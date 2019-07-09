رياضة

حازم إمام: الهجوم الذي نتعرض له أمر طبيعي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
حازم إمام
حازم إمام
كشف حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل أن الانتقادات التي تعرض لها اتحاد الكرة المستقيل، على خلفية خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية 2019، أمر طبيعي، موضحًا في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، عبر برنامجه الإذاعي "وان تو" على إذاعة "أون سبورت إف إم" أن هدفا واحدا من الممكن أن يتسبب في صعود الجبلاية إلى عنان السماء، قائلا: "أي فرصة من التي أتيحت لتريزيجيه في اللقاء لو سكنت الشباك لكان الوضع سيختلف تماما، ويتم الإشادة بالاتحاد والجهاز الفني بقيادة أجيري".
وشدد حازم على أن هذا الهجوم جاء بسبب نتيجة المباراة فقط، رغم قناعتي الشخصية بأن أجيري قاد المنتخب لتقديم عروض سيئة للغاية، مشيرا إلى أن الجميع يطالب الآن بالتعاقد مع هيرفي رينار المدير الفني للمغرب في وقت تسبب الأخير فيه في خروج المنتخب المغربي، وتطالب الجماهير هناك بإقالته. وودع المنتخب الوطني بطولة
اقرأ المزيد
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (7)

اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
مجدى-عبد-الغنى

عبدالغني يوضح حقيقة بلاغ مجاهد ضده في بيع التذاكر

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، حقيقة تقديم أحمد مجاهد زميله في المجلس بلاغًا ضده هو وخالد لطيف، يتهمهما فيه ببيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. وأرسل أحمد مجاهد خطابا إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، نشره مجدي عبدالغني عبر حسابه الشخصي عبر "تويتر"، جاء نصه كالتالي: "السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.. يؤسفني أنني سمعت أنه نشر على لساني كلام لا أساس له من الصحة بأنني هاجمت بعض الزملاء وتحديدًا خالد لطيف ومجدي عبدالغني".
حسين الشحات

حسين الشحات: هذه حقيقة خلافاتي مع لاسارتي

قال حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، إن معسكر إسبانيا الذي يخوضه الفريق حاليا يعد مثاليا في كل شيء؛ سواء في الإقامة أو ملاعب التدريب أو توافر الأدوات، كما أن توقيت المعسكر يعد مناسبا بالنظر إلى ارتباطات الفريق في المرحلة المقبلة التي تشهد حسم بطولة الدوري. وأكد الشحات في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن تأجيل مباراتي المقاولون العرب والزمالك لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، وحصول الفريق على راحة لعدة أيام، كان يتطلب ضرورة تجميع الفريق مرة أخرى لإعداد اللاعبين بدنيا وفنيا وتجهيزهم بالشكل المطلوب للمواجهات المهمة المقبلة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

الفراغ اللائحي سلاح الأولمبية لتجنب الصدام مع «فيفا»

ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، المشهد الكروي في مصر من الباب الصغير، بعدما حفلت فترة إدارتهم الجبلاية بالعديد من الفضائح الكروية والأخلاقية. وتقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه، عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا"، ثم كرم كردي، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثنائي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

رئيس كاف يوجه رسالة إلى جميع الجهات بشأن الجماهير

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن الكاف حصل على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "حصلنا على ضمانات بشأن الجماهير من السلطات المصرية، لكن السؤال هل يمكن أن تكون هناك مدينة خالية من الأخطار؟.. هذه الرسالة التي أود إيصالها إلى جميع الجهات بشأن الجماهير لأننا جميعا إخوة.. وقارتنا بحاجة شديدة إلى الأمن".
السيسى-يزور-معسكر-منتخب-مصر-صباح-اليوم (5)

أحمد أحمد يشكر السيسي ويشيد بتنظيم كأس الأمم 2019

شكر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده في استاد القاهرة، للحديث عن بطولة الأمم الإفريقية، والذي يحضره الثنائي هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وصامويل إيتو أسطورة منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لكأس الأمم، وقال أحمد أحمد: "مصر دولة كبيرة وحضارة عريقة وأشكر السيسي على دعمه لنا ومصر قبلت التحدي بعدما استضافت البطولة وحدث مجهود غير عادي والتزام تام لتجهيز الملاعب والاستعداد للبطولة، ونحن أيضًا قبلنا التحدي بإقامة البطولة بمشاركة 24 فريقا وإقامتها في فصل الصيف".
عبد-الله-السعيد (1)

عبد الله السعيد يتحدث عن عادته مع محمد صلاح

أعرب عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز، عن سعادته بعودته لصفوف الفراعنة، وأضاف السعيد خلال تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح هنأني بعودتي للمنتخب، وأتمنى تشكيل ثنائية جيدة معه كعادتنا، وصلاح دائما يساعدني أنا وزملائي داخل الملعب نظرا لامتلاكه حلولا كثيرة، بجانب أن جميع المنتخبات التي تواجهنا تسعى لإيقاف خطورته وهو ما يساعدنا على إيجاد مساحات كبيرة داخل المستطيل الأخضر، وفرصة إحراز البطولة جيدة جدا بالنسبة لنا، خاصة وأننا نخوض مبارياتنا على ملعبنا ووسط جماهيرنا".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org