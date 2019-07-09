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رجل يطلب يد صديقته للزواج على ارتفاع 3000 قدم

تحرير:مي فؤاد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م
الزوجان
الزوجان
أن ينزل الرجل على ركبتيه لطلب يد فتاة أمر مخيف بما فيه الكفاية لمعظم الشباب. لكن كريستيان ريتشارد اتخذ خطوة أبعد من ذلك، حيث طلب الزواج من صديقته على ارتفاع 3 آلاف قدم على صخرة مثبتة بشكل خطير بين اثنين من المنحدرات. أخذ ريتشارد البالغ من العمر 33 عامًا، من جزيرة شيب في كنت، صديقته بيكس مورلي إلى جبال كيراغ في النرويج، ليطرح طلب الزواج بأكثر الطرق تأثيرًا. قال ريتشاردز لصحيفة ذا صن: "معظم الناس يشعرون بالرعب؛ لأن صديقتهم قد تقول لا، لكن كان لدي أشياء أخرى تقلقني".
أضاف ريتشارد: "كنت قلقًا من أن أسقط خاتم الزواج، إذا سارت الأمور، فلن نستعيدها". لحسن الحظ، قالت مورلي نعم، وسرعان ما عادا إلى الأماكن الآمنة. قال ريتشارد وهو عامل في مصنع: "كان الأمر مخيفًا ولكن بيكس كان أكثر قلقًا مني، قالت نعم، لكنني أعتقدت أنها أجابت بها فقط للنزول من الصخرة". كان الاثنان يمشيان
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