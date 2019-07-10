لهواة التعديل.. هذه موضة السيارات 2019

باتت عدد من التعديلات الخاصة بالسيارات الرياضية هي الموضة السائدة في عام 2019، خاصة لأولئك الذين يرغبون في تعديل الشكل الخارجي لسياراتهم المختلفة.
دائمًا ما يرغب العديد من أصحاب السيارات إضافة بعض اللمسات على الهيكل الخارجي، في إطار رغبتهم في التجديد والتمتع بشكل مغاير للمعتاد، وهو الأمر الذي يتراوح ما بين تركيب عدد من القطع الإضافة مثل السبويلر أو إضافة بعض الملصقات التي تضيف طابع آخر للسيارات الرياضية.
وخلال العام الجاري، ظهرت العديد من الأمور التي يستخدمها جمهور السيارات لإظهار شكل جديد في مركباتهم، وهو الأمر الذي كان بمثابة موضة عامة للراغبين في تعديل الشكل الخارجي للسيارات بشكل عام في العديد من البلدان على مستوى العالم.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات بشكل عام، مجموعة من الأمور التي ظهرت بقوة في تغديل السيارات خلال العام الجاري.
الرسومات
قد تكون واحدة من أهم الأمور التي يعشقها جمهور السيارات على مستوى الأسواق العالمية، وهي أيضًا من بين الأمور التي يفضلها العديد من هواة التغيير، خاصة
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات بشكل عام، مجموعة من الأمور التي ظهرت بقوة في تغديل السيارات خلال العام الجاري.
الرسومات
قد تكون واحدة من أهم الأمور التي يعشقها جمهور السيارات على مستوى الأسواق العالمية، وهي أيضًا من بين الأمور التي يفضلها العديد من هواة التغيير، خاصة وأنها من الوسائل التي يمكن استخدامها لمجر الرغبة في التغيير أو حتى لإخفاء بعض العلامات المشوهة لمظهر السيارات بفعل الحوادث أو الاحتكاكات أو غيرها من الأمور التي يمكن أن تشوه مظهر الموديلات الرياضية بشكل عام.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
موقع اللوحة المعدنية
اللوحات المعدنية يمكن أن تكون أيضًا من الأدوات التي يستخدمها جمهور السيارات في 2019 لتغيير مظهر السيارة الخارجي، وذلك عن طريق تغيير موضعها الأصلي في منتصف الجهة الأمامية للسيارة.
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وخلال الوقت الحالي يلجأ البعض لتغيير موضع اللوحة المعدنية المُعرفة للسيارة، ووضعها في الجهة اليسرى من مقدمة المركبة، وهو الأمر الذي يأتي بمثابة موضة مستحدثة في بعض الأسواق العالمية.
وحدة الربط
على الرغم من كونها ليست من الإكسسوارات التي يعتمد عليها الجمهور بقوة كأداة للتزيين، ولكنها باتت الآن من بين الموضات التي راهن عليها جمهور السيارات في الأسواق العالمية خلال العام الجاري لتكون من بين أهم الأمور التي يمكن أن تمنح السيارة مظهر خارجي رائع، كما أنها أيضًا يمكن أن تستخدم لمهمتها الأساسية والتي تسمح لسيارة أخرى بجر المركبة التي توضع فيها تلك القطعة.
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السبويلر
واحد من أهم الإكسسوارات التي اقترنت بالسيارات الرياضية في الأسواق العالمية منذ عقود طويلة، إلا أنها اختفت بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية.
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واستطاع السبويلر، وهي قطعة تهدف في الأساس إلى زيادة الأضواء الخلفية التي يمكن أن تسهم في تقليل مستويات الحوادث بشكل عام، إلا أنها عادت لتكون من جديد واحدة من أهم الإكسسوارات التي يفضلها الجمهور بالأسواق العالمية المختلفة في العام الجاري، كما أن السبويلر بشكل عام بات واحد من الإكسسوارات التي يتم وضعها في مقدمة السيارة، وهو الأمر الذي صار بمثابة موضة واضحة المعالم في العديد من الأسواق العالمية بشكل واضح خلال العام الجاري.
الإطارات
لا شك أن الإطارات ليست من الأمور التي تضمن المظهر الخارجي الغريب فقط، ولكنها أيضًا تمنح السيارة استقرار أكبر على الطريق، وبالأخص للسيارات التي يخف وزنها أو تمتلك سقف مرتفع.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
وعلى مستوى العالم، باتت تطوير الإطاراات واستقدام أحجام أكبر واحدة من الأمور التي يراهن عليها جمهور السيارات بشكل رئيسي في العالم خلال العام الجاري، خاصة وأنها من بين الأمور التي تستطيع أن تكون عنصرًا إضافيًا في تأمين السائقين.