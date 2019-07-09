جريمة

حبس سائق نصب على تجار في 180 ألف جنيه بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط سائق حصّل مبالغ مالية تقدر بنحو 180 ألف جنيه، عن طريق النصب على عدد من محلات بيع الأدوات الكهربائية بمدينة المنصورة، بأوراق مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك المعروفة، لتحقيق الربح السريع بطرق غير مشروعة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مباحث الأموال العامة، ضد أحد الأشخاص بتهمة النصب ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة.
على الفور، تشكل فريق من ضباط المباحث ونجحوا في ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى "خالد.ع"، 50 عاما، سائق، من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واعترف بالنصب على شركات أدوات كهربائية ومنزلية، مستخدما أوراقا مزورة منسوبا صدورها للبنك العربي الإفريقي على خلاف الحقيقة. وأقر المتهم بالاستيلاء على مبلغ 180 ألف جنيه
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اتحاد-الكرة

«الأموال العامة» تحقق في مخالفات اتحاد الكرة

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق البلاغات المقدمة ضد مسئولي اتحاد الكرة المصري، لاتهامهم بإهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول للنيابة، تحددت جلسة 22 يوليو الجاري لبدء تحقيقات النيابة واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم. وأشار البلاغ رقم 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام، أن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل، يعد إهدارا للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.
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لوري الموت يحصد 4 ضحايا على طريق الدبابة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات والمعاينة في حادث تصادم وقع اليوم الثلاثاء، بين سيارة نقل وسيارة لوري بالطريق الصحراوي والذي أودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين، في الحادث البشع. كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعنية على الطرق تفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق (الدبابة - أكتوبر)، بالقرب من كمين الأمل، ووقوع عدة إصابات، وتوقف حركة المرور بالطريق. على الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الحادث، وسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين لأقرب مستشفيات.
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الميكروب وصل المخ..مأساة طفل نهش جسده كلب ضال بشبرا

"انزل يا عبده اشترى الطلبات لوالدتك من تحت واطلع على طول ماتتأخرش"، هكذا طلب والد "عبد الرحمن" من ابنه البالغ 14 سنة، التوجه لشراء بعض متطلبات المنزل من الشارع ولم يكن يعلم أن طلبه قد يكلفه حياة نجله بعدما تأخر فى العودة عن المنزل وعندما قلق الأب نزل للشارع فكانت المفاجأة المرعبة له عندما شاهد نجله ينزف من جميع أنحاء جسده ليصرخ فيه الأهالى مطالبينه بسرعة نقله للمستشفى "ابنك كلب فضل يعض فيه وماحدش كان عارف يسلكه الحق بسرعة انقله للمستشفى علشان الجروح جامدة والكلب مسعور".. وكانت هذه بداية المأساة لابن شبرا الخيمة.
محكمة

إحالة متهم بانتحال صفة طبيب «8 سنوات» لـ«العباسية»

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، بإحالة متهم بانتحال صفة طبيب، لدار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية لمدة 45 يومًا، لبيان مدى إدراكه للجريمة، وإعداد تقرير وتسليمه للمحكمة. تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير الماضي، عندما حررت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أميرة عبدالسلام مدير الإدارة، محضرًا ضد شاب يدعى "ح.ع"، لانتحاله صفة طبيب متخصص في أمراض المخ والأعصاب، ومزاولته مهنة الطب بدون ترخيص، وفتح عيادة طبية بناحية حي سخا، وانتحال صفة طبيب.
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سجن

غوايش وتوكتوك.. سائق يقتل عمته و«دبلة» تكشف الجريمة

شاب أهوج، بالكاد أتم ربيعه السادس بعد الثلاثين، صورَ له الشيطان أن خلاصه من تصرفاته الهوجاء وحاجته للمال يكمن في التخلص من عمته المرأة السبعينية، ولما لا وهي تمتلك حُلي ومصوغات ذهبية من شأنها أن تُنهي أزمته في طرفة عين، لكنه تناسى عن عمد صلة الرحم وأن الدماء التي تجري في عروقه هي ذاتها التي سيُقدم على إسالتها بحثًا عن المال لا غير، حيث قتلها بدماءٍ باردة وتخلص من جثتها في أحد مصارف المياه، قبل أن يعود إلى منزله وكأن شيئًا لم يكُن، لكن ما إن اكتشفت جريمته ووقع في ايدي رجال الأمن حتى هبطت دموعه بغزاره وكأنها ستار يود به الظهور في ثوب ضحية الطمع.
حريق

إصابة 13 شخصًا في حريق مول بالمنصورة

اندلع حريق هائل في مول كبير بمدينة المنصورة، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا باختناقات، واندفعت 6 سيارات إطفاء و12 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، ونجحت قوات الحماية المدنية في تسهيل مهمة خروج الأهالي من المول والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقى المنشآت. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة عن اندلاع حريق هائل في مول المحلة خلف استاد المنصورة.
القبض-على-متهم

ضبط مدير جمعية زراعية برشوة 50 ألف جنيه في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط مدير جمعية زراعية وفني هندسي بقرية منشأة السلام التابعة لمحلة دمنة، بتهمة التربح السريع وغير المشروع من منصبيهما، إذ تقاضيا رشوة قدرها 50 ألف جنيه لتسهيل البناء على الأراضي الزراعية، دون تحرير محضر بالمخالفات ما يعد عملًا مخالفًا للقانون. تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من أحد الأشخاص ضد مدير جمعية زراعية وفني شئون هندسية، لتسهيل البناء على أرض زراعية مساحتها 250 م، مقابل رشوة مالية كبيرة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

ركنة سيارة.. بلطجية يعتدون على طبيب في المنصورة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو من أحد شوارع مدينة المنصورة، يظهر فيه إيقاف 4 أشخاص مجهولون بحوزتهم سنج وسيوف، لسيارة أحد سكان الشارع، وإجباره على التحرك بها بعد نشوب مشادة تطورت إلى تحطيم السيارة وفرار قائدها بها.. وطالب الأهالي بسرعة ضبط الجناة وإعادة السيطرة الأمنية على الشوارع والتصدي لظاهرة البلطجة، وتبين أن سبب الواقعة خلافات الجيرة، إذ يرفض مالك عقار في الشارع، ركن الطبيب لسيارته أسفل العقار، دون مبرر، رغم أن الأخير يقطن فيه.
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