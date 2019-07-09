لوري الموت يحصد 4 ضحايا على طريق الدبابة بأكتوبر

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م

تصادم

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات والمعاينة في حادث تصادم وقع اليوم الثلاثاء، بين سيارة نقل وسيارة لوري بالطريق الصحراوي والذي أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، في الحادث البشع. كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعنية على الطرق تفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق (الدبابة - أكتوبر)، بالقرب من كمين الأمل، ووقوع عدة إصابات، وتوقف حركة المرور بالطريق. على الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الحادث، وسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين لأقرب مستشفيات.

وتبين من الفحص وقوع تصادم بين سيارة نقل وأخرى لوري بالطريق المشار إليه، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتسبب الحادث المروع في توقف حركة المرور على الطريق. ورجحت المعاينة وقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية المتبعة. وقررت النيابة