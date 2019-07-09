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الانهيار الفني يصيب حاملة الطائرات الروسية الوحيدة

تخطط البحرية الروسية لإصلاح حاملة الطائرات الوحيدة التي تمتلكها خلال العام المقبل، وذلك لوصولها لحالة فنية سيئة على المستويين العسكري والاستراتيجي
تحرير:محمود نبيل ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م
حاملة الطائرات الروسية
حاملة الطائرات الروسية
على الرغم من محاولات روسيا المستمرة مواكبة الولايات المتحدة على مستوى القدرات العسكرية والصناعية الدفاعية، فإن ذلك يأتي في المقام الرئيسي للتربح اقتصاديا من الصفقات الضخمة التي تراهن عليها موسكو بقوة كإحدى وسائل تعزيز قدراتها المالية والسياسية. التركيز على الشق التجاري والاقتصادي من الصناعات العسكرية، أسهم بشكل رئيسي في إضعاف بعض القدرات الدفاعية الرئيسية لموسكو، وعلى رأسها حاملة الطائرات الوحيدة التي يمتلكها الجيش الروسي، والتي باتت على حالة فنية غير جيدة.
وتخطط البحرية الروسية لإصلاح حاملة طائراتها الوحيدة، والمعروفة باسم "الأدميرال كوزنتسوف" في عام 2020، حيث من المتوقع أن تقوم بإجراء إصلاحات واسعة النطاق على متن السفينة التي لا يمكن الاعتماد عليها بحالتها في الوقت الراهن، وفقًا لآراء خبراء متخصصين. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريا رغم العلاقات الجيدة
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بالأرقام.. اقتصاد تركيا يدفع ثمن أطماع أردوغان

لم تعد الأمور في الاقتصاد التركي تسير على النهج الذي يريده الرئيس رجب طيب أردوغان، خاصة بعد أن تلقت أنقرة العديد من الضربات على المستوى الاقتصادي بفعل العقوبات الأمريكية القاسية، أو حتى بسبب القرارات السيئة لأردوغان في السياسات المالية. سعي أردوغان الدائم نحو امتلاك كافة مقاليد السلطة الاقتصادية وقيادة السياسة المالية للبلاد، أدت جميعها لحالة من انعدام التوازن على المستوى الاقتصادي، وبالأخص بعدما أقال مراد تشتين قايا، محافظ البنك المركزي التركي خلال الأيام القليلة الماضية.
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هل اقترب سقوط نظام إيران بعد فشل المشروع الإصلاحي؟

"كلما تخلى الناس عن الأمل في الإصلاحات، زاد احتمال استقطابهم نحو قوى المعارضة التي تطالب بإسقاط النظام"، بهذه الكلمات توقع الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي قرب سقوط النظام الإيراني، وسط تحذيرات أطلقها من أجل تجنب هذا السقوط. خاتمي الذي يعد زعيم التيار الإصلاحي في إيران، طالب خلال اجتماعه مع أعضاء نقابة المهندسين، بـ"بذل الجهود من أجل تشكيل استراتيجية فعالة للإصلاحيين تجذب الناس للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، المزمع إجراؤها بعد نحو تسعة أشهر.
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هل تلعب فرنسا دور الوساطة بين ترامب وإيران؟

بدا من الواضح أن انتظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتخاذ إيران خطوة جادة تضمن العودة مجددًا للمفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية شاملة بين الجانبين، هو أمر لم يعد ضمن أولويات البيت الأبيض في الوقت الحالي، لا سيما بعد مرور ما يزيد على عام كامل على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. التعامل المباشر بين ترامب وإيران لم يعد مطروحًا، على الأقل في الوقت الحالي، وهو ما يعني أن الاستعانة بوساطة قد يراه الرئيس الأمريكي هو الحل الأفضل في الوقت الحالي لتجنب الصراعات السياسية.
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مسؤول إيراني: احتجاز ناقلة النفط لن يمر دون رد

قال مسؤول عسكري إيراني، اليوم الثلاثاء، إن احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق لن يمر من دون رد، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل أو هوية المسؤول. وصرح وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، أمس الإثنين، بأن احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية مخالف للقوانين الدولية ونوع من القرصنة البحرية، مضيفا: "إن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة هو بمثابة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها بالكامل، إيران جابهت القرصنة البحرية بكل قوة واقتدار، ولن تترك الأمر يمر دون رد".
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الدفاع الجوي صداع في رأس الناتو بسبب صواريخ روسيا

لا تزال العلاقات الروسية الأوروبية تحدد بشكل رئيسي الخطط المستقبلية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يضع التعامل عسكريا مع القدرات الخارقة لموسكو على رأس أولويات خطط التطوير التي يضعها للمستقبل القريب. ويرى الناتو أن مواجهة التحديات العسكرية، وبالأخص تلك التي تتعلق بالقدرات الروسية، يجب أن تكون أساس الاستعدادات العسكرية والتقنية للبلدان الأعضاء، وبالأخص داخل الاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمات السياسية المختلفة بين موسكو وبروكسل في عدد من الملفات.
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بلومبرج: اتفاق سعودي روسي على تمديد خفض إنتاج النفط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه تم الاتفاق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تمديد الاتفاق المبرم بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين المستقلين بشأن خفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي، وربما أوائل العام المقبل. ونقلت وكالة "بلومبرج" عن بوتين قوله في تصريحات على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا باليابان" اتفقنا مع الجانب السعودي على الإبقاء على معدلات الإنتاج الحالية كما هى، لفترة قد تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر".
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ترامب: زعيم الصين «ذكي».. واتفاقية اليابان غير منصفة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المفاوضات مع الصين تشهد حاليا تقدما عن بداية الأزمة بين البلدين، مشيرا إلى أن أمريكا ستسمح للشركات الأمريكية ببيع منتجاتها إلى شركة "هواوي" الصينية التي تستخدمها في صناعاتها المختلفة. وأكد ترامب مجددا على إبقاء التعريفات الجمركية المفروضة بالفعل على سلع صينية، مشيرا إلى أن بكين ستقوم بشراء منتجات المزارع الأمريكية، وأنه إذا تمكنت واشنطن وبكين من التوصل لاتفاق فسيكون هذا الحدث تاريخي. وأشاد ترامب بالرئيس الصيني، ووصفه بالزعيم الذكي، كما أنه يعد واحدا من أعظم القادة خلال 200 عام في الصين.
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السيسي يلتقي بوتين: نتطلع لتعميق العلاقات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.
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