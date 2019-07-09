جريمة

لوري الموت يحصد 4 ضحايا على طريق الدبابة بأكتوبر

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م
تصادم
تصادم
تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات والمعاينة في حادث تصادم وقع اليوم الثلاثاء، بين سيارة نقل وسيارة لوري بالطريق الصحراوي والذي أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، في الحادث البشع. كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعنية على الطرق تفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق (الدبابة - أكتوبر)، بالقرب من كمين الأمل، ووقوع عدة إصابات، وتوقف حركة المرور بالطريق. على الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الحادث، وسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين لأقرب مستشفيات.
وتبين من الفحص وقوع تصادم بين سيارة نقل وأخرى لوري بالطريق المشار إليه، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتسبب الحادث المروع في توقف حركة المرور على الطريق. ورجحت المعاينة وقوع الحادث نتيجة السرعة الزائدة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية المتبعة. وقررت النيابة
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اتحاد-الكرة

«الأموال العامة» تحقق في مخالفات اتحاد الكرة

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق البلاغات المقدمة ضد مسئولي اتحاد الكرة المصري، لاتهامهم بإهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول للنيابة، تحددت جلسة 22 يوليو الجاري لبدء تحقيقات النيابة واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم. وأشار البلاغ رقم 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام، أن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل، يعد إهدارا للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.
سجن

حبس سائق نصب على تجار في 180 ألف جنيه بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط سائق حصّل مبالغ مالية تقدر بنحو 180 ألف جنيه، عن طريق النصب على عدد من محلات بيع الأدوات الكهربائية بمدينة المنصورة، بأوراق مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك المعروفة، لتحقيق الربح السريع بطرق غير مشروعة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مباحث الأموال العامة، ضد أحد الأشخاص بتهمة النصب ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة.
كلب-يصيب-الطفل-عبد-الرحمن (4)

الميكروب وصل المخ..مأساة طفل نهش جسده كلب ضال بشبرا

"انزل يا عبده اشترى الطلبات لوالدتك من تحت واطلع على طول ماتتأخرش"، هكذا طلب والد "عبد الرحمن" من ابنه البالغ 14 سنة، التوجه لشراء بعض متطلبات المنزل من الشارع ولم يكن يعلم أن طلبه قد يكلفه حياة نجله بعدما تأخر فى العودة عن المنزل وعندما قلق الأب نزل للشارع فكانت المفاجأة المرعبة له عندما شاهد نجله ينزف من جميع أنحاء جسده ليصرخ فيه الأهالى مطالبينه بسرعة نقله للمستشفى "ابنك كلب فضل يعض فيه وماحدش كان عارف يسلكه الحق بسرعة انقله للمستشفى علشان الجروح جامدة والكلب مسعور".. وكانت هذه بداية المأساة لابن شبرا الخيمة.
محكمة

إحالة متهم بانتحال صفة طبيب «8 سنوات» لـ«العباسية»

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، بإحالة متهم بانتحال صفة طبيب، لدار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يومًا، لبيان مدى إدراكه للجريمة، وإعداد تقرير وتسليمه للمحكمة. تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما حررت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أميرة عبدالسلام مدير الإدارة، محضرًا ضد شاب يدعى "ح.ع"، لانتحاله صفة طبيب متخصص في أمراض المخ والأعصاب، ومزاولته مهنة الطب بدون ترخيص، وفتح عيادة طبية بناحية حي سخا، وانتحال صفة طبيب.
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببنها

أصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية نقباس التابعة لمركز بنها، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة بمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نقباس - بنها"، وأسفرت عن وقوع مصابين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

«615 و 609» لاسلكي.. رحلة سقوط هاربين من 32 سنة سجن

شنّت قوات أمن الجيزة، حملات أمنية لضبط الخارجين على القانون، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري، وتمكنت إدارة تأمين الطرق من ضبط هاربين من أحكام بالسجن تجاوزت الـ32 عاما، وأوضحت التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن القول الأمني 615 لاسلكي رئاسة النقيب أحمد جامع الضابط بإدارة تأمين أكتوبر مباحث، والقوة المرافقة، تمكنوا من ضبط "جهاد. ز. ا" 40 سنة، عاطل، ومقيم في المعادي، وتبين من الفحص الجنائي أنه محكوم عليه في 28 قضية "شيك – إيصال امانة" بإجمالي 28 سنة وشهرين سجن.
سيولة-مرورية -

«سيولة مرورية وكثافات متحركة».. تعرف على حالة الطرق

شهدت أغلب المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الاثنين، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار أمني لرجال المرور، فيما شهدت بعض الطرق كثافات مرورية منخفضة ومتحركة تزامناً مع ذهاب المواطنين لأعمالهم؛ حيث شهد كورنيش النيل سيولة مرورية ملحوظة في الاتجاهين من وإلى ميدان عبدالمنعم رياض، عدا الجزء المقابل لمبنى ماسبيرو، شهد كثافة مرورية بسبب توقف بعض السيارات لإنزال العاملين بـ"ماسبيرو"، كما شهدت الكبارى الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية واضحة.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 في حوادث متفرقة بالمنصورة

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، إثر وقوع حوادث طرق متفرقة، بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأحد، إذ لقي موظف وعامل بمركز الجهاز الهضمى الجامعي، مصرعهما فى حادث تصادم على طريق "أويش الحجر - المنصورة" بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية، حيث اختلت عجلة القيادة من يد السائق ودهستهما. كما لقي "ممدوح إبراهيم"، 20 عامًا، مصرعه، وأصيب "حسام حسين السماك"، 20 عامًا، و"هاني" 20 عامًا، حالته خطيرة، أثناء استقلالهم دراجة بخارية على طريق بهوت في مركز نبروه، وانقلبت بهم.
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