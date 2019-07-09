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هل تنجح 9 سيارات جديدة في تحريك ركود السوق؟

تسيطر حالة من الركود على سوق السيارات الجديدة في مصر، فلجأت شركات ووكلاء إلى طرح سيارات وفئات جديدة بحثا عن تحريك المبيعات عبر زيادة حصصهم.
تحرير:كريم ربيع ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
زوتي Z300
زوتي Z300
انتهى النصف الأول من العام الجاري منذ أيام، وهو النصف الأصعب على السوق المحلية للسيارات خلال السنوات الأخيرة، بسبب تراجع نسب المبيعات بشكل كبير، خاصة في فئة سيارات الركوب -الملاكي- رغم التخفيضات السعرية وعروض السداد والصيانة وقطع الغيار والوقود المختلفة، الأمر الذي اضطر شركات كثيرة لطرح طرازات جديدة في السوق المصرية كي تستطيع جذب مزيد من العملاء لها، فشهد شهر يونيو ظهور نحو 10 طرازات جديدة بمصر.. فهل تنجح فيما فشلت فيه شقيقاتها؟ أم يظل الحال على ما هو عليه؟
1- سوناتا «فيس ليفت» أعلن وكيل الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» في مصر، عن توافر نسخة الـ"FACELIFT" من سيارة هيونداي سوناتا التي تنافس في السوق المحلي بقطاع السيارات السيدان متوسطة الحجم الفارهة، وتتوفر السيارة الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات، تعتمد جميعها على محرك رباعي السلندرات
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شيفروليه كمارو ZL1

الأشهر في إنستجرام.. سيارات يعشقها الجمهور عالميا

لا شك أن التعبير عن حب الأشياء استطاع أن يعرف طريقه بقوة إلى منصات التواصل الاجتماعي، والتي باتت مرتبطة بكافة وأدق تفاصيل حياتنا، ولذلك استطاع عشاق السيارات أن يعبروا عن حبهم لتلك الآلات مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة. وظهر عشق الجماهير للسيارات بشكل واضح عبر موقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستجرام، الذي حقق شهرة واسعة على مدى السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي جعل السيارات واحدة من أهم مجالات العرض والانتشار في هذه المنصة ذات الإقبال العالمي الضخم.
ايجل 580 3

للمرة الرابعة.. تخفيض إيجل 580 للتخلص من موديل 2019

أعلنت شركة «نيسان إيجيب» تخفيض أسعار سيارتها إيجل 580 الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، في مصر، بقيم وصل إجماليها 50.100 جنيه منذ بداية العام، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشاكل التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
هيونداى-كونا

إمكانياتها لم تشفع لها.. أبطأ السيارات الكهربائية

باتت السيارات الكهربائية واحدة من طرز المركبات التي تراهن عليها الشركات العالمية المصنعة في الأسواق العالمية، وذلك استنادًا للشعبية الكبيرة التي تحظى بها تلك الموديلات في الوقت الحالي، لا سيما مع التوجه العالمي للسيارات النظيفة بشكل رئيسي. وعلى الرغم من التركيز الكبير للشركات العالمية المصنعة للسيارات في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد لا يعني بالضرورة التركيز على الإمكانيات الفنية بشكل عام للمحرك، وبالأخص تلك التي تتعلق بالسرعات التي تتمتع بها هذه السيارات بشكل رئيسي.
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إلنترا ad 1

وصل لـ79000 جنيه.. شركات جديدة تخفض أسعار سياراتها

أعلنت شركتا «هيونداي» الكورية و«سيتروين» الفرنسية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من طرازاتهما في السوق المحلية، ويعود هذا التخفيض السعري إلى انخفاض سعر صرف العملة الخضراء (الدولار) أمام الجنيه، وزيادة المنافسة بين الشركات، وحصلت طرازات سيتروين سي إليزيه، وجراند سي 4، وهيونداي النترا AD، على تخفيضات سعرية مختلفة، فكم تبلغ قيمة التخفيضات في كل سيارة منها؟ وما الأسعار الجديدة بعد التخفيض السعري؟ وما مواصفات كل واحدة منها على حدة؟ وما الفئات المطروحة لكل طراز من الطرازات التي حصلت على تخفيض؟
هيونداي جينيسيس GT كوبيه

سيارات قوتها الحصانية هائلة وتعرض بأسعار رخيصة

يعتقد البعض أن القوة الحصانية الهائلة للسيارات تقترن دومًا بالإمكانيات الرياضية التي تجعل أسعار الموديلات خارجة عن قدرات العديد من الشرائح الجماهيرية في الأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد يبدو غير دقيق في ظل تمتع مجموعة من السيارات بالميزتين في وقت واحد. ويعد الرهان الرئيسي للشركات العالمية المصنعة للسيارات على توفير موديلات كبيرة على مستوى الإمكانيات الفنية، بالإضافة إلى الإبقاء على أسعار السيارات في متناول أكبر عدد من الشرائح الجماهيرية، وهو الأمر الذي يضمن لها الانتشار بقوة في الأسواق العالمية.
مرسيدس بنز cls

بسعر جديد.. رينو ومرسيدس تطرحان سيارات لأول مرة

يسعى وكلاء السيارات بالسوق المصرية، إلى إيجاد أي حلول لحل أزمة الركود الضاربة في السوق، والتي تسببت فيها حملة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات «خليها تصدي»، وهو ما دفع البعض لاستيراد سيارات تدخل السوق للمرة الأولى، لعلها تكون قادرة على جذب الراغبين في الشراء، وكسر حالة المقاطعة. ونرصد في هذا التقرير أبرز السيارات التي يتم طرحها في السوق المصرية للمرة الأولى وتم الإعلان عنها مؤخرًا، منها «مرسيدس بنز CLS، وفئة جديدة من رينو ميجان»، فهل تنجح السيارات الجديدة في تحريك السوق؟
هيونداي-توسان

حرب التخفيضات| هيونداي تلجأ للتخفيضات للمرة الثانية

قررت الشركة الكورية «هيونداي» في مصر تخفيض أسعار عدد من سياراتها المستوردة والمجمعة محلياً، وقد أعلن وكيل العملاق الكوري، تخفيض أسعار طرازات توسان وإلنترا HD المجمعة محلياً، وحصلت إلنترا HD على خصم 15 ألف جنيه تخفيض سعري، كما حصلت هيونداي توسان الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات على تخفيض وصل إلى 25 ألف جنيه على جميع الفئات. وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
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