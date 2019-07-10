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لهواة التعديل.. هذه موضة السيارات 2019

باتت عدد من التعديلات الخاصة بالسيارات الرياضية هي الموضة السائدة في عام 2019، خاصة لأولئك الذين يرغبون في تعديل الشكل الخارجي لسياراتهم المختلفة.
تحرير:محمود نبيل ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
سبويلر
سبويلر
دائمًا ما يرغب العديد من أصحاب السيارات إضافة بعض اللمسات على الهيكل الخارجي، في إطار رغبتهم في التجديد والتمتع بشكل مغاير للمعتاد، وهو الأمر الذي يتراوح ما بين تركيب عدد من القطع الإضافة مثل السبويلر أو إضافة بعض الملصقات التي تضيف طابع آخر للسيارات الرياضية. وخلال العام الجاري، ظهرت العديد من الأمور التي يستخدمها جمهور السيارات لإظهار شكل جديد في مركباتهم، وهو الأمر الذي كان بمثابة موضة عامة للراغبين في تعديل الشكل الخارجي للسيارات بشكل عام في العديد من البلدان على مستوى العالم.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات بشكل عام، مجموعة من الأمور التي ظهرت بقوة في تغديل السيارات خلال العام الجاري. الرسومات قد تكون واحدة من أهم الأمور التي يعشقها جمهور السيارات على مستوى الأسواق العالمية، وهي أيضًا من بين الأمور التي يفضلها العديد من هواة التغيير، خاصة
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زوتي-زد 300 (2)

هل تنجح 9 سيارات جديدة في تحريك ركود السوق؟

انتهى النصف الأول من العام الجاري منذ أيام، وهو النصف الأصعب على السوق المحلية للسيارات خلال السنوات الأخيرة، بسبب تراجع نسب المبيعات بشكل كبير، خاصة في فئة سيارات الركوب -الملاكي- رغم التخفيضات السعرية وعروض السداد والصيانة وقطع الغيار والوقود المختلفة، الأمر الذي اضطر شركات كثيرة لطرح طرازات جديدة في السوق المصرية كي تستطيع جذب مزيد من العملاء لها، فشهد شهر يونيو ظهور نحو 10 طرازات جديدة بمصر.. فهل تنجح فيما فشلت فيه شقيقاتها؟ أم يظل الحال على ما هو عليه؟
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الأشهر في إنستجرام.. سيارات يعشقها الجمهور عالميا

لا شك أن التعبير عن حب الأشياء استطاع أن يعرف طريقه بقوة إلى منصات التواصل الاجتماعي، والتي باتت مرتبطة بكافة وأدق تفاصيل حياتنا، ولذلك استطاع عشاق السيارات أن يعبروا عن حبهم لتلك الآلات مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة. وظهر عشق الجماهير للسيارات بشكل واضح عبر موقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستجرام، الذي حقق شهرة واسعة على مدى السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي جعل السيارات واحدة من أهم مجالات العرض والانتشار في هذه المنصة ذات الإقبال العالمي الضخم.
ايجل 580 3

للمرة الرابعة.. تخفيض إيجل 580 للتخلص من موديل 2019

أعلنت شركة «نيسان إيجيب» تخفيض أسعار سيارتها إيجل 580 الـSUV الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، في مصر، بقيم وصل إجماليها 50.100 جنيه منذ بداية العام، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية في مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشاكل التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
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شيفروليه كمارو ZL1

الأشهر في إنستجرام.. سيارات يعشقها الجمهور عالميا

لا شك أن التعبير عن حب الأشياء استطاع أن يعرف طريقه بقوة إلى منصات التواصل الاجتماعي، والتي باتت مرتبطة بكافة وأدق تفاصيل حياتنا، ولذلك استطاع عشاق السيارات أن يعبروا عن حبهم لتلك الآلات مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة. وظهر عشق الجماهير للسيارات بشكل واضح عبر موقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستجرام، الذي حقق شهرة واسعة على مدى السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي جعل السيارات واحدة من أهم مجالات العرض والانتشار في هذه المنصة ذات الإقبال العالمي الضخم.
LINCOLN NAVIGATOR

رغم سعرها الغالي.. هذه السيارات ذات محركات ضعيفة

تراهن دومًا العديد من الشركات العالمية على الإمكانيات الفنية والقدرات الفاخرة التي تميز تلك الموديلات عن غيرها من السيارات في الأسواق العالمية، إلا أن بعض الشركات قد تتغاضى عن القدرات الفنية الخاصة بالمحرك، وذلك رغم الأسعار العالية التي تكون عليها تلك الموديلات. وبشكل عام، ترتبط الأسعار المرتفعة للسيارات بالإمكانيات الضخمة التي من الممكن أن تتمتع بها على المستوى الفني، لا سيما أن الجمهور يعتقد أن الأسعار المرتفعة تخفي وراءها العديد من القدرات الفنية الفاخرة التي تليق بحجم الشركات المنتجة لتلك السيارات.
كيا-سبورتاج

بعد رفع دعم الوقود.. اهتم بهذه الأمور قبل شراء سيارة

يبحث العديد من الفئات الجماهيرية عن إمكانيات محددة في السيارات، وهي تتراوح ما بين القدرات الفنية للمحرك أو حتى الشكل الخارجي، إلا أن هناك العديد من العوامل يمكنها أن تلعب دورًا كبيرًا في استهلاك الوقود أو حتى إعطاء المشتري مؤشرات صريحة لمعدلاته في السيارة. وبالنسبة للراغبين في الحصول على سيارات ذات قدرات اقتصادية على استهلاك الوقود، فإن هناك العديد من الأمور التي يجب مراعاتها بخلاف البيانات الرسمية عن استهلاك البنزين في تلك الموديلات، وهو الأمر الذي قد يحدد فرص شرائهم لها.
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شركات اختفت من الأسواق بعد هذه السيارات الناجحة

عادة ما تراهن الشركات العالمية المصنعة للسيارات على العديد من الإصدارات والموديلات التي تنجح في الحصول على جماهيرية كبيرة بالأسواق العالمية، إلا أن ذلك قد لا يكفي بمفرده لتواصل تواجدها القوي بشكل عام واحتفاظها بمكانتها في العالم لدى الجماهير. وعلى الرغم من النجاح الذي قد تحققه الشركات العالمية المصنعة للسيارات عن طريق بعض الموديلات التي لها جماهيرية واسعة في الأسواق العالمية، إلا أنها لم تستطع البقاء بشكل قوي في المنافسة حتى تتوقف تمامًا عن إنتاج موديلات جديدة.
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