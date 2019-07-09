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التنسيق ظلمنا..رحلة عذاب أولياء الأمور بحثا عن مدرسة

أولياء أمور ينصحون بعدم الإنجاب فى يوليو وأغسطس.. النائب سمير غطاس: ننتظر تقديم عريضة للبرلمان.. الأمين العام للمدارس الإنجيلية: التنسيق العمرى يغلق باب «إشمعنى»
تحرير:بيتر مجدي وهالة صقر ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٣ م
أطفال في مدارس
أطفال في مدارس
«بسبب التقديم فى المدارس نفكر الآن فى أى شهر سننجب أبناءنا»، أصبحت هذه العبارة لسان حال كثير من الشباب حديثى الزواج بعدما شاهدوا معاناة سابقيهم فى التقديم لأبنائهم فى المدارس الخاصة واللغات، خصوصا التابعة للكنائس كمدارس الراهبات، فالمدارس تضع تنسيقا يعتمد على عمر الطفل فى يوم 1 أكتوبر، حيث تبدأ المدارس فى قبول الأطفال ممن هم دون سن 6 سنوات بيوم نزولا بشكل تدريجى حتى سنة 5 سنوات، ويعانى الأطفال مواليد شهرى يوليو وأغسطس من غياب فرصهم كل عام، ويعانى والديهم من التقديم فى أكثر من مدرسة وييأسون من الحصول على فرصة لهم فى مدرسة مستواها التعليمى جيد.
المعادلة التى تمثل أزمة جيل جديد من الشباب الذين حصلوا على شهادات جامعية ويسعون لأن يتعلم أبناؤهم بشكل أفضل، هى إيجاد مدارس لغات مستواها جيد تقدم خدمة تعليمية مقبولة لأطفالهم وأسعارها فى متناول أيديهم، والأزمة أن عدد هذه المدارس قليل بالنسبة للإقبال عليها، والبديل إما المدارس الحكومية والتجريبية، أو
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على عبد العال (4)

«سنناقش الطوارئ غدا».. عبد العال يرفع جلسة البرلمان

شدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور النواب جلسة الغد، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في البلاد، جاء ذلك قبل أن يرفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا الاربعاء، فيما قرر مجلس النواب، أيضا، إرجاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير السكن، إلى جلسة لاحقة بسبب الخلاف الكبير الذي نشب بين الأعضاء. حيث رأت الأغلبية البرلمانية وحزب مستقبل وطن، أن يتم الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليتم تطبيقه على الأشخاص الإعتبارية دون الأشخاص العادية.
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بعد انقسام النواب..تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

أرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة قانون الإيجار القديم، إلى جلسة قادمة، وذلك بعد الخلافات التى شهدتها الجلسة حول مشروع القانون، بعد أن انقسم النواب ما بين مؤيد ومعارض، لتطبيق القانون على الأشخاص الاعتباريين والعاديين. وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عقب تأجيل مناقشة القانون، "أقسم بالله العلى العظيم وأنا أستاذ قبل ما أتى هنا، وأعلم جيدا أن المنصة لم تحيد على الإطلاق وأعلم حدود اختصاصى، والحيدة تقتضى أن أنبه المجلس أن هناك عوارا دستوريا".
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عبدالعال يطالب بحذف «غير دستوري» من مضبطة «الإيجار غير السكني»

أوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، التزام الحكومة بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بوضع مشروع قانون بشأن «بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى». وأضاف مروان أن المحكمة الدستورية لو ارتأت أن تطبيقه فقط يكون على الأشخاص الاعتباريين لكانت تعرضت له، مستطردا "البعض يسيء للنص المقدم من الحكومة بأنه غير دستورى بل نحن التزمنا بحكم الدستورية".
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مسجد السواح.. عم السيدة نفيسة وحفيد فاطمة الزهراء

"هذا مقام سيدى ابراهيم الأنور الشهير بالسواح"، عبارة مكتوبة على ضريح أحد أحفاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، داخل مسجد "السواح" بمنطقة السواح، تجذب أنظار الزائرين إليها، حيث يأتى لزيارته المئات من المواطنين من مختلف محافظات مصر، حبا فى آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من تفرق أضرحة أولياء الله الصالحين إلا أن كل ضريح وله محبيه ومريديه، ممن يقطعون المسافات لأجله، على مدار العام، وتزداد أعدادهم فى "المولد"، وهو أكبر تجمع لمحبى أصحاب الأضرحة من الأولياء الصالحين.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يرد على المشككين في نتائج أولى ثانوي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن أعداد طلاب الصف الأول الثانوى الناجحين ونسب النجاح وعدد الطلاب الذين لهم فرصة ثانية على مستوى كل مادة. وقال وزير التربية والتعليم، في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أردنا أن نعرض على حضراتكم بشكل علمي الأرقام الدقيقة والنهائية للناجحين في كل مادة، ومن يجب عليهم دخول الدور الثاني، وكذلك نسبة النجاح في كل مادة على حدة». وأضاف الوزير: «كثرت المحاولات من البعض بهدف التشكيك في الدرجات والتصحيح والنظام بأكمله».
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التعليم: امتحانات الثانوية العامة مرت بلا تسريب للعام الثالث

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن تفاصيل امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018-2019، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، وخالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

وزير التعليم يوضح أسباب العودة إلى الامتحانات الورقية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان الدور الثانى لطلاب الصف الأول الثانوي، والذى من المقرر أن ينطلق يوم 14 يوليو المقبل، على أن يستمر حتى 27 من نفس الشهر، سيكون ورقيا في ما درسه الطالب فى الفصل الدراسي الثانى فقط، على أن تتم طباعة الامتحان الورقى المعد للاختبارات فى أسرع وقت، وهو الأمر الذى ترك العديد من علامات الاستفهام لدى المهتمين بالشأن التعليمي فى مصر، إذ عدّوا قرار الوزارة عودة للخلف مرة أخرى بعد أن تحركت خطوة للأمام بعقد امتحان الدور الأول إلكترونيا.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (3)

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (التفاصيل)

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019. وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) هذا العام 31 طالبا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب. ووجه الدكتور طارق شوقي التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب. وتقدم للامتحان هذا العام بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس، 4527 طالبا بالتعليم التجاري، بنسبة نجاح 86.45% بزيادة 1.42% عن العام الماضي.
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