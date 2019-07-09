وزير الشباب ونقيب الصحفيين في افتتاح ملتقى الإعلاميات الرياضيات
تحرير:أحمد سعيد حسانين
٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات
افتتح بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات بالقاهرة، الذي ينظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين.
وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاح الملتقى، إن مصر بقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بالمرأة، ومن منطلق هذا الاهتمام على المستوى المصري يمتد أيضا للمستوى العربي.
وأضاف: "الوزارة بدأت تطلق مشروعات أحدها للتثقيف والمعرفة، واليوم الملتقى شيء مهم جدا وندواته تمس شيئا مهما جدا، فارتباط العلم والمعرفة بالواقع يرتبط بالتغيير السريع في وسائل الاتصال التي أثرت على الصحافة".
وأكد صبحي أن الجانب الإعلامي من أهم آليات النجاح لبطولة أمم إفريقيا التي تنظمها مصر.
من جانبه،
وأضاف: "الوزارة بدأت تطلق مشروعات أحدها للتثقيف والمعرفة، واليوم الملتقى شيء مهم جدا وندواته تمس شيئا مهما جدا، فارتباط العلم والمعرفة بالواقع يرتبط بالتغيير السريع في وسائل الاتصال التي أثرت على الصحافة".
وأكد صبحي أن الجانب الإعلامي من أهم آليات النجاح لبطولة أمم إفريقيا التي تنظمها مصر.
من جانبه، قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه لمس رغبة في مواكبة العصر فيما يتعلق بالاتجاهات الحديثة لتغطية الأحداث الرياضية الكبرى.
وأشار رشوان، في كلمته بالملتقى، إلى ضرورة أن يتفرع من الملتقى ورش عمل وندوات أخرى، وأن يكون هناك تشجيع أكبر للصحفيات والإعلاميات العربيات.
وتابع: "هناك قفزة واضحة لوجود الإعلاميات في الصحافة العربية وهو حدث مهم بالنسبة لنا ونشجع عليه وسنقدم كل ما نملك من دعم لتحقيق أهداف هذا التوجه"، مضيفا: "مرت 15 عاما وأنتم تواصلون الطريق.. لمست في البرنامج اتجاها قويا للغاية للحاق بالعصر والتعلم والتعليم لما هو أكثر حداثة".
وأعرب رشوان عن أمنياته ألا يكون هذا الحدث سنويا ولكن تتفرع منه ورش عمل وصحافة عربية تمثل إضافة قوية وتشجع على تكرار هذا الحدث، مشيرا إلى أن النقابة ستقدم كل الدعم له.
وفي السياق ذاته، قال رئيس رابطة النقاد الرياضيين حسن خلف الله: "قمنا بعمل دؤوب في الملتقى، ولا نفصل بين الإعلاميين والإعلاميات في الوطن العربي، واستعنا بمجموعة متميزة بالمحاضرين والمحاضرات"، مؤكدا أن الاتحاد لكل العرب دون استثناء ومنفتح على الجميع بكل حيادية وموضوعية.