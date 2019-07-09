عبد العال: لا مساس بـ«السكن» في مشروع «الإيجارات»

رئيس البرلمان: أؤكد أنه لا مساس بالسكن. السكن ربما يكون في هذه الظروف خط أحمر، والمشروع يتكلم عن الأغراض غير السكنية وتطبيق القانون ليس فوريا وإنما بعد خمس سنوات

تحرير:أحمد جاد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م

الدكتور علي عبد العال

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه لا مساس بالإيجارات السكنية. ?وأضاف "عبد العال" مخاطبا النواب في بداية مناقشة المجلس، بجلسته العامة اليوم الثلاثاء، لمشروع قانون الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى: "أرجو الانتباه جيدا لكلماتي وفهمها. أي علاقة قانونية ليس في مصر فقط وإنما في كل دول العالم يجب أن تحكمها قواعد العدالة.. والعدالة تأتي من الاعتدال والالتزام وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر".

وتابع: «وفقا للقانون المدني، فإن لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، عقد الإيجار كما تعلمون طبقا للقانون المدني، من العقود الواردة على الانتفاع بالشيء وليست واردة على ملكية الشيء ذاته، فالمادة 558 من القانون المدني تعرف عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع