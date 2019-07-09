مسجد السواح.. عم السيدة نفيسة وحفيد فاطمة الزهراء
تنتشر أضرحة أحفاد النبى فى مناطق مختلفة، وبالرغم من تجمع عدد منها فى مناطق بعينها مثل منطصة مصر القديمة، إلا أن هناك مناطق بها ضريح واحد فقط لأحد أحفاد النبى.
تحرير:هالة صقر
٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
مسجد السواح
"هذا مقام سيدى ابراهيم الأنور الشهير بالسواح"، عبارة مكتوبة على ضريح أحد أحفاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، داخل مسجد "السواح" بمنطقة السواح، تجذب أنظار الزائرين إليها، حيث يأتى لزيارته المئات من المواطنين من مختلف محافظات مصر، حبا فى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من تفرق أضرحة أولياء الله الصالحين إلا أن كل ضريح وله محبيه ومريديه، ممن يقطعون المسافات لأجله، على مدار العام، وتزداد أعدادهم فى "المولد"، وهو أكبر تجمع لمحبى أصحاب الأضرحة من الأولياء الصالحين.
من هو السواح
هو ابراهيم الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب والسيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق السيد حسن الأنور والد السيدة نفيسة ابنة الإمام الحسن الأنور بن زيد الأبلج ابن الإمام الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب، وسمى بالسواح لكثرة سياحته
من هو السواح
هو ابراهيم الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب والسيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق السيد حسن الأنور والد السيدة نفيسة ابنة الإمام الحسن الأنور بن زيد الأبلج ابن الإمام الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب، وسمى بالسواح لكثرة سياحته فى الأرض من أجل الدعوة إلى الله.
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مسجد السواح
يقع مسجد السواح أمام المساكن السعودية بمنطقة السواح، ويحمل لافتة من الخارج مكتوب عليها "مسجد سيدى ابراهيم الأنور الشهير بالسواح""، وبالرغم من صغر مساحة المسجد إلا أنه يتميز بمئذنته شاهقة الإرتفاع، وطرازها المعمارى المميز، أما من الداخل فالمسجد لا يحمل نقوشا، وجدرانه بنيت من الحجارة، ولا يخلو من المصلين.
محمد خلف أحد رواد المسجد قال لـ"التحرير"، أن مسجد السواح هو القبلة المميزة لأهالى المنطقة، لما يحمله بداخله من روحانيات ونفحات، كما أن البعض يحرص على زيارة الضريح بشكل دائم، مشيرا إلى أن المسجد يزدحم بالمصلين ليس فقط فى صلاة التراويح والعيد، ويوم الاحتفال بمولد "ابراهيم الأنور، وإنما أيضا فى جميع الصلوات وبشكل يومى".
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3 أضرحة لعائلة زيد الأبلج
ضريح السواح الخاص بالشيخ "ابراهيم الأنور" ليس الضريح الوحيد لعائلة زيد الأبلج، فهناك ضريحين أخرين.
الضريح الثانى هو ضريح محمد الأنور رضي الله عنه بن زيد الأبلج بن الحسن رضي الله عنه بشارع الأشراف بمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، وهو شقيق ابراهيم الأنور الشهير بالسواح.
الضريح الثالث هو ضريح حسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن رضى الله عنه بشارع الجيارة بمنطقة مصر القديمة.
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مولد سيدى السواح
يحتفل سكان منطقة السواح، فى أول خميس من شهر شعبان كل عام لمولد "سيدى ابراهيم الأنور الشهير بالسواح"، ويعرف هذا اليوم ب "الليلة الكبيرة"، يأتى محبى ومريدى الشيخ ابراهيم الأنور من مختلف المحافظات، لحضور هذا اليوم، للإحتفال بذكرى مولده وزيارة الضريح.
ابراهيم السيد أحد سكان المنطقة قال لـ"التحرير"، أن مولد "سيدى السواح"، هو يوم رائع ودائما ما يكون ملئ بالروحانيات، ويأتى لزيارته المئات من المواطنين من مختلف المناطق والمحافظات، وتمتلأ المنطقة بالزوار قبل موعد المولد بليلة وذلك لحجز أماكنهم فى المسجد، وتمتلأ المنطقة المحية بالمسجد بمحبى "السواح" ومريديه، وكذلك بائعى المأكولات، وأصحاب الألعاب للترفيه عن الأطفال فى ذلك اليوم.
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الحضرة
ابراهيم العرباوى أحد محبى ومريدى الشيخ "ابراهيم الأنور"، وآل بيت رسول الله، قال لـا"التحرير"، أنه فى يوم الجمعة من كل أسبوع يعقد مجموعة من المصلين ما يسمى بـ"الحضرة"، حيث يجتمع فيها محبى المسجد والشيخ السواح، للصلاة على النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وقراءة الفاتحة على آل بيته، وذلك عقب صلاة الجمعة مباشرة، مع زيارة البعض للمقام.
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