«جنس واقتصاد».. أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر

الإحصاء: تراجع عقد الزواج 2.8% وارتفاع إشهادات الطلاق 6.7%.. «صادق»: عقلية «سي السيد» لم يعد يقبلها الكثيرون حاليا.. «صالح»: غياب التربية وتشويه الحياة الزوجية

تحرير:أمين طه ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

خلال السنوات الأخيرة الماضية شهدت مصر ارتفاعا ملحوظا في نسب الطلاق، الأمر الذى يشكل تهديدًا للبناء الأسري فى المجتمع ويحتاج إلى البحث عن أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، وكيفية مواجهة تلك المشكلة والحد منها، فقد كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، عن انخفاض نسب الزواج في عام 2018 مقارنة بعام 2017 بنسبة 2.8%، وارتفاع نسبة الطلاق بنسبة 6.7% فى عام 2018 مقارنة بعام 2017.

الأوضاع الاقتصادية «أسباب ارتفاع معدلات الطلاق متعددة منها الضغط الأسري والأوضاع الاقتصادية وتقبل المجتمع لفكرة المرأة المطلقة، على عكس الماضي كان يُنظر لها بشكل سيئ».. هكذا علق الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، على زيادة حالات الطلاق فى مصر. وقال صادق، فى

الأوضاع الاقتصادية

«أسباب ارتفاع معدلات الطلاق متعددة منها الضغط الأسري والأوضاع الاقتصادية وتقبل المجتمع لفكرة المرأة المطلقة، على عكس الماضي كان يُنظر لها بشكل سيئ».. هكذا علق الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، على زيادة حالات الطلاق فى مصر.

وقال صادق، فى تصريح لـ«التحرير» إن نحو 35% من الأسر المصرية تقودها المرأة، لأنها أصبحت تعمل وقادرة على تحمل المسئولية بعيدا عن الرجل، وذلك فى الوقت الذى مازالت فيه الثقافة الذكورية فى المجتمع المصري قائمة، لافتًا إلى أن عقلية «سي السيد» لم يعد يقبلها الكثيرون؛ لأن المجتمع تغير إلى حد كبير فى ظل الانفتاح التكنولوجي الرهيب خلال السنوات الماضية.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع عدد عقود الزواج إلى 887 ألفا و 315 عقدًا عام 2018 مقـابل 912 ألفا و606 عقود عام 2017 بنسبة انخفاض 2.8، بينما بلغت عدد إشهادات الطلاق 211 ألفا و554 إشهادًا عام 2018 مقابل 198 ألفا و269 إشهادا عام 2017 بنسبة زيادة 6.7.

وأوضح الإحصاء، في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، ارتفاع عدد عقود الزواج في الحضر ليبلغ 364849 عقدًا عام 2018 تمثل 41.1 من جملة العقود مقابل 356634 عقدًا عام 2017 بنسبة زيادة 2.3.

‌ في حين تراجع عدد عقود الزواج في الريف خلال العام الماضي ليبلغ 522466 عقدًا تمثل 58.9 من جملة العقود مقابل 555972 عقدًا خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 6.

العنف والجنس وانتشار الأمراض

أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أوضح أن انعدام المسئولية فى الجيل الجديد والتسرع فى اختيار شريك الحياة لأسباب مختلفة منها التأخر فى الزواج، يؤدي إلى نهاية غير سعيدة، مشيرًا إلى أن الضعف الجنسي بين الرجال لانتشار الأمراض المختلفة مثل السكر والضغط والقلب والسمنة، تؤثر على العلاقة الزوجية وتؤدي إلى الطلاق، إضافة إلى ارتفاع نسب الختان لدي السيدات يؤثر بشكل كبير على العلاقات الأسرية، لعدم القدرة على تلبية احتياجات الآخر.

واستطرد: «مصر أصبحت من أكثر الدول التى تزور المواقع الجنسية على الإنترنت، إضافة إلى زيادة معدلات التحرش بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة»، لافتًا إلى أن المجتمع يتعاطف مع المتحرش وليس الضحية.

وسجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، الحالة التعليمية بالنسبة للمطلقين، أعلى نسبة طلاق في الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 74078 إشهادًا تمثل 35، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الحاصلين على درجة جامعية عليا حيث بلغ عدد الإشهادات بها 236 إشهادًا بنسبة 0,1 من جملة الإشهادات.

وعن المطلقات، سجلت أعلى نسبة طلاق في الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 67025 إشهادًا تمثل 31.7، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الحاصلات على درجة جامعية عليا ، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 167 إشهاداً بنسبة 0,1 من جملة الإشهادات.

ولفت المركزي للإحصاء أن أعلى معدل طلاق بلغ 4.3 فى الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1 في الألف بمحافظتي أسيوط والمنيا.

غياب القدوة

وفى سياق متصل تقول الدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن ارتفاع حالات الطلاق فى مصر مؤخرا يؤكد وجود إشكالية بين الذكور والإناث، والتى تكونت نتيجة لعدم التوافق والثقة وانعدام استمرار الحياة بين الطرفين.

وأضافت صالح، فى تصريح لـ«التحرير» أن غياب القدوة والمثل الأعلى لربات البيوت فى الشخصيات المحيطة بنا فى المجتمع أدى لتدهور الحياة الأسرية، لافتة إلى أنه فى الماضي كانت البنت يتم تدريبها وتربيتها على أن تصبح سيدة قادرة على إدارة بيتها، مهما وصلت فى مراحل التعليم أو الوظائف.

تشويه الحياة الزوجية

ولفتت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن الثقافة الحالية فى المجتمع المصري لم تعد مهتمة بتأهيل الإنسان لحياة صحية وسليمة قادرة تكوين الأسرة وتربية الأطفال، مشيرة إلى أن مشاهد الخيانة والقتل فى الدراما دمرت الأسر في الفترة الأخيرة، وأصبحت أداة لتشويه الصورة الذهنية للحياة الزوجية أدت لعزوف الشباب والفتيات عن الزواج.

وتابعت: «التقليد الأعمى للغرب سبب انتهاج بعض الرجال والنساء لعادات كثيرة سيئة أدت لعدم احترامهم للحياة الأسرية»، مشيرة إلى أنه يجب استغلال الفن والدراما في علاج هذه المشكلة من خلال الارتقاء بمحتواه الذي يتقدم للجمهور وإبراز القيم السليمة به.