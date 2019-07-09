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الأشهر في إنستجرام.. سيارات يعشقها الجمهور عالميا

استطاعت هذه السيارات أن تستحوذ على إجاب الجماهير في الأسواق العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي يمكن لمسه من خلال عدد مرات ظهورها على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام
تحرير:محمود نبيل ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
كمارو
كمارو
لا شك أن التعبير عن حب الأشياء استطاع أن يعرف طريقه بقوة إلى منصات التواصل الاجتماعي، والتي باتت مرتبطة بكافة وأدق تفاصيل حياتنا، ولذلك استطاع عشاق السيارات أن يعبروا عن حبهم لتلك الآلات مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة. وظهر عشق الجماهير للسيارات بشكل واضح عبر موقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستجرام، الذي حقق شهرة واسعة على مدى السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي جعل السيارات واحدة من أهم مجالات العرض والانتشار في هذه المنصة ذات الإقبال العالمي الضخم.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، الموديلات الأكثر انتشارًا عبر منصة إنستجرام الشهيرة.   أودي R8 تعد من أهم السيارات الرياضية التي تراهن عليها الشركة الألمانية العملاقة في الأسواق العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي يظهر بقوة في مستويات التطوير
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