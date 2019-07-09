فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

رانيا يوسف تطالب بإسقاط الولاية عن الفتيات بعد الـ18

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
دعمت الفنانة رانيا يوسف، مطالب إنهاء الولاية على الفتاة القاصر سنًا ببلوغها سن الثامنة عشرة في المملكة العربية السعودية، وشاركت النجمة المصرية، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بهاشتاج "#إقرار_إسقاط_الولاية_بعد_الـ18"، وكتبت: "نعم لإسقاط الولاية بعد الـ18.. نعم لحرية المرأة.. نعم لنجاح المرأة.. نعم لاستقلال المرأة". وكانت صحيفة "عكاظ" المحلية في السعودية قد نشرت ما يفيد أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية بالمملكة.
هذا الحكم يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغها سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغبت القاصر في إثبات رشدها قبل ذلك فيكون عن طريق المحكمة المختصة. وأوضحت الصحيفة أن هناك دراسة تعني بإضافة حكم إلى المادة الرابعة من نظام وثائق السفر، يقضي بإصدار جواز سفر مستقل للخاضعين
اقرأ المزيد
عامر-منيب

هل تكمل ابنة عامر منيب مسيرته الفنية؟

لا يختلف أحد على موهبة الفنان عامر منيب، الذي أثبت اسمه سريعا في عالم الغناء، رغم المنافسة الشرسة مع أبناء جيله، كما كان له حضور مميز في الساحة السينمائية، لكن الموت خطفه سريعا، وحرمنا من الاستمتاع أكثر بموهبته. اسم الفنان الراحل احتل تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما نشرت ابنته الفنانة مريم، صورها من حفل تخرج دفعتها من الجامعة. وتحرص "مريم" دائمًا على توجيه رسائل إلى أبيها الراحل عبر حساباتها على مواقع التواصل، حيث سبق وكتبت في ذكرى وفاته الأخيرة: "لن أنساك أبدًا"، وشاركت صورها معه في الطفولة.
نشوى-مصطفى

شاهد.. نشوى مصطفى تهدد زوجة ابنها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية قدمتها الفنانة نشوى مصطفى في حفل زفاف ابنها عبدالرحمن وعروسه، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي. الأغنية التي اتسمت بالطابع الكوميدي، كانت عبارة عن "تهديدات" وجهتها الحماة، نشوى مصطفى، إلى زوجة ابنها، منة، فتقول: "خدي مني نصيحة صريحة، اسمعي كلامي أنا هبقى ماما التانية.. منة منة ريحي باله.. منة منة ربي عياله"، وسط تفاعل الحضور الكبير مع الأغنية، كما أنها اقتربت من حاجز المليون مشاهدة، على إحدى قنوات موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك في أقل من يوم منذ نشرها.
قصي-خولي (2)

فيلم «ماكو».. مستوحى من حادث العبارة سالم إكسبريس

بشكل مفاجئ تم الإعلان عن إنتاج فيلم جديد بعنوان «ماكو» من المنتظر طرحه خلال صيف 2019، يضم الفيلم المصري عدد من النجوم العرب؛ السوري قصي خولي، ناهد السباعي، خالد أنور، سارة الشامي، التركي مراد يلدريم الذى يشارك لأول مرة بالسينما المصرية، الفيلم من تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي، إنتاج شركة «بيراميدز» للإنتاج الفني، مستوحى أحداثه من حادث العبارة سالم إكسبريس التي غرقت فى ديسمبر 1991، بالبحر الأحمر، بعد اصطدامها بالشعب المرجانية، وراح ضحيتها 476 شخصًا، بينما نجا من الغرق 178 راكبا فقط، بعد محاولات مريرة من جانب طاقم الإنقاذ.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org