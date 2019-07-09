رانيا يوسف تطالب بإسقاط الولاية عن الفتيات بعد الـ18

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

رانيا يوسف

دعمت الفنانة رانيا يوسف، مطالب إنهاء الولاية على الفتاة القاصر سنًا ببلوغها سن الثامنة عشرة في المملكة العربية السعودية، وشاركت النجمة المصرية، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بهاشتاج "#إقرار_إسقاط_الولاية_بعد_الـ18"، وكتبت: "نعم لإسقاط الولاية بعد الـ18.. نعم لحرية المرأة.. نعم لنجاح المرأة.. نعم لاستقلال المرأة". وكانت صحيفة "عكاظ" المحلية في السعودية قد نشرت ما يفيد أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية بالمملكة.

هذا الحكم يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغها سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغبت القاصر في إثبات رشدها قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة. وأوضحت الصحيفة أن هناك دراسة تعني بإضافة حكم إلى المادة الرابعة من نظام وثائق السفر، يقضي بإصدار جواز سفر مستقل للخاضعين