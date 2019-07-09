الميكروب وصل المخ..مأساة طفل نهش جسده كلب ضال بشبرا

الجيران: والد الطفل دايخ بيه على المستشفيات من يوم الحادثة ومافيش حد سأل علينا ودى الحادثة التانية خلال شهرين.. حادثة عبد الرحمن ليست الأولى وخاطبنا الحي دون رد

تحرير:يونس محمد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

الطفل عبد الرحمن

"انزل يا عبده اشترى الطلبات لوالدتك من تحت واطلع على طول ماتتأخرش"، هكذا طلب والد "عبد الرحمن" من ابنه البالغ 14 سنة، التوجه لشراء بعض متطلبات المنزل من الشارع ولم يكن يعلم أن طلبه قد يكلفه حياة نجله بعدما تأخر فى العودة عن المنزل وعندما قلق الأب نزل للشارع فكانت المفاجأة المرعبة له عندما شاهد نجله ينزف من جميع أنحاء جسده ليصرخ فيه الأهالى مطالبينه بسرعة نقله للمستشفى "ابنك كلب فضل يعض فيه وماحدش كان عارف يسلكه الحق بسرعة انقله للمستشفى علشان الجروح جامدة والكلب مسعور".. وكانت هذه بداية المأساة لابن شبرا الخيمة.

"التحرير" كانت شاهدة على تفاصيل الحادث البشع ولماذا رفضت المستشفيات استقباله، وإلى بداية المأساة.. ماحدش كان قادر على الكلب انتقلت "التحرير" لشارع 9 بمنطقة بيجام، لمعرفة ما حدث للطفل وبسؤال الأهالى عن منزل الطفل كان الرد غير متوقع من "محمد محروس" صاحب سوبر ماركت بالشارع، عندما أخبرنا أن أسرة الطفل غير