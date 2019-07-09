وزير الشباب ونقيب الصحفيين في افتتاح ملتقى الإعلاميات الرياضيات

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات

افتتح بمقر نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات بالقاهرة، الذي ينظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين المصريين. وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال افتتاح الملتقى، إن مصر بقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بالمرأة، ومن منطلق هذا الاهتمام على المستوى المصري يمتد أيضا للمستوى العربي.

وأضاف: "الوزارة بدأت تطلق مشروعات أحدها للتثقيف والمعرفة، واليوم الملتقى شيء مهم جدا وندواته تمس شيئا مهما جدا، فارتباط العلم والمعرفة بالواقع يرتبط بالتغيير السريع في وسائل الاتصال التي أثرت على الصحافة". وأكد صبحي أن الجانب الإعلامي من أهم آليات النجاح لبطولة أمم إفريقيا التي تنظمها مصر. من جانبه،