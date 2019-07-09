أحمد فلوكس يرد على شائعات انفصاله عن هنا شيحة (صور)

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

أحمد فلوكس

نشر الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، مجموعة من الصور لأصدقائه وأحبابه الداعمين له فى مشواره، ومن بينهم صورة مع زوجته الفنانة هنا شيحة، ليأتي ذلك ردا ضمنيا منه على الأخبار المتداولة بشأن انفصال الثنائي. وعلق قائلًا: "دول القلوب الطاهرة اللي باشكر ربنا عليهم.. الحبايب والأقارب والأصدقاء والأخوات اللي داعمين ليا في حياتي وفي شغلي طول الوقت.. وفي ناس تانية كتير بس للأسف مش لاقي صور ليهم.. ربنا يخليكو ليا.. ونجاح دوري في الممر، باهدي ليكم ولأبويا لأنكم كنتو سبب فيه لدعمكم وحبكم ليا.. هذه هي معنى القلوب الطاهرة".

كانت شائعات قد انتشرت حول انفصال أحمد فلوكس وزوجته هنا شيحة، والسبب وراء ذلك منشورات الثنائي على مواقع التواصل الاجتماعي، التى يتحدثان فيها عن الوجع والانكسار والاختيارات الصحيحة في الحياة. وقد نشرت هنا شيحة عبر خاصية "استوري" على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عدة رسائل عن الجرح وكسر الآخرين