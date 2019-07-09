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«دوّى بحكايتك».. ماذا يعني شعار حملة القومي للطفولة؟

«دوي» يرمز إلى إحداث صوت عظيم وهو فعل أمر للإناث.. ويتوافق مع هدف الحملة والبداية أسيوط.. وعشماوي: لا بد من إرساء ثقافة داعمة للبنت.. وبدران: لسنا بحاجة إلى مبادرات جديدة
تحرير: مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
«دوي.. بحكايتك تكمل حكايتهم» كان هذا شعارا لحملة أطلقها المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع منظمة يونيسيف مصر تحمل اسم «دوي» عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لتمكين الفتيات الأطفال فى مختلف المحافظات، من خلال دراسة الأسباب الجذرية للممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كتشويه الأعضاء التناسلية للإناث «ختان الإناث» وزواج الأطفال، وإكسابهن المهارات اللازمة للتعامل مع العادات الخاطئة، ويأتى هذا بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة، ووزارة التربية والتعليم، والصحة، والشباب، والثقافة، والرياضة، والتضامن الاجتماعى، بمشاركة المجتمع المدنى والدولي.
الشعار الذى اختاره المجلس القومي للطفولة والأمومة كان محل تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية، لدى الشارع المصري والمهتمين بقضايا الطفل والمجتمع المدنى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كون الشعار مجهولا ولم يستخدم من قبل فى أى حملة من الحملات التى أطلقها المجلس، وغير متعارف عليه فى المجتمع المصري.. اقرأ
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبد العال: لا مساس بـ«السكن» في مشروع «الإيجارات»

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه لا مساس بالإيجارات السكنية. ?وأضاف "عبد العال" مخاطبا النواب في بداية مناقشة المجلس، بجلسته العامة اليوم الثلاثاء، لمشروع قانون الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى: "أرجو الانتباه جيدا لكلماتي وفهمها. أي علاقة قانونية ليس في مصر فقط وإنما في كل دول العالم يجب أن تحكمها قواعد العدالة.. والعدالة تأتي من الاعتدال والالتزام وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر".
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وزير الشباب ونقيب الصحفيين في افتتاح ملتقى الإعلاميات الرياضيات

افتتح بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات بالقاهرة، الذي ينظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين. وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاح الملتقى، إن مصر بقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بالمرأة، ومن منطلق هذا الاهتمام على المستوى المصري يمتد أيضا للمستوى العربي.
مميش يستقبل السيد قاسم ماجاليوا رئيس وزراء تنزانيا

رئيس وزراء تنزانيا: نسير على خطى مصر في التنمية

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء تنزانيا "قاسم ماجاليوا"، وبرفقته وزير الزراعة التنزاني "يافت كاسونجا"، وبحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. كما حضر الزيارة الفريق أسامة ربيع نائب رئيس هيئة قناة السويس والسيد عيسى ناصور سفير تنزانيا بالقاهرة، وعدد من قيادات الهيئة ووزارة الزراعة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
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عبد العال يطالب النواب بحضور جلسة الغد

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن حضور النواب بالجلسة ليس كافيا للتصويت النهائي على أية مشاريع قوانين تقتضي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي وافق المجلس على مجموع مواده، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، كونه من القوانين المكملة للدستور.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن نسبة النجاح في عينة «فلسفة الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها 10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 94.1%. وأضاف، أن 1321 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفلسفة.
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سن القبول بالتمريض أزمة جديدة بين الصحة والبرلمان

سادت حالة من الغضب بين طلاب وأولياء أمور المرحلة الإعدادية الراغبين فى التحاق أبنائهم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2019، بعدما اصطدمت أحلامهم بشرط سن القبول 15 عاما للطالب فى أكتوبرالقادم، على الرغم انخفاض أعمار القبول بالمرحلة الأبتدائية إلى خمس سنوات فقط، مما يجعل هذا الشرط ظالم للعديد من الطلاب الحاصلين الدرجات النهائية، ولكن تم رفضهم نتيجة صغرسنهم، هناك عدد كبير من الطلاب خريجي المرحلة الإعدادية لا تزيد أعمارهم عن14 عاماً وهو الأمر الذى دفع أولياء الأمور إلى المطالبة بتعديل هذا الشرط ورفع شرط السن من شروط القبول.
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لماذا عادت التربية والتعليم إلى الامتحانات الورقية؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوي، والذى من المقرر أن ينطلق يوم 14 يوليو المقبل، على أن يستمر حتى 27 من نفس الشهر، سيكون ورقيا في ما درسه الطالب فى الفصل الدراسي الثانى فقط، على أن تتم طباعة الامتحان الورقى المعد للاختبارات فى أسرع وقت، وهو الأمر الذى ترك العديد من علامات الاستفهام لدى المهتمين بالشأن التعليمي فى مصر، إذ عدّوا قرار الوزارة عودة للخلف مرة أخرى بعد أن تحركت خطوة للأمام بعقد امتحان الدور الأول إلكترونيا.
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الألوان بديلا للدرجات.. هل ينجح النظام الجديد؟

فى خطوة جديدة وغير مسبوقة على المنظومة التعليمية، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن طلاب الصف الأول الثانوي سيكون بإمكانهم معرفة النتيجة التفصيلية الخاصة بهم باستخدام الكود الخاص الذى منحته الوزارة لكل طالب فى وقت سابق، موضحًا أن النتيجة هذا العام ستكون في شكل «كارت» يحمل اسم الطالب، ومدرسته، والكود الخاص به، ومستواه في كل مادة بالألوان وليس عن طريق الدرجات مثل ما كان فى الماضي، وهو ما اعتبره أولياء الأمور والطلاب مسلسل تجارب تجريه الوزارة عليهم.
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