مسجد السواح.. عم السيدة نفيسة وحفيد فاطمة الزهراء

تنتشر أضرحة أحفاد النبى فى مناطق مختلفة، وبالرغم من تجمع عدد منها فى مناطق بعينها مثل منطصة مصر القديمة، إلا أن هناك مناطق بها ضريح واحد فقط لأحد أحفاد النبى.

تحرير:هالة صقر ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

مسجد السواح

"هذا مقام سيدى ابراهيم الأنور الشهير بالسواح"، عبارة مكتوبة على ضريح أحد أحفاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، داخل مسجد "السواح" بمنطقة السواح، تجذب أنظار الزائرين إليها، حيث يأتى لزيارته المئات من المواطنين من مختلف محافظات مصر، حبا فى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من تفرق أضرحة أولياء الله الصالحين إلا أن كل ضريح وله محبيه ومريديه، ممن يقطعون المسافات لأجله، على مدار العام، وتزداد أعدادهم فى "المولد"، وهو أكبر تجمع لمحبى أصحاب الأضرحة من الأولياء الصالحين.

من هو السواح هو ابراهيم الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب والسيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق السيد حسن الأنور والد السيدة نفيسة ابنة الإمام الحسن الأنور بن زيد الأبلج ابن الإمام الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب، وسمى بالسواح لكثرة سياحته