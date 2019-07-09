الكاف يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

فوزي لقجع

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، إيقاف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية، لمدة عام، بعد شكوى الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما، ضده واتهامه بالاعتداء عليه عقب مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. واتَّهم باملاك تيسيما، فوزي لقجع، بالاعتداء عليه بالضرب مباشرة بعد نهاية مباراة الزمالك ونهضة بركان، في 26 من شهر مايو الماضي، والتي شهدت جدلا تحكيميا واسعا، بعد سقوط الحكم الإثيوبي في هفوات تحكيمية.

وأَصْدَرَ الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، بلاغا في الموضوع على صدر موقعه الرسمي، يؤكد من خلاله اعتداء فوزي لقجع، على الحكم بامالاك تيسيما، بعد فشل فريق النهضة الرياضية البركانية، في إحراز لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية. وجاء في بلاغ الاتحاد الإثيوبي، أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اعتدى

وأَصْدَرَ الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، بلاغا في الموضوع على صدر موقعه الرسمي، يؤكد من خلاله اعتداء فوزي لقجع، على الحكم بامالاك تيسيما، بعد فشل فريق النهضة الرياضية البركانية، في إحراز لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وجاء في بلاغ الاتحاد الإثيوبي، أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اعتدى بالرأس وبضربة قوية على الحكم المذكور، بعد نهاية مجريات إياب نهائي كأس "الكاف"، مبرزا أن باملاك تيسيما، قد وضع تقريرا مفصلا عن هذا الحادث فوق طاولة الكونفدرالية الإفريقية.



ووجَّه الاتحاد الإثيوبي، شكاية ضد رئيس الجامعة الملكية المغربية للكونفدرالية الإفريقية، مطالبا من خلالها إحالة هذا الموضوع على اللجنة التأديبية للجهاز الوصي على الكرة الإفريقية.

