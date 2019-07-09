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«جنس واقتصاد».. أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر

الإحصاء: تراجع عقد الزواج 2.8% وارتفاع إشهادات الطلاق 6.7%.. «صادق»: عقلية «سي السيد» لم يعد يقبلها الكثيرون حاليا.. «صالح»: غياب التربية وتشويه الحياة الزوجية
تحرير:أمين طه ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
الخلافات الزوجية تعبيرية
الخلافات الزوجية تعبيرية
خلال السنوات الأخيرة الماضية شهدت مصر ارتفاعا ملحوظا في نسب الطلاق، الأمر الذى يشكل تهديدًا للبناء الأسري فى المجتمع ويحتاج إلى البحث عن أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، وكيفية مواجهة تلك المشكلة والحد منها، فقد كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2018، عن انخفاض نسب الزواج في عام 2018 مقارنة بعام 2017 بنسبة 2.8%، وارتفاع نسبة الطلاق بنسبة 6.7% فى عام 2018 مقارنة بعام 2017.
الأوضاع الاقتصادية «أسباب ارتفاع معدلات الطلاق متعددة منها الضغط الأسري والأوضاع الاقتصادية وتقبل المجتمع لفكرة المرأة المطلقة، على عكس الماضي كان يُنظر لها بشكل سيئ».. هكذا علق الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، على زيادة حالات الطلاق فى مصر. وقال صادق، فى
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على عبد العال (4)

«سنناقش الطوارئ غدا».. عبد العال يرفع جلسة البرلمان

شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور النواب جلسة الغد، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في البلاد، جاء ذلك قبل أن يرفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الاربعاء، فيما قرر مجلس النواب، أيضا، إرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، إلى جلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء. حيث رأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن، أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه على الأشخاص الإعتبارية دون الأشخاص العادية.
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بعد انقسام النواب..تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

أرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة قانون الإيجار القديم، إلى جلسة قادمة، وذلك بعد الخلافات التى شهدتها الجلسة حول مشروع القانون، بعد أن انقسم النواب ما بين مؤيد ومعارض، لتطبيق القانون على الأشخاص الاعتباريين والعاديين. وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عقب تأجيل مناقشة القانون، "أقسم بالله العلى العظيم وأنا أستاذ قبل ما أتى هنا، وأعلم جيدا أن المنصة لم تحيد على الإطلاق وأعلم حدود اختصاصى، والحيدة تقتضى أن أنبه المجلس أن هناك عوارا دستوريا".
مجلس-النواب

عبدالعال يطالب بحذف «غير دستوري» من مضبطة «الإيجار غير السكني»

أوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، التزام الحكومة بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بوضع مشروع قانون بشأن «بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى». وأضاف مروان أن المحكمة الدستورية لو ارتأت أن تطبيقه فقط يكون على الأشخاص الاعتباريين لكانت تعرضت له، مستطردا "البعض يسيء للنص المقدم من الحكومة بأنه غير دستورى بل نحن التزمنا بحكم الدستورية".
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مسجد السواح.. عم السيدة نفيسة وحفيد فاطمة الزهراء

"هذا مقام سيدى ابراهيم الأنور الشهير بالسواح"، عبارة مكتوبة على ضريح أحد أحفاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، داخل مسجد "السواح" بمنطقة السواح، تجذب أنظار الزائرين إليها، حيث يأتى لزيارته المئات من المواطنين من مختلف محافظات مصر، حبا فى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من تفرق أضرحة أولياء الله الصالحين إلا أن كل ضريح وله محبيه ومريديه، ممن يقطعون المسافات لأجله، على مدار العام، وتزداد أعدادهم فى "المولد"، وهو أكبر تجمع لمحبى أصحاب الأضرحة من الأولياء الصالحين.
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مجلس-النواب

بسبب «سن المعاش».. هل يرفض البرلمان قانون الحكومة؟

توافق في الآراء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان في ما يخص القانون الجديد الخاص بالتأمينات والمعاشات، ولكن هذا التوافق لم يكن تاما على كل النقاط المتعلقة بمشروع القانون، واختلف النواب مع المادة الخاصة برفع سن المعاش من 60 إلى 65 سنة تدريجيا. ونصت المادة الخاصة بسن المعاش في مشروع القانون على رفع سن المعاش؛ لمعالجة العجز المالى والإكتواري فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.
الهجرة

«المحافظين» يطالب الحكومة بمواجهة هجرة الشباب

علق عماد الشريف، نائب رئيس حزب المحافظين للتخطيط والإنتاج، على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذى أعلن زيادة أعداد المهاجرين نحو 10%، قائلًا: «إذا أرادت الدولة تقليل عدد المهاجرين أو الحد منه، فهذا يتطلب عملا كثيرا وتخطيطا سليما، من خلال ربط القوى العاملة بالتعليم العالي، لتوجيه التعليم إلى ما يحتاجه سوق العمل. وأضاف الشريف أنه من الضرورى على الدولة إعادة هيكلة نظام التعليم الفني والتكنولوجي، لإعادته لما كان عليه، لتخريج شباب مؤهل ومدرب وفقًا لما يحتاجه سوق العمل، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الصناعات والمشروعات كثيفة العمالة.
الوقت غير كافي.. بكاء وإغماء طلاب الثانوية في الديناميكا

طلاب الثانوية| الديناميكا «قهرتهم» والفلسفة «بسطتهم»

استكمل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الاثنين، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا، وذلك بعدما انتهوا من أداء امتحانات «اللغة الأجنبية- اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء» خلال الأيام الماضية، وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى 4 يوليو.
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السيسي يتابع أعمال التطوير باستاد القاهرة (صور)

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية". وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الجولة التفقدية هدفها للوقوف على جميع التجهيزات الخاصة بإستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة. واطلع الرئيس على أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع إستاد القاهرة، التي شملت جميع مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلا عن الطرق المحيطة به.
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