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رئيس وزراء تنزانيا: نسير على خطى مصر في التنمية

مميش: مصر تعود لأداء دورها التاريخي الرائد في القارة الإفريقية بفضل الرئيس.. ورئيس الوزراء التنزاني: أهنئ المصريين على قناة السويس ونسير على خطى الدولة المصرية
تحرير:محمد مصباح ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
الفريق مهاب مميش مع رئيس الوزراء التنزاني
الفريق مهاب مميش مع رئيس الوزراء التنزاني
استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء تنزانيا "قاسم ماجاليوا"، وبرفقته وزير الزراعة التنزاني "يافت كاسونجا"، وبحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. كما حضر الزيارة الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس والسيد عيسى ناصور سفير تنزانيا بالقاهرة، وعدد من قيادات الهيئة ووزارة الزراعة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
ورحب مميش بالوفد التنزاني، وعبر عن تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة التي تجمع البلدين، متمنيا تعزيز سبل التعاون المشترك في كل المجالات وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة. وشدد مميش على أن مصر تعود مجددا لأداء دورها التاريخي الرائد في القارة الإفريقية، وذلك بفضل جهود الرئيس
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عبد العال: لا مساس بـ«السكن» في مشروع «الإيجارات»

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه لا مساس بالإيجارات السكنية. ?وأضاف "عبد العال" مخاطبا النواب في بداية مناقشة المجلس، بجلسته العامة اليوم الثلاثاء، لمشروع قانون الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى: "أرجو الانتباه جيدا لكلماتي وفهمها. أي علاقة قانونية ليس في مصر فقط وإنما في كل دول العالم يجب أن تحكمها قواعد العدالة.. والعدالة تأتي من الاعتدال والالتزام وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر".
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«دوّى بحكايتك».. ماذا يعني شعار حملة القومي للطفولة؟

«دوي.. بحكايتك تكمل حكايتهم» كان هذا شعارا لحملة أطلقها المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع منظمة يونيسيف مصر تحمل اسم «دوي» عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لتمكين الفتيات الأطفال فى مختلف المحافظات، من خلال دراسة الأسباب الجذرية للممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كتشويه الأعضاء التناسلية للإناث «ختان الإناث» وزواج الأطفال، وإكسابهن المهارات اللازمة للتعامل مع العادات الخاطئة، ويأتى هذا بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة، ووزارة التربية والتعليم، والصحة، والشباب، والثقافة، والرياضة، والتضامن الاجتماعى، بمشاركة المجتمع المدنى والدولي.
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عبد العال يطالب النواب بحضور جلسة الغد

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن حضور النواب بالجلسة ليس كافيا للتصويت النهائي على أية مشاريع قوانين تقتضي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي وافق المجلس على مجموع مواده، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، كونه من القوانين المكملة للدستور.
بطالة

النواب يوافق على «بدل البطالة» في قانون التأمينات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على تأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، وجاء في مشروع القانون أنه يتم احتساب تأمين البطالة، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتي: 75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقي الأسابيع.
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MG-6 2019

سيارات جديدة انخفضت أسعارها بعد تراجع الدولار

أعلنت شركتا شيفروليه الأمريكية وإم جي البريطانية- الصينية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، وأرجعتا السبب في هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وحصلت طرازات شيفروليه ماليبو، وإم جي 6 على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
عقارات

بعد تراجعه 11%.. خبراء: هذا مستقبل سوق العقارات

تراجع حجم الطلب على العقارات خلال شهر مايو الماضي وذلك بنسبة 10.18%، بحسب مؤشر محرك البحث عقار ماب مصر الذي يصدر شهريًّا من جانب المحرك، بعد أن تراجع مستوى الطلب على العقارت خلال شهر مايو الذي توافق مع شهر رمضان المبارك لتصل قيمة مؤشر عقار ماب إلى 2425 نقطة، فما مصير القطاع العقاري خلال الأشهر المقبلة خاصة مع قدوم موسم الصيف العقاري؟ وهل يشهد السوق انتعاشة جيدة أم يظل الركود مطبقًا على المشهد؟ وهل ترتفع الأسعار أم لا؟ وكم تبلغ نسبة هذا الارتفاع حال حدوثه؟
عبد الفتاح السيسى (5)

الكنيسة الكاثوليكية: نصلي من أجل السيسي

اجتمع، اليوم الجمعة، آباء السينودس الكاثوليك، وأصدروا بيانا عقب اجتماعهم، جددوا فيه شكرهم إلى الله على العلاقات المسكونية بين الكنائس في مصر، ما يعد رسالة واضحة عن المحبة الإنجيلية لكل المؤمنين، مقدمين التهنئة لكل الشعب المسيحي بمناسبة حلول عيد الروح القدس. ومن جانبه، قال سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، إنهم يصلون من أجل مصر، وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل معاونيه، ليعطيهم الله القوة والقدرة على مواصلة جهود التنمية في كل ربوع البلاد.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (1)

أول تعليق مصري على استهداف ناقلتي نفط بخليج عمان

صرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح اليوم، الخميس لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين. وأكد متحدث وزارة الخارجية على أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث. وفي هذا الصدد، شدّد المتحدث على إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.
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