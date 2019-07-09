حبس سائق نصب على تجار في 180 ألف جنيه بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط سائق حصّل مبالغ مالية تقدر بنحو 180 ألف جنيه، عن طريق النصب على عدد من محلات بيع الأدوات الكهربائية بمدينة المنصورة، بأوراق مزورة منسوب صدورها لأحد البنوك المعروفة، لتحقيق الربح السريع بطرق غير مشروعة. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مباحث الأموال العامة، ضد أحد الأشخاص بتهمة النصب ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة.

على الفور، تشكل فريق من ضباط المباحث ونجحوا في ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى "خالد.ع"، 50 عاما، سائق، من شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واعترف بالنصب على شركات أدوات كهربائية ومنزلية، مستخدما أوراقا مزورة منسوبا صدورها للبنك العربي الإفريقي على خلاف الحقيقة. وأقر المتهم بالاستيلاء على مبلغ 180 ألف جنيه