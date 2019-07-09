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رسميا.. مدبولي يصدر قرارا بالحد الأدنى للأجور

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من أول يوليو 2019، ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يستحق للموظف أو العامل بدءا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، الدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف، أما فيما يتعلق بالدرجة الأولى، فيكون الحد الأدنى لها 3 آلاف و500 جنيه، الثانية 3 آلاف جنيه، الثالثة 2600، الرابعة 2400، الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.
ونص القرار كذلك على أن يُزاد الحد الأدنى الشهري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة بمبلغ 100 جنيه. ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، يتم احتساب الحد الأدنى لأجر الموظفين المخاطبين بأحكام
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بطالة

النواب يوافق على «بدل البطالة» في قانون التأمينات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على تأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، وجاء في مشروع القانون أنه يتم احتساب تأمين البطالة، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتي: 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع.
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الموافقة على قانون المحاكم الاقتصادية من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، ويستهدف مشروع القانون تعديل القانون القائم رقم 120 لسنة 2008 ليتلافى «العيوب التي أسفرت عنها التجربة العملية من صدوره هذا من جانب، وكذا إضافة مهام جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية، إذ يضمن في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية».
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السبت.. افتتاح هرم سنفرو وكشف سر جديد للفراعنة

أصدرت وزارة الآثار، اليوم الثلاثاء، بيانا، تعلن فيه عن افتتاح هرم "سنفرو الجنوبة" المعروض بالهرم المنحنى، بمنطقة آثار دهشور، يوم السبت المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، ويعد ثالث أكبر هرم بعد هرم الملك خوفو والهرم الشمالي للملك سنفرو المعروف باسم الهرم الأحمر، إذ يبلغ ارتفاعه 98 مترا، وهو أول هرم بنى على هذا الشكل المنحنى بعد هرم زوسر المدرج، ويقال إن تغيير زاوية الميل التي أدت إلى انحنائه بسبب مشكلات إنشائية ظهرت عند التنفيذ. ويعقب الافتتاح الإعلان عن اكتشاف جديد بنفس المنطقة.
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النواب يقر 50 عاملا لتشكيل اللجان الفرعية للنقابات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقليل أعداد تكوين اللجان الفرعية بالمنظمات النقابية بـأحقية العاملين في أي منشأة بتكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملا منضما لها، وذلك بعد أن كانت 150، فيما يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، إذ وافق الأعضاء على المادة الأولى.
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إنشاء صندوقين حكوميين لتأمين طلاب المدارس والأزهر

أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، اليوم الثلاثاء، بيانا، يعلن فيه صدور قرارين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقمي 1583، و1584 لسنة 2019، بشأن إنشاء صندوقي التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر والتعليم الأزهري، بهدف توفير مظلة للحماية التأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث والإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي، وتغطية تكلفة إجراء عمليات جراحية والعلاج، وبما لا يتعدى للحد الأقصى المنصوص عليه لمبلغ التأمين.
فلوس-الجمعية

البداية 2000 جنيه.. الحكومة تقر الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم "79 لسنة 2019 " الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحدد مشروع القرار، قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل في أجهزة الدولة المختلفة، بحسب الدرجات الوظيفية.
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طلب إحاطة بشأن ديون الحكومة لبنك الاستثمار القومي

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إنه في إطار سعي الحكومة إلى تسوية كافة مديوناتها المستحقة لدى بنك الاستثمار القومي، والتي تصل قيمتها إلى 240 مليار جنيه، من خلال مبادلة هذه الأصول بديون حكومية، تلاحظ أن هناك ديون على البنك لصالح الحكومة متمثلة في أموال التأمينات والمعاشات، والتي تقدر قيمتها بنحو 250 مليار جنيه، وبناءً عليه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، بشأن الضوابط التي تحكم الديون بين الحكومة وبنك الاستثمار القومي.
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نائب يتهم الحكومة بالتراخي بشأن قانون ذوي الإعاقة

اتهم محمد فؤاد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، الحكومة بالتراخي في تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، اللائحة التنفيذية له، رقم 2733 لسنة 2018، مضيفا أنه رغم صدور قانون حقوق ذوي الإعاقة فبراير عام 2018، وصدور اللائحة التنفيذية له متأخرة في ديسمبر 2018، إلا أن هناك تباطؤ غير مبرر في تفعيل نصوصه، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللائحة التنفيذية له.
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