السبت.. افتتاح هرم سنفرو وكشف سر جديد للفراعنة

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

خالد العناني وزير الآثار - صورة أرشيفية

أصدرت وزارة الآثار، اليوم الثلاثاء، بيانا، تعلن فيه عن افتتاح هرم "سنفرو الجنوبة" المعروض بالهرم المنحنى، بمنطقة آثار دهشور، يوم السبت المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، ويعد ثالث أكبر هرم بعد هرم الملك خوفو والهرم الشمالي للملك سنفرو المعروف باسم الهرم الأحمر، إذ يبلغ ارتفاعه 98 مترا، وهو أول هرم بنى على هذا الشكل المنحنى بعد هرم زوسر المدرج، ويقال إن تغيير زاوية الميل التي أدت إلى انحنائه بسبب مشكلات إنشائية ظهرت عند التنفيذ. ويعقب الافتتاح الإعلان عن اكتشاف جديد بنفس المنطقة.

من ناحية أخرى، اجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة، مساء أمس الإثنين، برئاسة وزير الآثار الدكتور خالد العناني، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وقيادات من الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وغيرهم، لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي انعقد يومي 3 و 4 يوليو الجاري بصالة مزادات "كريستيز"