الأشهر في إنستجرام.. سيارات يعشقها الجمهور عالميا

استطاعت هذه السيارات أن تستحوذ على إجاب الجماهير في الأسواق العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي يمكن لمسه من خلال عدد مرات ظهورها على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام
لا شك أن التعبير عن حب الأشياء استطاع أن يعرف طريقه بقوة إلى منصات التواصل الاجتماعي، والتي باتت مرتبطة بكافة وأدق تفاصيل حياتنا، ولذلك استطاع عشاق السيارات أن يعبروا عن حبهم لتلك الآلات مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة.
وظهر عشق الجماهير للسيارات بشكل واضح عبر موقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستجرام، الذي حقق شهرة واسعة على مدى السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي جعل السيارات واحدة من أهم مجالات العرض والانتشار في هذه المنصة ذات الإقبال العالمي الضخم.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، الموديلات الأكثر انتشارًا عبر منصة إنستجرام الشهيرة.
أودي R8
تعد من أهم السيارات الرياضية التي تراهن عليها الشركة الألمانية العملاقة في الأسواق العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي يظهر بقوة في مستويات التطوير
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، الموديلات الأكثر انتشارًا عبر منصة إنستجرام الشهيرة.
أودي R8
تعد من أهم السيارات الرياضية التي تراهن عليها الشركة الألمانية العملاقة في الأسواق العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي يظهر بقوة في مستويات التطوير التي تحرص عليها أودي بشكل دائم في السيارة الرياضية.
واستطاعت السيارة الألمانية الشهيرة أن تحقق مستويات انتشار ضخمة عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك بعدما ظهرت في 2.9 مليون منشور حول العالم.
BMW M4
لا شك في أنها واحدة من أهم السيارات الرياضية التي أنتجتها العملاقة البافارية، والتي في الأصل تتمتع بسمعة جيدة على مستوى صناعة الموديلات الرياضية الفاخرة التي تحظى بقبول الجمهور.
«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر
وخلال السنوات القليلة الماضية، كانت السيارة الشهيرة BMW M4 واحدة من بين الموديلات الأكثر انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، وبالأخص على منصة إنستجرام، حيث ظهرت السيارة 3.4 مليون مرة في صورة منشورات من مختلف أنحاء العالم.
شيفروليه كورفيت
على المستوى الفني لا يمكن إغفال القيمة الكبيرة التي تتمتع بها السيارة الأمريكية، والتي تشهد منذ عقود طويلة تطويرا مستمرا من جانب خبراء شيفروليه، لا سيما على مستوى القدرات الفنية التي تلائم أداءها الرياضي القوي.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت شيفروليه كورفيت أن تكون واحدة من أهم السيارات وأكثرها انتشارًا في موقع إنستجرام، حيث ظهرت 3.94 مليون مرة، وهو الأمر الذي يجعلها من بين أهم السيارات الرياضية التي يعشقها الجمهور على مستوى العالم.
شيفروليه كمارو
تعد كمارو هي الشريكة الرئيسية لكورفيت في نجاح شركة شيفروليه على مستوى إنتاج السيارات الرياضية القوية، والتي بالفعل استطاعت على مدار عقود طويلة أن تصنع لنفسها شعبية واسعة في الأسواق العالمية.
أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018
واستطاعت شيفروليه كمارو أن تحقق شعبية واسعة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن ظهرت في 4.6 مليون منشور على إنستجرام من كل أنحاء العالم خلال السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي أظهر شعبيتها بشكل رئيسي.
جيب رانجلر
على الرغم من أنها واجهت الكثير من النقد في الآونة الأخيرة، خاصة أنها لا تتلاءم بشكل رئيسي مع كافة الطرق التي تسير عليها، فإنها تبقى من أهم السيارات الرياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
واستطاعت جيب رانجلر، والتي تعد الرهان الرئيسي للشركة الأمريكية العملاقة، واحدة من أكثر الموديلات ظهورًا في إنستجرام، حيث تواجدت في أكثر من 5.1 مليون منشور من كافة أنحاء العالم خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يجعلها من بين أهم السيارات انتشارًا في الأسواق العالمية المختلفة.