. وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عقب تأجيل مناقشة القانون، "أقسم بالله العلى العظيم وأنا أستاذ قبل ما أتى هنا، وأعلم جيدا أن المنصة لم تحيد على الإطلاق وأعلم حدود اختصاصى، والحيدة تقتضى أن أنبه المجلس أن هناك عوارا دستوريا".
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عبدالعال يطالب بحذف «غير دستوري» من مضبطة «الإيجار غير السكني»

أوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، التزام الحكومة بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بوضع مشروع قانون بشأن «بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى». وأضاف مروان أن المحكمة الدستورية لو ارتأت أن تطبيقه فقط يكون على الأشخاص الاعتباريين لكانت تعرضت له، مستطردا "البعض يسيء للنص المقدم من الحكومة بأنه غير دستورى بل نحن التزمنا بحكم الدستورية".
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مسجد السواح.. عم السيدة نفيسة وحفيد فاطمة الزهراء

"هذا مقام سيدى ابراهيم الأنور الشهير بالسواح"، عبارة مكتوبة على ضريح أحد أحفاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، داخل مسجد "السواح" بمنطقة السواح، تجذب أنظار الزائرين إليها، حيث يأتى لزيارته المئات من المواطنين من مختلف محافظات مصر، حبا فى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من تفرق أضرحة أولياء الله الصالحين إلا أن كل ضريح وله محبيه ومريديه، ممن يقطعون المسافات لأجله، على مدار العام، وتزداد أعدادهم فى "المولد"، وهو أكبر تجمع لمحبى أصحاب الأضرحة من الأولياء الصالحين.
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متحدث الرئاسة: قمة النيجر محط أنظار واهتمام العالم

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الإفريقية الاستثنائية بنيامي عاصمة النيجر، والتى بدأت أعمالها، أمس الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت محط أنظار واهتمام كافة دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، إذ شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الحجم.
الرئيس-السيسي (3)

السيسي يصل مقر القمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر

ذكرت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل مقر انعقاد القمة الإفريقية الاستثنائية في النيجر. وتشهد القمة إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الإفريقية، ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ. وتعد الاتفاقية أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقعا، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، مما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي.
السيسى-وبوتين

بوتين: السيسي يشارك في رئاسة قمة روسيا أكتوبر المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشارك في رئاسة قمة «روسيا- إفريقيا»، التي ستعقد بمنتجع سوتشي في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، إذ قال بوتين خلال مراسم استلام وثائق اعتماد سفراء دول أجنبية في موسكو، وفقًا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري: «ستجرى لدينا في المستقبل القريب سلسلة من الفعاليات الدولية الكبيرة، حيث سنستضيف في سبتمبر المقبل بمدينة فلاديفوستوك المنتدى الاقتصادي الشرقي الجديد».
الاتحاد-الافريقى

اتفاقية التجارة الإفريقية.. بداية الانتعاش الاقتصادي

دخلت اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية المعروفة بـ"AFCFTA" حيز التنفيذ قبل أيام، والتى تؤسس لإنشاء أكبر سوق تجارية في العالم لنحو 1.2 مليار شخص بالقارة. وتهدف الاتفاقية إلى استغلال العدد الكبير من السكان الشباب وتعزيز التجارة بين الأفارقة، والاعتماد أقل على اضطراب أسعار السلع التي تتأثر بالمواد الخام وتمثل معظم الصادرات، وتلتزم الدول الموقعة بإزالة الرسوم عن 90% من البضائع. ومنطقة التجارة الإفريقية الحرة ستلغي التعريفة الجمركية تدريجيا، على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، مما سيجعل التجارة أسهل بالنسبة للشركات الإفريقية.
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