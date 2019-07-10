صنوبر وخروع وعسل.. كيف اعتنى الفراعنة بشعرهم؟

قال سيرجي كارتاشوف، من معهد كورشاتوف: «على شاشة الكمبيوتر يمكننا أن نرى أن بعض أجزاء الجسم ممتلئة بالأشياء التي تم إدخالها خلال عملية التحنيط»
كانت المرأة المصرية القديمة، التي عاشت منذ 3000 عام، قد وضعت بلسمًا خاصًّا على شعرها، وذلك لضمان الحفاظ عليه لآلاف السنين.
تم تحليل الشعر في معهد كورشاتوف في موسكو، لاكتشاف كيف تم الحفاظ عليه بشكل جيد، فوجد العلماء دليلا على وجود مزيج من دهون اللحم البقري وزيت الخروع وشمع العسل وعلكة الصنوبر وقطرة من زيت الفستق العطري خيارا إضافيا على ذلك البلسم.
واعتقد العلماء الروس أنه تم تحنيط الجسم على طريقتين، إحداهما للحفاظ على الشعر، والأخرى للحفاظ على الجسم.
كشف علماء من روسيا عن سر غموض احتفاظ المومياوات المصرية القديمة بخصل من الشعر نظيفة بشكل دائم لآلاف السنين، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات، إذ تمكن الباحثون أخيرا من الكشف عن بلسم الشعر السري للفراعنة القدامى.
قال الدكتور فيكتور بوزيدايف، الباحث في معهد التكنولوجيا والطاقة الحيوية: "لقد أجرينا بحثا
كشف علماء من روسيا عن سر غموض احتفاظ المومياوات المصرية القديمة بخصل من الشعر نظيفة بشكل دائم لآلاف السنين، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات، إذ تمكن الباحثون أخيرا من الكشف عن بلسم الشعر السري للفراعنة القدامى.
قال الدكتور فيكتور بوزيدايف، الباحث في معهد التكنولوجيا والطاقة الحيوية: "لقد أجرينا بحثا حول ثلاث مومياوات مصرية قديمة، وكان من المدهش أن نرى شعرهم الطويل يجري تصفيفه بانسيابية شديدة، مع عدم وجود أي عقَد بالشعر".
وأضاف بوزيدياييف: "كانت لدينا فكرة أن تركيبات التحنيط الخاصة استُخدمت لمعالجتها، وقررنا اكتشاف وصفتها".
تم استخدام العديد من التقنيات للكشف عن المواد العضوية المستخدمة في مزيج التحنيط على شعر المومياوات من امرأتين ورجل واحد.
ولتحديد مكونات البلسم بشكل صحيح، والتي تدهورت على مدى آلاف السنين، حلل الباحثون خصلا من شعر المومياوات تحت الأشعة الحمراء قبل وبعد العلاج بالبلسم.
وأظهرت نتيجة التحليل وجود دهون لحوم البقر وزيت الخروع وشمع العسل.
وحددت دراسة أخرى الأحماض ونزع الكالسيوم، والأحماض الأكثر شهرة في راتينج شجرة الصنوبر، ما يشير إلى استخدامه في تكوين التحنيط.
اثنتان من المومياوات الثلاث كانتا تحتويان على زيت فستق في مساحيق الشعر.
كان هذا الاكتشاف جزءًا من البحث الشامل حول مجموعة من المومياوات الموجودة في متحف بوشكين الحكومي للفنون الجميلة في موسكو.
تمكن العلماء من "فك" المومياوات القديمة دون قطع ملابسها، عن طريق التكنولوجيا الحديثة مثل التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET) والتصوير المقطعي بالكمبيوتر.
كما تمكن العلماء من رؤية الهيكل العظمي لرجل عاش قبل 3000 سنة بكل التفاصيل.
وتم العثور على مومياء خضعت لهذا التحليل، وكانت قدماها مقطوعتين.
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لم يتضح بعد ما إذا كانت المومياء ذكرا أم أنثى، ولا توجد نظرية حتى الآن لشرح سبب قطع القدمين، كما يقول الروس.
قال سيرجي كارتاشوف، من معهد كورشاتوف: "على شاشة الكمبيوتر يمكننا أن نرى أن بعض أجزاء الجسم ممتلئة بالأشياء التي تم إدخالها خلال عملية التحنيط".
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وأضاف كارتاشوف أنه من المحتمل أن تكون هذه لفائف قماشية، ونشرت دراسة عن سر خليط التحنيط في مجلة الكيمياء التحليلية.
ومعهد كورشاتوف هو مؤسسة الأبحاث والتطوير الرائدة في روسيا في مجال الطاقة النووية.
بدأ المصريون القدماء في استخدام التحنيط في العصر الحجري الحديث، ووضعوا الموتى في توابيت في وضع الجنين.
التحنيط هو عبارة عن عملية يتم فيها حفظ جثث الموتى باستخدام بعض المواد الكيميائية المضادة للتعفن، فيبقى جسم الإنسان أو الحيوان على حاله التي عرف بها دون أي تغيير في المظهر الخارجي، فيبدو الجسم الذي تم تحنيطه وكأنه حي، وقد استخدمت عمليات التحنيط منذ القدم وما زالت تستخدم ليومنا هذا في المجالات الطبية والعلمية.
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