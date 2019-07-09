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وزير الشباب ونقيب الصحفيين في افتتاح ملتقى الإعلاميات الرياضيات

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات
الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات
افتتح بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات بالقاهرة، الذي ينظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين. وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاح الملتقى، إن مصر بقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بالمرأة، ومن منطلق هذا الاهتمام على المستوى المصري يمتد أيضا للمستوى العربي.
وأضاف: "الوزارة بدأت تطلق مشروعات أحدها للتثقيف والمعرفة، واليوم الملتقى شيء مهم جدا وندواته تمس شيئا مهما جدا، فارتباط العلم والمعرفة بالواقع يرتبط بالتغيير السريع في وسائل الاتصال التي أثرت على الصحافة". وأكد صبحي أن الجانب الإعلامي من أهم آليات النجاح لبطولة أمم إفريقيا التي تنظمها مصر. من جانبه،
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«سنناقش الطوارئ غدا».. عبد العال يرفع جلسة البرلمان

شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور النواب جلسة الغد، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في البلاد، جاء ذلك قبل أن يرفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الاربعاء، فيما قرر مجلس النواب، أيضا، إرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، إلى جلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء. حيث رأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن، أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه على الأشخاص الإعتبارية دون الأشخاص العادية.
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بعد انقسام النواب..تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

أرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة قانون الإيجار القديم، إلى جلسة قادمة، وذلك بعد الخلافات التى شهدتها الجلسة حول مشروع القانون، بعد أن انقسم النواب ما بين مؤيد ومعارض، لتطبيق القانون على الأشخاص الاعتباريين والعاديين. وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عقب تأجيل مناقشة القانون، "أقسم بالله العلى العظيم وأنا أستاذ قبل ما أتى هنا، وأعلم جيدا أن المنصة لم تحيد على الإطلاق وأعلم حدود اختصاصى، والحيدة تقتضى أن أنبه المجلس أن هناك عوارا دستوريا".
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عبدالعال يطالب بحذف «غير دستوري» من مضبطة «الإيجار غير السكني»

أوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، التزام الحكومة بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بوضع مشروع قانون بشأن «بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى». وأضاف مروان أن المحكمة الدستورية لو ارتأت أن تطبيقه فقط يكون على الأشخاص الاعتباريين لكانت تعرضت له، مستطردا "البعض يسيء للنص المقدم من الحكومة بأنه غير دستورى بل نحن التزمنا بحكم الدستورية".
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مسجد السواح.. عم السيدة نفيسة وحفيد فاطمة الزهراء

"هذا مقام سيدى ابراهيم الأنور الشهير بالسواح"، عبارة مكتوبة على ضريح أحد أحفاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، داخل مسجد "السواح" بمنطقة السواح، تجذب أنظار الزائرين إليها، حيث يأتى لزيارته المئات من المواطنين من مختلف محافظات مصر، حبا فى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من تفرق أضرحة أولياء الله الصالحين إلا أن كل ضريح وله محبيه ومريديه، ممن يقطعون المسافات لأجله، على مدار العام، وتزداد أعدادهم فى "المولد"، وهو أكبر تجمع لمحبى أصحاب الأضرحة من الأولياء الصالحين.
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ضياء-رشوان

رشوان يدعو الصحفيين للالتزام بقرارات النقابة تجاه المحبوسين

وجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، نداءً لأعضاء النقابة الحريصين على قيام نقابتهم بواجباتها القانونية والنقابية تجاه زملائهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا، بالالتزام بما يتخذه النقيب ومجلس النقابة ولجنة الحريات من قرارات وإجراءات للوفاء بهذه الواجبات بما يضمن تحقيق مصالح وحقوق هؤلاء الزملاء. ودعا رشوان، في بيان له عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أعضاء النقابة إلى العمل والتعاون مع من شرفتهم الجمعية العمومية بتمثيلها في أداء هذه الواجبات، وأن يحرصوا على أن تكون اقتراحاتهم ومبادراتهم لمساندة زملائهم المحبوسين ضمن العمل النقابى المؤسسى.
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وفاة مكرم جاد الكريم صاحب صور اغتيال السادات

توفي، اليوم الخميس، المصور العالمي مكرم جاد الكريم، عن عمر ناهز الـ80 عاما، وتقام صلاة الجنازة في دار الخدمات، الملحقة بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، في الساعة الواحدة ظهر اليوم، وذلك بعد أنه مر في حياته بمحطات شهيرة، إذ كان مراسلا حربيا ومصورا عسكريا بـ"أخبار اليوم"، وغطى حرب اليمن، حرب الاستنزاف، حرب تشاد، حرب الخليج، حرب أكتوبر، ونال شهرته الواسعة ومعرفة العالم به كمصور بعد تصويره لحظة اغتيال الرئيس أنور السادات في أحداث المنصة، وكرمته العديد من الجهات العالمية.
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نقابة الصحفيين تدين الهجوم الإرهابي في العريش

?أدان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، الهجمات الإرهابية التي وقعت مساء أمس في منطقة العريش، واعتبرتها محاولة أخرى يائسة من بقايا المجموعات الإرهابية في بعض مناطق شمال شرق سيناء لإثبات وجودها، بعد الضربات القوية المتتالية التي تلقتها من أجهزة إنفاذ القانون بما أطاح بهياكلها الرئيسية ومعظم قدراتها البشرية، ودفع بها إلى قرب نهايتها المحتومة.. ونعت النقابة، في بيان رسمي اليوم، شهداء الوطن والشرطة الأبرار الذين فاضت أرواحهم في هذه الهجمات وهم يمارسون واجبهم المقدس في الدفاع عن أمن وطنهم وأبناءه في مواجهة قوى الإرهاب الأسود.
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كُتاب يرفضون حجب «التحرير»: المهنة فى خطر

حالة من الغضب صاحبت إعلان إدارة مؤسسة التحرير للطباعة والنشر عن غلق الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك بعد استنفاد كل المحاولات مع الجهات الرسمية للاستفسار عن سبب حجب الموقع، وعدم معرفة الأسباب الحقيقية وراءه، والذى توقفت خدمته فى 9 - 5 - 2019، دون أي سابق إنذار أو إخطار من أي جهة، الأمر الذى استنكره عدد من الكُتاب الصحفيين، معتبرين أن ما يحدث مضر بالمجتمع والمهنة وعلى كل الأصعدة، لأن التضييق على حرية التعبير يعتبر خارج الشرعية القانونية والدستورية.
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