الميكروب وصل المخ..مأساة طفل نهش جسده كلب ضال بشبرا
الجيران: والد الطفل دايخ بيه على المستشفيات من يوم الحادثة ومافيش حد سأل علينا ودى الحادثة التانية خلال شهرين.. حادثة عبد الرحمن ليست الأولى وخاطبنا الحي دون رد
تحرير:يونس محمد
٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
الطفل عبد الرحمن
"انزل يا عبده اشترى الطلبات لوالدتك من تحت واطلع على طول ماتتأخرش"، هكذا طلب والد "عبد الرحمن" من ابنه البالغ 14 سنة، التوجه لشراء بعض متطلبات المنزل من الشارع ولم يكن يعلم أن طلبه قد يكلفه حياة نجله بعدما تأخر فى العودة عن المنزل وعندما قلق الأب نزل للشارع فكانت المفاجأة المرعبة له عندما شاهد نجله ينزف من جميع أنحاء جسده ليصرخ فيه الأهالى مطالبينه بسرعة نقله للمستشفى "ابنك كلب فضل يعض فيه وماحدش كان عارف يسلكه الحق بسرعة انقله للمستشفى علشان الجروح جامدة والكلب مسعور".. وكانت هذه بداية المأساة لابن شبرا الخيمة.
"التحرير" كانت شاهدة على تفاصيل الحادث البشع ولماذا رفضت المستشفيات استقباله، وإلى بداية المأساة..
ماحدش كان قادر على الكلب
انتقلت "التحرير" لشارع 9 بمنطقة بيجام، لمعرفة ما حدث للطفل وبسؤال الأهالى عن منزل الطفل كان الرد غير متوقع من "محمد محروس" صاحب سوبر ماركت بالشارع، عندما أخبرنا أن أسرة الطفل غير
"التحرير" كانت شاهدة على تفاصيل الحادث البشع ولماذا رفضت المستشفيات استقباله، وإلى بداية المأساة..
ماحدش كان قادر على الكلب
انتقلت "التحرير" لشارع 9 بمنطقة بيجام، لمعرفة ما حدث للطفل وبسؤال الأهالى عن منزل الطفل كان الرد غير متوقع من "محمد محروس" صاحب سوبر ماركت بالشارع، عندما أخبرنا أن أسرة الطفل غير موجودة بالمنزل منذ الحادث الأليم للطفل، وذلك لصعوبة حالته الصحية المتأخرة نتيجة وصول الميكروب من الكلب إلى مخ الطفل مما يعد حالة نادرة، مشيرا إلى أن والده يأتي للمنزل من وقت لآخر ومن خلاله يعرفون الحالة الصحية لابنه.
كما قال محمد إن تفاصيل الحادث تعود عندما نزل الطفل للشارع وكان معه بعض الطلبات للمنزل وفجأة سمع جميع سكان الشارع صراخه وعندما خرج من محله وجد كلبا ضالا يفتك بالطفل وهو يحاول أن يهرب منه ولكن دون فائدة، وهنا تجمع عدد من شباب الشارع لمحاولة إنقاذ الطفل وفى البداية كان الأمر صعبا للغاية قائلا "عارف لما بتشوف الكلاب البوليسية فى التليفزيون بيهجموا على الحرامي ومش عايزين يسيبوه ده اللى حصل مع عبد الرحمن"، مشيرا إلى أن أحد الرجال جاء بشومة غليظة وظل يضرب بها الكلب حتى نجح فى تخليصه من بين أسنانه، ولكن كان الطفل ينزف من جميع أنحاء جسده وبالتحديد الوجه واليد، وعقب ذلك سقط الصغير ودخل فى غيبوبة من شدة البكاء وصعوبة حالته.
المستشفيات رافضة تستقبله
ميلاد ميخائيل، أحد شهود العيان على الواقعة، تناول الحديث وأخبرنا أنهم استدعوا والد الطفل من منزله وتم على الفور نقل الطفل لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وهناك رفضوا استقباله، وذلك نظرا لتأخر حالته وعقب ذلك تم توجيههم لمستشفى الساحل وهنا أيضا رفضوا استقباله وطلبوا سيارة إسعاف للطفل وتم توجيهنا لمستشفى العباسية، وذلك لخطورة الإصابات كما علم الأطباء أن ميكروب الكلب وصل إلى مخ الطفل عن طريق الإصابات وهو الآن بالمستشفى ولكن حالته متأخرة للغاية.
وأوضح ميخائيل أن حالة الطفل عبد الرحمن لم تكن الأولى، فهناك حالة خطرة لطفل فى نفس المنطقة منذ شهرين كان يقف أمام أحد المحال التجارية وحوله عدد من الأطفال ثم ظهر الكلب فجأة من خلف إحدى السيارات وهاجمه وأسقطه أرضا، لتخرج بعد ذلك والدته مفزوعة وتحمله.
واختتم الجار حديثه، مطالبا المسؤولين بالقضاء على تلك الكلاب الضالة التى ملأت الشوارع وأمام المدارس، قبل حدوث كارثة مثل حالة عبد الرحمن، كما طالبوا بتوفير الأمصال بالمستشفيات حتى يتم إنقاذ أى حالة تتعرض لذلك.
بلاغ للحي
كان حى غرب شبرا الخيمة قد تلقى بلاغا من بعض المواطنين بهجوم مجموعة كلاب ضالة على طفل يدعى عبد الرحمن أشرف 14 عاما وإصابته إصابات بالغة وتم نقله إلى مستشفى حميات العباسية وتم حجزه للعلاج وسط حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين بسبب انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة فى الشوارع بشكل يهدد حياتهم وحياة أبنائهم.
وطالب الأهالى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة شن حملات مكبرة للتخلص من الكلاب الضالة التى باتت تهدد بكارثة وتثير الرعب فى الشوارع قبل فوات الأوان ووقوع ضحايا ومصابين.