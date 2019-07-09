حسين الشحات: هذه حقيقة خلافاتي مع لاسارتي

«لن نفرط في الدوري وطموحاتي مع الأهلي بلا حدود.. والأجواء داخل الأهلي مختلفة عن أي مكان آخر.. والجميع يقاتل من أجل المنافسة.. ومعسكر إسبانيا مثالي ونسعى لكتابة التاريخ»

٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م

حسين الشحات

قال حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، إن معسكر إسبانيا الذي يخوضه الفريق حاليا يعد مثاليا في كل شيء؛ سواء في الإقامة أو ملاعب التدريب أو توافر الأدوات، كما أن توقيت المعسكر يعد مناسبا بالنظر إلى ارتباطات الفريق في المرحلة المقبلة التي تشهد حسم بطولة الدوري. وأكد الشحات في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن تأجيل مباراتي المقاولون العرب والزمالك لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، وحصول الفريق على راحة لعدة أيام، كان يتطلب ضرورة تجميع الفريق مرة أخرى لإعداد اللاعبين بدنيا وفنيا وتجهيزهم بالشكل المطلوب للمواجهات المهمة المقبلة.

وأوضح الشحات أن المردود البدني والفني للمعسكر يظهر تدريجيا وينعكس على أداء اللاعبين في التدريبات يوما بعد الآخر، بعدما شهدت الأيام الأولى تكثيفا للجرعات البدنية بخوض المران على فترتين، مع تجربة العديد من الأمور الخططية والفنية التي يسعى إليها الجهاز الفني، ويتم ترجمتها بشكل عملي خلال المباريات الودية