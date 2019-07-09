رئيس وزراء تنزانيا: نسير على خطى مصر في التنمية

مميش: مصر تعود لأداء دورها التاريخي الرائد في القارة الإفريقية بفضل الرئيس.. ورئيس الوزراء التنزاني: أهنئ المصريين على قناة السويس ونسير على خطى الدولة المصرية

تحرير:محمد مصباح ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء تنزانيا "قاسم ماجاليوا"، وبرفقته وزير الزراعة التنزاني "يافت كاسونجا"، وبحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. كما حضر الزيارة الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس والسيد عيسى ناصور سفير تنزانيا بالقاهرة، وعدد من قيادات الهيئة ووزارة الزراعة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

ورحب مميش بالوفد التنزاني، وعبر عن تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة التي تجمع البلدين، متمنيا تعزيز سبل التعاون المشترك في كل المجالات وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة. وشدد مميش على أن مصر تعود مجددا لأداء دورها التاريخي الرائد في القارة الإفريقية، وذلك بفضل جهود الرئيس

ورحب مميش بالوفد التنزاني، وعبر عن تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة التي تجمع البلدين، متمنيا تعزيز سبل التعاون المشترك في كل المجالات وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة.

وشدد مميش على أن مصر تعود مجددا لأداء دورها التاريخي الرائد في القارة الإفريقية، وذلك بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التكامل بين الدول الإفريقية، لا سيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

وأوضح الفريق مميش أن مشروع قناة السويس الجديدة لم يكن ليتحول لواقع ملموس لولا دعم الرئيس والتفاف المصريين على قلب رجل واحد لتوفير التمويل اللازم للمشروع في ملحمة مصرية تضرب أروع المثل في قدرة المصريين على التحدي والإنجاز.

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وأكد أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها الاستفادة من عبقرية الموقع الفريد للقناة وتحويل المنطقة المحيطة بها إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي بالاعتماد على مفهوم القيمة المضافة والتوزيع اللوجيستي بما يصب لصالح خدمة حركة التجارة العالمية.

من جانبه، أثنى قاسم ماجاليوا رئيس الوزراء التنزاني على قوة العلاقات بين البلدين، معبرًا عن أمله في أن يكون ثمرة التعاون المشترك بين البلدين مزيدا من التقدم والرفعة.

وقدم رئيس الوزراء التنزاني التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة، قائلا: "أهنئكم على التقدم الكبير الذي حققتموه، وقناة السويس ومشاريع التنمية نموذج يحتذى ونسير على خطى الدولة المصرية في التنمية".

كما أثنى على الجهود التنموية المصرية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى حرص تنزانيا على السير على ذات الخطى المصرية.

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وخلال الزيارة، شاهد الوفد عرضا تقديميا عن تاريخ القناة، مستعرضا مراحل تطويرها المختلفة مرورا بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميا والحفاظ على مكانتها الرائدة وكذلك مشاريع التنمية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والفرص الاستثمارية الواعدة بها في ختام الزيارة.

وقدم الفريق مُهاب مميش درع قناة السويس الجديدة إلى السيد قاسم ماجاليوا رئيس الوزراء التنزاني ثم اصطحب الوفد التنزاني في جولة بحرية في قناة السويس الجديدة تلاها زيارة لموقع الأنفاق بالإسماعيلية وتفقد المزارع السمكية بالقنطرة شرق.

وفي تصريحات سابقة قال مميش، إن مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط سيعطي قيمة مضافة للقارة الإفريقية، مؤكدًا أنه يساعد في نجاح تبادل التجارة بين الدول المختلفة، كما سيخلق حياة وفرصا جيدة للعمل للشباب المصري والإفريقي، مشيرًا إلى أن المشروع سيستفيد منه كل الشعوب الإفريقية. وأضاف: "مصر وإفريقيا في مركب واحد وليس أمامنا غير العمل لصالح شعوبنا ويجب أن تتكاتف الأيدي ونخلص النيات لنجاح ذلك المشروع وغيره من المشروعات التي ستنهض بالقارة ككل" (التفاصيل).

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