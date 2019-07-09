هل تنجح 9 سيارات جديدة في تحريك ركود السوق؟

تسيطر حالة من الركود على سوق السيارات الجديدة في مصر، فلجأت شركات ووكلاء إلى طرح سيارات وفئات جديدة بحثا عن تحريك المبيعات عبر زيادة حصصهم.

تحرير:كريم ربيع ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

انتهى النصف الأول من العام الجاري منذ أيام، وهو النصف الأصعب على السوق المحلية للسيارات خلال السنوات الأخيرة، بسبب تراجع نسب المبيعات بشكل كبير، خاصة في فئة سيارات الركوب -الملاكي- رغم التخفيضات السعرية وعروض السداد والصيانة وقطع الغيار والوقود المختلفة، الأمر الذي اضطر شركات كثيرة لطرح طرازات جديدة في السوق المصرية كي تستطيع جذب مزيد من العملاء لها، فشهد شهر يونيو ظهور نحو 10 طرازات جديدة بمصر.. فهل تنجح فيما فشلت فيه شقيقاتها؟ أم يظل الحال على ما هو عليه؟

1- سوناتا «فيس ليفت» أعلن وكيل الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» في مصر، عن توافر نسخة الـ"FACELIFT" من سيارة هيونداي سوناتا التي تنافس في السوق المحلي بقطاع السيارات السيدان متوسطة الحجم الفارهة، وتتوفر السيارة الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات، تعتمد جميعها على محرك رباعي السلندرات

1- سوناتا «فيس ليفت»

أعلن وكيل الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» في مصر، عن توافر نسخة الـ"FACELIFT" من سيارة هيونداي سوناتا التي تنافس في السوق المحلي بقطاع السيارات السيدان متوسطة الحجم الفارهة، وتتوفر السيارة الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات، تعتمد جميعها على محرك رباعي السلندرات سعة 1600 سي سي، بقوة 180 حصانا، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

وكشف وكيل هيونداي، أن أسعار الموديل الجديد في مصر تبدأ من 539,900 جنيه للفئة الأولى -جي إل- و659.900 جنيه للفئة «جي إل إس توب لاين»





2- رينو «سجنتشر»

أعلنت الشركة الفرنسية «رينو» في مصر طرح فئة جديدة من طراز ميجان، تضاف إلى فئتي ديناميك وديناميك +، وهي فئة سجنتشر، والتي تأتي بمحرك سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 115 حصانا مرتبطا بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ويتم بيعها بسعر رسمي 363 ألف جنيه.

وتتميز الفئة الجديدة عن الفئتين الأولى والثانية، بنظام مراقبة ضغط الإطارات، عجلات رياضية من قياس 17 بوصة، ست وسائد هوائية، وفرامل كهربائية، طي المرايا الجانبية كهربائيا، مع خاصية التدليك، فتحة سقف كهربائية، كاميرا خلفية وشاشة نظام R-link 2 بقياس 8.7 بوصة مع صوت ثلاثي الأبعاد و8 مكبرات للصوت.

3- سكودا كودياك

كشفت «سكودا» عن فئة جديدة من سيارتها كودياك باسم «ديناميك» بسعر 620.000 جنيه، ليزيد عدد فئاتها في السوق المحلية إلى 4 بدلا من 3 بموديل 2019. وتضاف إلى هذه الفئة تجهيزات «إدارة المحرك بواسطة زر، صف ثالث للمقاعد، مكيف هواء أتوماتيكي، فتحة سقف بانورامية، نظام مراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية».

وتعتمد فئات السيارة الأربع على محرك تربو سعة 1400 سي سي، بقوة 150 حصانا وعزم 250 نيوتن. متر، يرتبط بناقل حركة أتوماتيكي من 6 سرعات، يمكن التحكم بنقلاته من خلال عجلة القيادة.

4- بنز CLS

أطلقت الشركة الألمانية مرسيدس في مصر الجيل الثالث من موديل بنز CLS، للمرة الأولى في السوق المصرية، ليكون الموديل الجديد مزيجا بين الفخامة وديناميكية الأداء التي تميز سيارات الكوبيه، وراحة سيارات الصالون.



توفر السيارة Coupe CLS ذات الأربعة أبواب أعلى مستويات الراحة خلال الرحلات الطويلة إلى جانب خصائص جديدة تم تزويد هذا الموديل بها لأول مرة لزيادة مستويات الراحة والأمان، مع باقة من أحدث التطبيقات التكنولوجية ومحرك جديد لأفضل تجربة على الطريق.



استوحت مرسيدس التصميم الخارجي للسيارة من عناصر التصميم الحصرية التي ابتكرتها مرسيدس- بنز، مع المحافظة على العناصر التصميمية المعروفة لسيارات مرسيدس- بنز الكوبيه.

وتعتمد على محرك بثلاثة أوضاع للقيادة هي Comfort وSport وSport+، وتزود السيارة بمحرك قوي سعة 2000 سي سي بـ4 سلندرات، مع شاحن تربو، بقوة 299 حصانا و400 نيوتن متر. ويوفر نظام EQ Boost 13 حصان و150 نيوتن متر إضافية للمحرك من خلال نظام كهربائي 48 فولتا.

5- Seek 5

أعلنت علامة «تروم» في مصر، التابعة لشركة «زوتي» الصينية، وهو فرع مهتم بإنتاج السيارات الخدمية الرياضية الكروس أوفر والمتعددة الأغراض، بدء أعمالها في مصر كعلامة جديدة تدخل الأسواق لأول مرة من خلال إطلاق أولى سياراتها «Seek 5»، الخدمية الرياضية الكروس أوفر متوسطة الحجم ذات السبعة مقاعد والمجهزة بتجهيزات فاخرة.



وتعتمد Seek 5 على محرك تربو سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج قوة 156 حصانا عند 5600 د. د وعزم 215 نيوتن. متر، مع ناقل أتوماتيكي من 6 سرعات أمامية.



وتقدم Seek 5 بباقة تجهيزات عالية المستوى من حيث الأمان والرفاهية بفئة التجهيز «فلاج شيب» والتي تجهز بـ6 وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، نظام لدعم الثبات، مثبت سرعة، كاميرا رؤية خلفية بزاوية 360، حساسات ركن خلفية، كشافات ليد رئيسة، تشغيل المحرك بواسطة زر، أنظمة قيادة متعددة، مرايا جانبية كهربائية التحكم بالكامل مع تدفئة.



وتأتي «Seek 5» بسعر 395 ألف جنيه للدفعة الأولى منها مع فترة ضمان تصل إلى 5 سنوات أو 150.000 كم.





6- زوتي Z300

أعلنت الشركة الصينية في مصر «زوتي» عن فتح باب الحجز لفئة جديدة من سيارتها «Z300»، التي تعد سيارة سيدان مدمجة حجم، وواحدة من أرخص السيارات السيدان حاليا، وتعتمد على محرك 1600 سي سي، مرتبط بناقل يدوي أو أتوماتيكي، وتتاح بفئة واحدة بسعر 174.990 جنيها للمانيوال -اليدوي- وبسعر 214,990 جنيها للأتوماتيك.

7- سبورتاج وريو هاتشباك

قدمت الشركة الكورية الجنوبية «كيا» فئة تجهيز إضافية لسيارتها سبورتاج باسم «توب لاين بلس»، لتصبح الفئة الأعلى تجهيزًا، بعد أن أضافت تجهيزات أخرى على فئة «توب لاين» هي: 6 وسائد هوائية بدلا من 2 فقط، وأنظمة إلكترونية لتعزيز الكبح، دعم الثبات، والمساعدة على الطرق الصاعدة» بزيادة تقدر بـ5000 جنيه عنها، ليكون سعر الفئة الجديدة 539.900 جنيه كموديل 2020.

كما أعادت كيا النسخة الهاتشباك من سيارتها «ريو» في جيلها الأحدث بمصر، بأسعار تقل عن النسخة السيدان بقيمة تصل لـ30.000 جنيه، تبدأ من من 269.900 جنيه، حتى 309,900 جنيه، بثلاث فئات تجهيز تتطابق في تجهيزها مع النسخة السيدان. وتعتمد ريو الهاتشباك على محرك سعة 1600 سي سي، بقوة 123 حصانا وعزم 151 نيوتن. متر، مرتبطًا بناقل حركة أتوماتيكي من 6 سرعات.

9- فئة جديدة من «كورسا»

أعلنت الشركة الألمانية الكبرى «أوبل» طرح فئة جديدة من سيارتها كورسا 2019 في مصر، باسم «إنجوي» بدلا من الفئتين الحاليتين، بسعر 289.990 جنيها.