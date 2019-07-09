جريمة

الميكروب وصل المخ..مأساة طفل نهش جسده كلب ضال بشبرا

الجيران: والد الطفل دايخ بيه على المستشفيات من يوم الحادثة ومافيش حد سأل علينا ودى الحادثة التانية خلال شهرين.. حادثة عبد الرحمن ليست الأولى وخاطبنا الحي دون رد
تحرير:يونس محمد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
الطفل عبد الرحمن
الطفل عبد الرحمن
"انزل يا عبده اشترى الطلبات لوالدتك من تحت واطلع على طول ماتتأخرش"، هكذا طلب والد "عبد الرحمن" من ابنه البالغ 14 سنة، التوجه لشراء بعض متطلبات المنزل من الشارع ولم يكن يعلم أن طلبه قد يكلفه حياة نجله بعدما تأخر فى العودة عن المنزل وعندما قلق الأب نزل للشارع فكانت المفاجأة المرعبة له عندما شاهد نجله ينزف من جميع أنحاء جسده ليصرخ فيه الأهالى مطالبينه بسرعة نقله للمستشفى "ابنك كلب فضل يعض فيه وماحدش كان عارف يسلكه الحق بسرعة انقله للمستشفى علشان الجروح جامدة والكلب مسعور".. وكانت هذه بداية المأساة لابن شبرا الخيمة.
"التحرير" كانت شاهدة على تفاصيل الحادث البشع ولماذا رفضت المستشفيات استقباله، وإلى بداية المأساة.. ماحدش كان قادر على الكلب انتقلت "التحرير" لشارع 9 بمنطقة بيجام، لمعرفة ما حدث للطفل وبسؤال الأهالى عن منزل الطفل كان الرد غير متوقع من "محمد محروس" صاحب سوبر ماركت بالشارع، عندما أخبرنا أن أسرة الطفل غير
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اتحاد-الكرة

«الأموال العامة» تحقق في مخالفات اتحاد الكرة

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق البلاغات المقدمة ضد مسئولي اتحاد الكرة المصري، لاتهامهم بإهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول للنيابة، تحددت جلسة 22 يوليو الجاري لبدء تحقيقات النيابة واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم. وأشار البلاغ رقم 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام، أن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل، يعد إهدارا للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.
سجن

حبس سائق نصب على تجار في 180 ألف جنيه بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط سائق حصّل مبالغ مالية تقدر بنحو 180 ألف جنيه، عن طريق النصب على عدد من محلات بيع الأدوات الكهربائية بمدينة المنصورة، بأوراق مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك المعروفة، لتحقيق الربح السريع بطرق غير مشروعة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مباحث الأموال العامة، ضد أحد الأشخاص بتهمة النصب ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (3)

لوري الموت يحصد 4 ضحايا على طريق الدبابة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات والمعاينة في حادث تصادم وقع اليوم الثلاثاء، بين سيارة نقل وسيارة لوري بالطريق الصحراوي والذي أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، في الحادث البشع. كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعنية على الطرق تفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق (الدبابة - أكتوبر)، بالقرب من كمين الأمل، ووقوع عدة إصابات، وتوقف حركة المرور بالطريق. على الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الحادث، وسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين لأقرب مستشفيات.
محكمة

إحالة متهم بانتحال صفة طبيب «8 سنوات» لـ«العباسية»

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، بإحالة متهم بانتحال صفة طبيب، لدار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يومًا، لبيان مدى إدراكه للجريمة، وإعداد تقرير وتسليمه للمحكمة. تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما حررت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أميرة عبدالسلام مدير الإدارة، محضرًا ضد شاب يدعى "ح.ع"، لانتحاله صفة طبيب متخصص في أمراض المخ والأعصاب، ومزاولته مهنة الطب بدون ترخيص، وفتح عيادة طبية بناحية حي سخا، وانتحال صفة طبيب.
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ضبط 3 بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بالدقهلية

مقتل عاطل وضبط آخرين في معركة بالرصاص مع الشرطة

«مخدرات، بلطجة، سرقة متنوعة، سرقة مسكن، سلاح أبيض، آداب عامة»، كوكتيل جرائم اقترفه تشكيل عصابي اعتاد نشر الرعب والخوف بين الأهالي، وارتكاب كل جرائم السرقات والترويع، حتى بات إجرامهم تحديًا أمام أجهزة الأمن بالدقهلية، التي لاحقت التشكيل الإجرامي ورصدت خطوط هروب عناصره، حتى تمكنت أمس من مداهمة وكرهم، وألقت القبض على 3 متهمين، فيما قُتل آخر في تبادل لإطلاق النار مع القوات المداهمة، وعثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر ومواد مخدرة، وباشرت النيابة التحقيقات.
ضبط-مخدرات

صفقة بورسعيد.. ضربة موجعة لـ«بورصة االكيف»

ضربات موجعة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأيام الماضية لكبار تجار الكيف بمصر والتى نتج عنها ضبط أطنان من الحشيش وملايين الأقراص المخدرة قبل تهريبها لداخل البلاد عن طريق ميناء شرق التفريعة ببورسعيد داخل حاويتين، وذلك بعد أيام من إحباط عملية تهريب 9 آلاف طربة حشيش عبر ميناء بورسعيد، إذ نجحت مكافحة المخدرات في ضبط شحنة مخدرات وزنت 2 طن من مخدر الحشيش و8 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء بورسعيد، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.
جثة

«كله إلا مراتي».. دافع عن زوجته فأحرقاه على الصحراوي

كثيراً ما يستوقفنا ما نراه فى المسلسلات والأفلام من قيام البطل بالتضحية بحياته من أجل حبيبته أو زوجته، ونعتقد أن الأمر ما هو إلا حبكة درامية من المؤلف، ولكن تكرر الموقف بكل المشاهد والتفاصيل على أرض الواقع، عندما دفع "محمد عبده"، سائق ميكروباص، حياته ثمنا لرفض إهانة زوجته أمام عينيه، بعدما نشبت مشاجرة بينه وبين شقيقين داخل موقف السلام وذلك لخلاف على أولوية تحميل الركاب، مما دفع الشقيقين للتعدي على زوجته بالشتائم، وسريعاً تدخل العقلاء والسائقون بالموقف وأجبروا والد الشقيقين على الاعتذار لمحمد وزوجته أمام الجميع.
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