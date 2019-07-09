رياضة

أصغر لاعب في البريميرليج يهدد عرش صلاح في ليفربول

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
محمد صلاح
محمد صلاح
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مسئولي نادي ليفربول الإنجليزي يرغبون في التعاقد مع هارفي إيليوت لاعب فريق فولهام الإنجليزي الذي هبط معهم لدوري "الشامبيون شيب" الموسم الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث أوضحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن إيليوت علـى رادار نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد معه ليصبح لاعبًا في صفوف فريق الريدز الموسم المقبل، حيث يعد لاعب فولهام أصغر لاعب شارك في مسابقة الدوري الإنجليزي مع فريقه الذي يشارك في مسابقة "الشامبيون شيب" في الموسم الجديد.
وشارك هارفي إيليوت في شهر مايو الماضي مع فريق فولهام وهو لم يكمل عامه الـ17، حيث كان عمره 16 عامًا و30 يومًا فقط، ليصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأن إيليوت رفض توقيع عقد جديد مع فريق فولهام والذي يمكنه من التوقيع والانتقال لأي نادٍ مجانًا. ويجيد هارفي إيليوت اللعب على الجناحين
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أمير-عزمى-مجاهد

أمير عزمي: الزمالك رفض الوديات الضعيفة بمعسكر قبرص

كشف أمير عزمي مجاهد المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال رفض اللعب مع فرق درجة ثانية خلال معسكر قبرص المقام حاليا استعدادًا لاستئناف الفريق الأبيض مسابقة الدوري، مشيرا إلى أنهم فضلوا اللعب مع أفضل 3 فرق في قبرص ومنها من يشارك فى كأس الاتحاد الأوروبي. وأضاف المدرب العام لفريق القلعة البيضاء أن المباريات الودية التي يخوضها الزمالك قوية بجانب الحمل العالي في التدريب وتعمل على إظهار قوة الفريق الحقيقية.
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اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
ثروت-سويلم

ثروت سويلم يكشف عن أولويات اتحاد الكرة

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الهدف الرئيسي للجبلاية خلال الفترة المقبلة هو إنهاء بطولتي الدوري والكأس، حيث أكد في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن الهدف الرئيسي لاتحاد الكرة هو إنهاء يطولتي الدوري والكأس في المواعيد المحددة لهما وفق الجدول المعلن قائلا: "هذا ما نفكر فيه حاليا ونسير على تنفيذه في الفترة المقبلة". وأضاف سويلم خلال تصريحاته أنه يتمنى أن يكون المدير الفني القادم للمنتخب وطنيا وليس أجنبيا، مؤكدا أنه سيتم حسم القرار مع وزير الرياضة أشرف صبحي.
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تريزيجيه-ومحمد-صلاح

4 مصريين يزينون التشكيل المثالي لدور مجموعات الكان

تصدر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل أفضل لاعبي دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة القارة السمراء، والذي شهد تواجد 4 لاعبين من الفراعنة، بالإضافة إلى ثنائي جزائري ولاعبًا وحدًا من منتخبات المغرب، الكاميرون، مدغشقر، غانا والسنغال.
منتخب مصر

تيتو جارسيا يتحدث عن أسباب تراجع نجم المنتخب الوطني

كشف تيتو جارسيا المدرب المساعد للمكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، سبب عدم تقديم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الأداء المرجو منه، خلال مواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية، حيث قال تيتو خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت: "صلاح لم يكن في أفضل حالاته"، مبررًا الأداء غير الجيد لصلاح، بشعوره بالإرهاق والإجهاد من المشاركة بالدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا، وأنه لم يأخذ قسطا وافرا من الراحة.
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محمد صلاح ضمن أفضل لاعبي إفريقيا في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأربعاء، عن أفضل 11 لاعبًا في تاريخ البريميرليج، من قارة إفريقيا، ورشحت صحيفة «صن» الإنجليزية محمد صلاح، نجم فريق ليفربول والفراعنة، بعد المستوى الرائع الذي قدمه الموسم الماضي مع الريدز والتتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام، وحصوله على الحذاء الذهبي كونه تمكن من الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي منذ انضمامه لصفوف ليفربول. ونشرت الصحيفة التشكيل المثالي لنجوم إفريقيا في تاريخ البريميرليج.
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في ميلاده.. لفتات إنسانية لا تنسى لمحمد صلاح

يحتفل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ27، إذ إنه ولد في الخامس عشر من شهر يونيو عام 1992، وفي تلك السنوات حقق صلاح العديد من الإنجازات وحطم الكثير من الأرقام القياسية، فهو أكثر من سجل أهدافًا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي من موسم يتألف من 38 مباراة برصيد 32 هدفا، وهو أكثر من سجل في أكبر عدد من المباريات بموسم واحد من البريميرليج بتسجيله في 24 مباراة في موسم 2017- 2018، وأكثر من توج بجائزة أفضل لاعب في الشهر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي. وفي ما يلي نستعرض لفتات إنسانية لصلاح.
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