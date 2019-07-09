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النواب يوافق على «بدل البطالة» في قانون التأمينات

تحرير:أحمد جاد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
بطالة - صورة أرشيفية
بطالة - صورة أرشيفية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على تأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، وجاء في مشروع القانون أنه يتم احتساب تأمين البطالة، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتي: 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع.
وتكون مدة الصرف 12 أسبوعا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرا، كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل في حساب شخصى يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـمكافأة نهاية الخدمة.ونظم القانون الإجراءات والشروط الخاصة
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبد العال: لا مساس بـ«السكن» في مشروع «الإيجارات»

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه لا مساس بالإيجارات السكنية. ?وأضاف "عبد العال" مخاطبا النواب في بداية مناقشة المجلس، بجلسته العامة اليوم الثلاثاء، لمشروع قانون الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى: "أرجو الانتباه جيدا لكلماتي وفهمها. أي علاقة قانونية ليس في مصر فقط وإنما في كل دول العالم يجب أن تحكمها قواعد العدالة.. والعدالة تأتي من الاعتدال والالتزام وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر".
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وزير الشباب ونقيب الصحفيين في افتتاح ملتقى الإعلاميات الرياضيات

افتتح بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات بالقاهرة، الذي ينظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين. وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاح الملتقى، إن مصر بقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بالمرأة، ومن منطلق هذا الاهتمام على المستوى المصري يمتد أيضا للمستوى العربي.
دوى-مبادرة تمكين البنات3 (2)

«دوّى بحكايتك».. ماذا يعني شعار حملة القومي للطفولة؟

«دوي.. بحكايتك تكمل حكايتهم» كان هذا شعارا لحملة أطلقها المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع منظمة يونيسيف مصر تحمل اسم «دوي» عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لتمكين الفتيات الأطفال فى مختلف المحافظات، من خلال دراسة الأسباب الجذرية للممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كتشويه الأعضاء التناسلية للإناث «ختان الإناث» وزواج الأطفال، وإكسابهن المهارات اللازمة للتعامل مع العادات الخاطئة، ويأتى هذا بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة، ووزارة التربية والتعليم، والصحة، والشباب، والثقافة، والرياضة، والتضامن الاجتماعى، بمشاركة المجتمع المدنى والدولي.
مميش يستقبل السيد قاسم ماجاليوا رئيس وزراء تنزانيا

رئيس وزراء تنزانيا: نسير على خطى مصر في التنمية

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء تنزانيا "قاسم ماجاليوا"، وبرفقته وزير الزراعة التنزاني "يافت كاسونجا"، وبحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. كما حضر الزيارة الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس والسيد عيسى ناصور سفير تنزانيا بالقاهرة، وعدد من قيادات الهيئة ووزارة الزراعة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
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مجلس-النواب (1)

الموافقة على مواد علاج العامل المصاب بـ«التأمينات»

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على المواد الخاصة بعلاج العامل المصاب، والإجراءات الخاصة بأجره خلال فترة مرضه، الموجودة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. وكانت حالة من الجدل قد شهدتها المناقشات الخاصة بمشروع قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بتأمين المرض، وجاء السبب الرئيسي في الجدل حول مدى تطبيقها على العمالة غير المنتظمة، الذين تم ضمهم للتأمين الاجتماعي طبقا للقانون الجديد.
وقفة احتجاجية لأصحاب المعاشات فى وسط البلد -11

جدل في مجلس النواب بسبب قانون المعاشات

حالة من الجدل شهدتها المناقشات الخاصة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، بلجنة القوى العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بتأمين المرض، وجاء السبب الرئيسي في الجدل جول مدى تطبيقها علي العمالة غير المنتظمة، الذين تم ضمهم للتأمين الاجتماعي طبقا للقانون الجديد، وقررت اللجنة في نهاية اللجان تأجيل نظر المواد الخاصة بالتأمين على العمالة غير المنتظمة، لحين استدعاء رئيس هيئة التأمين الصحي، خلال اجتماع، غدا الأربعاء، لحسم مصير العمالة غير المنتظمة من خدمات التأمين الصحي.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية للبرلمان: أموال التأمينات معفاة من الضرائب

اجتمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك للانتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، المقدم من الحكومة. وقال محمد عبد الفتاح ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات، واستثمارها استثمارا آمنا لصالح أصحاب المعاشات، مضيفا أن استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة هو ضمن استثمار آمن، لذلك فهو مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

مشروع قانون برفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 سنة

أوضح عمر محمد حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، قائلا إنهم بدأوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتى تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوي على 12 بابا، ومكون من 199 مادة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبا آخرين في ذات الموضوع.
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