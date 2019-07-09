عبد العال يطالب النواب بحضور جلسة الغد

تحرير:أحمد جاد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن حضور النواب بالجلسة ليس كافيا للتصويت النهائي على أية مشاريع قوانين تقتضي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي وافق المجلس على مجموع مواده، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، كونه من القوانين المكملة للدستور.

وبناءً عليه طالب عبد العال، أعضاء المجلس بضرورة حضور الجلسة العامة المقررة، غدا الأربعاء، للتصويت على مشاريع القوانين التي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي النواب، مشيرا إلى أن التصويت أيضا على قرار تمديد حالة الطوارئ يقتضي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.يذكر أن المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب،