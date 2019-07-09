الانهيار الفني يصيب حاملة الطائرات الروسية الوحيدة

تخطط البحرية الروسية لإصلاح حاملة الطائرات الوحيدة التي تمتلكها خلال العام المقبل، وذلك لوصولها لحالة فنية سيئة على المستويين العسكري والاستراتيجي

تحرير:محمود نبيل ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

على الرغم من محاولات روسيا المستمرة مواكبة الولايات المتحدة على مستوى القدرات العسكرية والصناعية الدفاعية، فإن ذلك يأتي في المقام الرئيسي للتربح اقتصاديا من الصفقات الضخمة التي تراهن عليها موسكو بقوة كإحدى وسائل تعزيز قدراتها المالية والسياسية. التركيز على الشق التجاري والاقتصادي من الصناعات العسكرية، أسهم بشكل رئيسي في إضعاف بعض القدرات الدفاعية الرئيسية لموسكو، وعلى رأسها حاملة الطائرات الوحيدة التي يمتلكها الجيش الروسي، والتي باتت على حالة فنية غير جيدة.

وتخطط البحرية الروسية لإصلاح حاملة طائراتها الوحيدة، والمعروفة باسم "الأدميرال كوزنتسوف" في عام 2020، حيث من المتوقع أن تقوم بإجراء إصلاحات واسعة النطاق على متن السفينة التي لا يمكن الاعتماد عليها بحالتها في الوقت الراهن، وفقًا لآراء خبراء متخصصين. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريا رغم العلاقات الجيدة

وتخطط البحرية الروسية لإصلاح حاملة طائراتها الوحيدة، والمعروفة باسم "الأدميرال كوزنتسوف" في عام 2020، حيث من المتوقع أن تقوم بإجراء إصلاحات واسعة النطاق على متن السفينة التي لا يمكن الاعتماد عليها بحالتها في الوقت الراهن، وفقًا لآراء خبراء متخصصين.

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وقالت مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، إن الخطة تتسم بنوع من الحرج من وجهة نظر موسكو، والتي لا تملك سوى حاملة طائرات واحدة ليست على مستوى عال من الكفاءة.

وأكد ريتشارد موس وريان فيست، وكلاهما من المدربين في كلية الحرب البحرية الأمريكية: أنه بالنظر إلى حاملة الطائرات الوحيدة في روسيا وقيادتها، فإن مهمة كوزنتسوف الرئيسية هي إبراز المكانة الوطنية"، مشيرين إلى أن من هذا المنظور، يتعين على روسيا إصلاحها وإعادة تشغيلها في أسرع وقت ممكن.

وعلى مستوى منظور المنفعة الاستراتيجية الحالية للبحرية الروسية من وراء حاملة الطائرات، فإن كوزنتسوف عبارة عن كيان ضخم استهلك الكثير من الموارد ولم يقدم قيمة استراتيجية إضافية بنفس القدر مثل الغواصات الهجومية السريعة أو سرب من قوارب دوريات الصواريخ الفتاكة الصغيرة.

وقالت المجلة الأمريكية، إن حاملة الطائرات الروسية لم تقم مطلقًا بمهمتها الأصلية المتمثلة في توسيع المحيط الدفاعي لروسيا، كما أنها لم تكن منصة إسقاط قوة موثوقة، خاصة أنها عانت على مستوى توليد الكهرباء والهيكل العام للسفينة.

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وبالإضافة إلى تلك العيوب، فإن السفينة افتقدت أيضًا قدراتها الكبيرة على إطلاق الطائرات واستقبالها، فضلًا عن المشكلات الكهربائية والميكانيكية للسفينة.

وتم بناء كوزنتسوف في عام 1990، ومنذ البداية ظهرت عليها العديد من المشكلات الفنية والاستراتيجية، أبرزها افتقارها إلى التجهيزات اللازمة لإطلاق مقاتليها، بالإضافة إلى توليد الكهرباء أثناء التشغيل، حيث يتم تنشيط السفينة بواسطة التوربينات البخارية والمراجل المضغوطة بالهواء، وهي طرق وصفتها بعض مراكز الأبحاث العسكرية بالمعيبة.

وعلى مستوى استعدادات المعيشة لطاقمها، فإن حاملة الطائرات الروسية تفتقد أيضًا للعديد من وسائل التجهيز الرئيسية، خاصة أنها مجهزة بـ50 مرحاضا، لا يعمل نصفها بالشكل الأمثل، وهو الأمر الذي يصعب من مهام استخدامها في مهام عسكرية.

نادرًا ما تذهب حاملة الطائرات الروسية كوزنتسوف إلى البحر، حيث أجرت ست دوريات فقط بين عامي 1991 و2015، وخلال مهمتها في سوريا عام 2016، فقد الجناح الجوي للسفينة طائرتين في ثلاثة أسابيع فقط.

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وقبل أواخر عام 2018، خططت موسكو لإطالة عمر الخدمة في كوزنتسوف والسفن الحربية الأخرى من إنتاج فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وذلك من أجل إتاحة فترة أطول لتكملة السفن الجديدة الأصغر.

ومن المنتظر أن تقوم روسيا بإصلاح السفينة، على أمل امتلاك مجموعة أخرى من حاملات الطائرات مختلفة المهام في المستقبل القريب.