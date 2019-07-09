حازم إمام: الهجوم الذي نتعرض له أمر طبيعي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

حازم إمام

كشف حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل أن الانتقادات التي تعرض لها اتحاد الكرة المستقيل، على خلفية خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية 2019، أمر طبيعي، موضحًا في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، عبر برنامجه الإذاعي "وان تو" على إذاعة "أون سبورت إف إم" أن هدفا واحدا من الممكن أن يتسبب في صعود الجبلاية إلى عنان السماء، قائلا: "أي فرصة من التي أتيحت لتريزيجيه في اللقاء لو سكنت الشباك لكان الوضع سيختلف تماما، ويتم الإشادة بالاتحاد والجهاز الفني بقيادة أجيري".

وشدد حازم على أن هذا الهجوم جاء بسبب نتيجة المباراة فقط، رغم قناعتي الشخصية بأن أجيري قاد المنتخب لتقديم عروض سيئة للغاية، مشيرا إلى أن الجميع يطالب الآن بالتعاقد مع هيرفي رينار المدير الفني للمغرب في وقت تسبب الأخير فيه في خروج المنتخب المغربي، وتطالب الجماهير هناك بإقالته. وودع المنتخب الوطني بطولة