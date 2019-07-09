عبدالعال يطالب بحذف «غير دستوري» من مضبطة «الإيجار غير السكني»

تحرير:أحمد جاد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

مجلس النواب- أرشيفية

أوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، التزام الحكومة بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بوضع مشروع قانون بشأن «بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى». وأضاف مروان أن المحكمة الدستورية لو ارتأت أن تطبيقه فقط يكون على الأشخاص الاعتباريين لكانت تعرضت له، مستطردا "البعض يسيء للنص المقدم من الحكومة بأنه غير دستورى بل نحن التزمنا بحكم الدستورية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبدالعال التى تناقش مشروع قانون بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى". وطالب عبدالعال غاضبا بحذف كلمة "غير دستوري" من المضبطة، قائلا: أعتقد أن المجلس يقول إنه دستورى أو غير دستورى وإلا ميبقالوش شغلة، الوزير يقول