لهواة التعديل.. هذه موضة السيارات 2019

باتت عدد من التعديلات الخاصة بالسيارات الرياضية هي الموضة السائدة في عام 2019، خاصة لأولئك الذين يرغبون في تعديل الشكل الخارجي لسياراتهم المختلفة.

تحرير:محمود نبيل ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

سبويلر

دائمًا ما يرغب العديد من أصحاب السيارات إضافة بعض اللمسات على الهيكل الخارجي، في إطار رغبتهم في التجديد والتمتع بشكل مغاير للمعتاد، وهو الأمر الذي يتراوح ما بين تركيب عدد من القطع الإضافة مثل السبويلر أو إضافة بعض الملصقات التي تضيف طابع آخر للسيارات الرياضية. وخلال العام الجاري، ظهرت العديد من الأمور التي يستخدمها جمهور السيارات لإظهار شكل جديد في مركباتهم، وهو الأمر الذي كان بمثابة موضة عامة للراغبين في تعديل الشكل الخارجي للسيارات بشكل عام في العديد من البلدان على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات بشكل عام، مجموعة من الأمور التي ظهرت بقوة في تغديل السيارات خلال العام الجاري. الرسومات قد تكون واحدة من أهم الأمور التي يعشقها جمهور السيارات على مستوى الأسواق العالمية، وهي أيضًا من بين الأمور التي يفضلها العديد من هواة التغيير، خاصة