أصغر لاعب في البريميرليج يهدد عرش صلاح في ليفربول

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مسئولي نادي ليفربول الإنجليزي يرغبون في التعاقد مع هارفي إيليوت لاعب فريق فولهام الإنجليزي الذي هبط معهم لدوري "الشامبيون شيب" الموسم الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث أوضحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن إيليوت علـى رادار نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد معه ليصبح لاعبًا في صفوف فريق الريدز الموسم المقبل، حيث يعد لاعب فولهام أصغر لاعب شارك في مسابقة الدوري الإنجليزي مع فريقه الذي يشارك في مسابقة "الشامبيون شيب" في الموسم الجديد.

وشارك هارفي إيليوت في شهر مايو الماضي مع فريق فولهام وهو لم يكمل عامه الـ17، حيث كان عمره 16 عامًا و30 يومًا فقط، ليصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأن إيليوت رفض توقيع عقد جديد مع فريق فولهام والذي يمكنه من التوقيع والانتقال لأي نادٍ مجانًا. ويجيد هارفي إيليوت اللعب على الجناحين



وشارك هارفي إيليوت في شهر مايو الماضي مع فريق فولهام وهو لم يكمل عامه الـ17، حيث كان عمره 16 عامًا و30 يومًا فقط، ليصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا بأن إيليوت رفض توقيع عقد جديد مع فريق فولهام والذي يمكنه من التوقيع والانتقال لأي نادٍ مجانًا.



ويجيد هارفي إيليوت اللعب على الجناحين الأيمن والأيسر لكنه يفضل ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، أي في نفس المركز الذي يلعب فيه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني مع ليفربول الإنجليزي.



وتوج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بعدما تغلب عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ نحو شهرين.