مسئول بـ«أبل» للمستخدمين: احذفوا فيسبوك

تحرير:مي فؤاد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م

فيسبوك

قدم أحد مؤسسي شركة أبل ستيف وزنياك، بعض النصائح لمعظم مستخدمي موقع فيسبوك: احذف حسابك. قال المليونير، الذي شارك في تأسيس أبل مع ستيف جوبز، مؤخرًا إن عدم وجود خصوصية عليه هو مصدر قلقه الرئيسي. قال وزنياك: "هناك العديد من أنواع الأشخاص المختلفة على فيسبوك، وبعض مزايا فيسبوك تستحق خسارة الخصوصية. لكن بالنسبة للكثيرين مثلي، التوصية هي بالنسبة لمعظم الناس، لا بد من التخلص من حسابات الفيسبوك الخاصة بهم". حذف وزنياك حسابه على فيسبوك في مارس 2018، بعد فترة وجيزة من نشر الأخبار حول فضيحة شركة كامبريدج أنالاتيكا، أثناء حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تابع وزنياك: "هناك أجهزة كثيرة تقيس نبضات القلب بالليزر الآن، كما يمكنها الاستماع إليك عبر العديد من الأجهزة، ومن يعرف إذا كان هاتفي الخلوي يتنصت عليَّ الآن؟ ولا ننس أن موقع (أليكسا) طالته العديد من الاتهامات في الآونة الأخيرة". أضاف وزنياك: "لذلك أنا قلق لأنك تجري محادثات تعتقد أنها خاصة. فأنت تقول