صنوبر وخروع وعسل.. كيف اعتنى الفراعنة بشعرهم؟

قال سيرجي كارتاشوف، من معهد كورشاتوف: «على شاشة الكمبيوتر يمكننا أن نرى أن بعض أجزاء الجسم ممتلئة بالأشياء التي تم إدخالها خلال عملية التحنيط»

تحرير:مي فؤاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

الفراعنة

كانت المرأة المصرية القديمة، التي عاشت منذ 3000 عام، قد وضعت بلسمًا خاصًّا على شعرها، وذلك لضمان الحفاظ عليه لآلاف السنين. تم تحليل الشعر في معهد كورشاتوف في موسكو، لاكتشاف كيف تم الحفاظ عليه بشكل جيد، فوجد العلماء دليلا على وجود مزيج من دهون اللحم البقري وزيت الخروع وشمع العسل وعلكة الصنوبر وقطرة من زيت الفستق العطري خيارا إضافيا على ذلك البلسم. واعتقد العلماء الروس أنه تم تحنيط الجسم على طريقتين، إحداهما للحفاظ على الشعر، والأخرى للحفاظ على الجسم.

كشف علماء من روسيا عن سر غموض احتفاظ المومياوات المصرية القديمة بخصل من الشعر نظيفة بشكل دائم لآلاف السنين، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات، إذ تمكن الباحثون أخيرا من الكشف عن بلسم الشعر السري للفراعنة القدامى. قال الدكتور فيكتور بوزيدايف، الباحث في معهد التكنولوجيا والطاقة الحيوية: "لقد أجرينا بحثا