رياضة

الكاف يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
فوزي لقجع
فوزي لقجع
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، إيقاف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية، لمدة عام، بعد شكوى الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما، ضده واتهامه بالاعتداء عليه عقب مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. واتَّهم باملاك تيسيما، فوزي لقجع، بالاعتداء عليه بالضرب مباشرة بعد نهاية مباراة الزمالك ونهضة بركان، في 26 من شهر مايو الماضي، والتي شهدت جدلا تحكيميا واسعا، بعد سقوط الحكم الإثيوبي في هفوات تحكيمية.
وأَصْدَرَ الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، بلاغا في الموضوع على صدر موقعه الرسمي، يؤكد من خلاله اعتداء فوزي لقجع، على الحكم بامالاك تيسيما، بعد فشل فريق النهضة الرياضية البركانية، في إحراز لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية. وجاء في بلاغ الاتحاد الإثيوبي، أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اعتدى
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مباراة-نيجيريا-وغينيا (3)

روهر: التركيز والمرتدات سلاحنا أمام جنوب إفريقيا

قال جيرنوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري، إن مباراة فريقه أمام جنوب إفريقيا ستكون أمام "المرشح الأول للتتويج بلقب الكان". وتجاوزت نيجيريا عقبة الكاميرون في ثمن النهائي، فيما فجرت جنوب إفريقيا مفاجأة بإقصاء مصر، ليضربا موعدًا في ربع نهائي البطولة غدًا الأربعاء على استاد القاهرة. وأشار روهر في مؤتمر صحفي إلى أن إقصاء منتخب جنوب إفريقيا للمنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور من ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية يجعله المرشح الأول للتتويج باللقب.
منتخب-بنين‎ (4)

دوسييه: السنغال منتخب قوي.. ومعهم مدرب كبير

أكد ميشيل دوسييه، المدير الفني لمنتخب بنين، أنه يجب على فريقه أن يضع كل عوامل الفوز البدنية والذهنية وأن يتحلى بالتركيز ويضع في حساباته كل عوامل النجاح في مباراته ضد السنغال غدا الأربعاء في دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية. وقال دوسييه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "السنغال فريق قوي مع مدرب كبير نحترمهم كثيرا وشاركوا في كأس العالم ولديهم طموح في المنافسة على اللقب، والجزائر هزمت السنغال ولكن لم يكن لدى أسود التيرانجا حافز الخوف من الإقصاء، ولكن في مباراة الغد الوضع مختلف".
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مدرب جنوب إفريقيا: هذا ما نسعى إليه أمام نيجيريا

شدد ستيوارت باكستر، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، على صعوبة مباراة نيجيريا غدا الأربعاء في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وقال باكستر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أعتقد أنه من الهام في المرحلة الحالية أن نضع في اعتبارنا ما نواجهه ولا ننظر إلى الخلف وأن نثق في أنفسنا، ومنتخب نيجيريا فريق جيد للغاية، والاستعدادات لهذه المباراة مختلفة وطريقة اللعب ستتغير وتتحسن غدا، ومباراة الغد صعبة للغاية ولا يوجد شيء محدد للحديث عنه فنيا ولكني سأسعى لتحسين الأداء. نأمل أن نكون جاهزين من الناحية البدنية والنفسية والمعنوية".
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جهاد-جريشة

تعرف على رسالة جهاد جريشة لأبو ريدة وشوبير

وجه الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، الشكر للمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ونائبه أحمد شوبير، وعصام عبد الفتاح، عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الحكام، بعد القرار الذي اتخذته لجنة الحكام بالكاف بقبول الالتماس، الذي تقدمت به الجبلاية لرفع الإيقاف عن جريشة الذي تعرض له على خلفية إدارته لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، وأعلنت لجنة الحكام بالكاف عقب انتهاء اللقاء بـ48 ساعة إيقاف جريشة لمدة 6 أشهر.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (8)

الوداد يرفض إعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

أكد رئيس الوداد المغربي سعيد الناصري، أن فريقه تقدم باعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي، ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإعادة مباراة الإياب للدور النهائي لدوري الأبطال أمام الترجي التونسي، وقال رئيس الوداد في تصريحات صحفية: "قررنا تقديم اعتراض لدى محكمة التحكيم الرياضي، لأن الاتحاد الإفريقي أقر بعدم توفر كل الشروط الأمنية داخل الملعب، والقانون واضح في هذه الحالة، إذ يجب أن يعلن الفريق المنظم خاسرا ويعود إلينا اللقب"، متابعا: "نحن الطرف المتضرر في هذه القضية، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لإنصافنا، أما إعادة المباراة فلن ترفع عنا الضرر".
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (5)

رئيس الزمالك: سنطالب كاف بفتح ملف نادي القرن

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيخاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد لفتح قضية لقب القرن وإعادة الحق المسلوب من القلعة البيضاء على حد قوله، حيث أكد رئيس الزمالك أن النادي يتعرض لحملة مدفوعة الأجر لضرب استقرار النادي والفرق الرياضية، وتساءل رئيس الزمالك لماذا كل الهجوم والانتقادات على النادي ومجلس إدارته بالرغم من أن الفرق الرياضية تتوج بالبطولات قدم وسلة ويد بالإضافة إلى رفع مستوى الألعاب الفردية بالنادي في الوقت الذي لم يتحدث أي شخص عن إخفاقات مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
شيكابالا 1) (2)

ميدو: مستعد أرجع شيكابالا أفضل لاعب في مصر

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة، إنه مستعد لإعادة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك، أفضل لاعب في مصر. وتحدث ميدو لبرنامج الماتش عبر قناة «صدى البلد» عن احتمالية ضم الفريق الفيومي لمحمود عبد الرازق، نجم القلعة البيضاء الذي عاد من إعارة في أبولون اليوناني. وتابع: «مستعد أعيد شيكابالا كأفضل لاعب في مصر مثلما حدث في الإسماعيلي من قبل، ولكن القرار يظل في يد مجلس إدارة مصر للمقاصة». وواصل: «مجلس الإدارة هو من يقرر، شيكابالا لاعب كبير، ظلم نفسه أحيانا وتعرض للظلم فى أحيان أخرى».
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