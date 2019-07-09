«دوّى بحكايتك».. ماذا يعني شعار حملة القومي للطفولة؟

«دوي» يرمز إلى إحداث صوت عظيم وهو فعل أمر للإناث.. ويتوافق مع هدف الحملة والبداية أسيوط.. وعشماوي: لا بد من إرساء ثقافة داعمة للبنت.. وبدران: لسنا بحاجة إلى مبادرات جديدة

تحرير: مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م

«دوي.. بحكايتك تكمل حكايتهم» كان هذا شعارا لحملة أطلقها المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع منظمة يونيسيف مصر تحمل اسم «دوي» عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لتمكين الفتيات الأطفال فى مختلف المحافظات، من خلال دراسة الأسباب الجذرية للممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كتشويه الأعضاء التناسلية للإناث «ختان الإناث» وزواج الأطفال، وإكسابهن المهارات اللازمة للتعامل مع العادات الخاطئة، ويأتى هذا بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة، ووزارة التربية والتعليم، والصحة، والشباب، والثقافة، والرياضة، والتضامن الاجتماعى، بمشاركة المجتمع المدنى والدولي.

الشعار الذى اختاره المجلس القومي للطفولة والأمومة كان محل تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية، لدى الشارع المصري والمهتمين بقضايا الطفل والمجتمع المدنى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كون الشعار مجهولا ولم يستخدم من قبل فى أى حملة من الحملات التى أطلقها المجلس، وغير متعارف عليه فى المجتمع المصري.. اقرأ

الشعار الذى اختاره المجلس القومي للطفولة والأمومة كان محل تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية، لدى الشارع المصري والمهتمين بقضايا الطفل والمجتمع المدنى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كون الشعار مجهولا ولم يستخدم من قبل فى أى حملة من الحملات التى أطلقها المجلس، وغير متعارف عليه فى المجتمع المصري.. اقرأ أيضا: تعليق «قومي الأمومة» بشأن التعدي جنسيا على طفلتين.

سر الشعار

لفك الغموض الذى اكتنف الشعار، تواصلت «التحرير» مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، من أجل معرفة السر فى اختيار هذا الشعار والهدف منه، وتبين لنا أن «دوي» يرمز إلى إحداث صوت عظيم، وهو فعل أمر للإناث مأخوذ من «صدى الصوت» أى أن ترفع الفتيات أصواتهن عاليا فى التنديد بالممارسات الخاطئة والمشكلات التى تؤرقهن مثل زواج الأطفال وختان الإثان، نظرا لأن عددا كبيرا من الفتيات وقعن ضحايا لهذه العادات المجتمعية الخاطئة.



الشعار لم يكن وليد الصدفة، فقد تم عقد العديد من المباحثات حول شعار الحملة إلا أنه وقع الاختيار على «دوي» لأنه اسم مختلف وغير منتشر ولم يستخدم فى أى حملة من قبل، ويتوافق مع هدف الحملة بشكل كبير، ويهدف إلى تبادل التجارب التى تحدث على أرض الواقع بين الفتيات من أجل الاستفادة منها وعدم وقوع أى فتاة فيها مرة أخرى، وعدم الاستسلام للأمر الواقع ومحاولة تغييره.

نقطة انطلاق الحملة

المبادرة انطلقت من محافظة أسيوط، ومن المقرر أن تجوب 4 محافظات أخرى هي قنا وسوهاج والأقصر وأسوان فى صعيد مصر، الحملة لن تكون على مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وإنما سيكون لها وجود على أرض الواقع، فقد تم عقد حلقات نقاشية بين القائمين على الحملة والفتيات المشاركات على أرض الواقع، من خلال تبادل القصص الملهمة التى مرت بها الفتيات ومحاولة تغيير التفكير الخاطئ، فوقع الاختيار على شعار للحملة «دوي... بحكايتك تكمل حكايتهم».



المرحلة الأولى من المبادرة بدأت بمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة مع المجتمع الدولى والجمعيات الأهلية مثل جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، وهيئة بلان إنترناشيونال وهيئة إنقاذ الطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان. اقرأ أيضا: وكيل الأزهر: الزواج في الإسلام يتطلب بلوغ سن النضج

دعم الفتيات

الدكتورة عزة العشماوى، الأمينة العامة للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أكدت أن الحملة تهدف إلى تقليل الفجوة النوعية بين الجنسين، من خلال تناول الأسباب الجذرية للممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كتشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" وزواج الأطفال، وإرساء ثقافة داعمة للبنت، لأن الممارسات الضارة لا تزال مستمرة وتعوق نمو الفتيات الأطفال وتطورهن الإيجابي وتقلل من فرصهن في حياة أفضل.



"عشماوي" أكدت أن المبادرة تأتى لإتاحة الخدمات للفتيات للتحدث عن قضاياهن وإكسابهن المعارف والمهارات الحياتية المختلفة والتي تمكنهن من الانخراط بشكل إيجابي في المجتمع.



المبادرة تلقي الضوء على النماذج والممارسات الإيجابية التي تعمل على خلق بيئة مواتية لهن من خلال حراك مجتمعي واستراتيجية مستدامة تحد من التمييز والعنف والممارسات الضارة ضد البنات، من خلال عدة محاور أساسية تهدف إلى مشاركة البنات أنفسهن وأن يكون لهن صوت مسموع، كما أنها ستجوب كل المحافظات بداية من صعيد مصر. «شروق» للقاضي: «زوجي مُعقّد وعنده طفولة متأخرة»



وعلى الجانب الآخر، رفضت هدى بدران، رئيسة اتحاد نساء مصر، إطلاق مثل هذه المبادرات والتى يكون هدفها التوعية، معللة ذلك بأن هناك حملات عديدة تم إطلاقها ولم يكن لها مردود إيجابي أو نتائج واضحة، وفى الأغلب تكون غير ذات جدوى، مشددة على أن هذه الحملة التى أطلقها المجلس القومي للطفولة لن تقضي على الممارسات والعادات الخاطئة كالختان وزواج الأطفال.

وترى "بدران" فى تصريحاتها لـ"التحرير" أن "المسئولية الكبرى فى التوعية بمخاطر الممارسات الخاطئة ضد الفتيات الأطفال تقع على عاتق الأسرة خاصة الأم، لأن كونها غير متعلمة يعتبر كارثة، لا سيما أن الفتيات يصبحن فريسة للعادات والتقاليد الخاطئة لصغر أعمارهن"، مشيرة إلى أنه "من الأفضل الاهتمام بتعليم وتثقيف الفتيات من خلال المناهج الدراسية، حتى يكن على دراية بكل هذه الممارسات الخاطئة ونتائجها السلبية على أنفسهن وصحتهن، وليس من خلال المبادرات والحملات.

ويأتى إطلاق حملة «دوي» بالتزامن مع إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة، حملة بعنوان «شهر بدور» للقضاء على جريمة ختان الإناث، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وعدد من المنظمات والجمعيات الأهلية للتوعية بمخاطر عادة الختان وضررها على الفتيات.

والتى تهدف إلى إعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية، وتمتد على مدار شهر كامل بدءًا من 13 يونيو وحتى 14 يوليو 2019 الجاري.