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صنوبر وخروع وعسل.. كيف اعتنى الفراعنة بشعرهم؟

قال سيرجي كارتاشوف، من معهد كورشاتوف: «على شاشة الكمبيوتر يمكننا أن نرى أن بعض أجزاء الجسم ممتلئة بالأشياء التي تم إدخالها خلال عملية التحنيط»
تحرير:مي فؤاد ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
الفراعنة
الفراعنة
كانت المرأة المصرية القديمة، التي عاشت منذ 3000 عام، قد وضعت بلسمًا خاصًّا على شعرها، وذلك لضمان الحفاظ عليه لآلاف السنين. تم تحليل الشعر في معهد كورشاتوف في موسكو، لاكتشاف كيف تم الحفاظ عليه بشكل جيد، فوجد العلماء دليلا على وجود مزيج من دهون اللحم البقري وزيت الخروع وشمع العسل وعلكة الصنوبر وقطرة من زيت الفستق العطري خيارا إضافيا على ذلك البلسم. واعتقد العلماء الروس أنه تم تحنيط الجسم على طريقتين، إحداهما للحفاظ على الشعر، والأخرى للحفاظ على الجسم.
كشف علماء من روسيا عن سر غموض احتفاظ المومياوات المصرية القديمة بخصل من الشعر نظيفة بشكل دائم لآلاف السنين، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات، إذ تمكن الباحثون أخيرا من الكشف عن بلسم الشعر السري للفراعنة القدامى. قال الدكتور فيكتور بوزيدايف، الباحث في معهد التكنولوجيا والطاقة الحيوية: "لقد أجرينا بحثا
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اليونسكو تضيف 29 موقعا جديدا لقائمة تراثها العالمي

من أنقاض بابل القديمة في العراق، إلى هندسة فرانك لويد رايت المعروف عنه الفكر المعماري العصري والحديث، إلى منطقة بروسيكو في شمال شرق إيطاليا، أضافت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو 29 موقعا ثقافيا وطبيعيا جديدا إلى قائمة التراث العالمي في اجتماعها السنوي في باكو، عاصمة أذربيجان. وتجتمع الهيئة الثقافية التابعة للأمم المتحدة سنويا للموافقة على إضافة المواقع الثقافية والطبيعية ذات الأهمية المختلطة إلى قائمتها للحفظ، وهي تضم الآن 1112 موقعا ذا قيمة عالمية بارزة، وفقا لما ذكره موقع «سي إن إن» البريطاني.
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دب يقود سيارة بحثا عن طعام في كولورادو

تمكن دب في كولورادو من الخروج للنزهة والهروب من الغابة، ليدخل في سيارة مفتوحة "سوبارو"، ويجلس خلف مقودها، لتبدأ السيارة في الانحدار إلى أسفل المنحدر. وفقا لتصريحات الشرطة، فتح الدب باب السيارة على جانب السائق وصعد إليه، وعندما أغلق الباب خلفه، حاول الدب بمخالبه فتح أبواب السيارة الأربعة جميعًا للخروج، لكنه، عن غير قصد، انحدر بالسيارة إلى أسفل التل. ثم تدحرجت السيارة أسفل التل لمسافة 100 قدم، لتصطدم بشجرة قبل أن تتوقف. ونتيجة الصدمة تم فتح أحد أبواب السيارة الأربعة، ليفر الدب سيرا على الأقدام غير مهتم بشيء، في اتجاه غير معروف.
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«الأكل قبل النوم يسبب الكوابيس».. خرافات أصبحت حقيقة

إذا كنت تجلس كثيرا على الإنترنت للحصول على معلومات تفيدك عن الصحة وحياتك، ستجد أن هناك خرافات صحية لم تكن تعلم عنها شيئا، وأخرى صدمت لأنها لم تكن حقيقية، وبفضل الدراسات العلمية والأبحاث المتعددة، تم إثبات ما هو صحيح وخاطئ بشكل علمي بحت. «الجزر يقوي النظر» و«الأطعمة الحارة تساعد على التخسيس».. تلك جمل شائعة بين الكثير من الأشخاص دون معرفة مدى صحتها، ولهذا تضيف الأمهات الجزر للأبناء للحفاظ على العين، ومن يريد فقدان الوزن يركز على الأطعمة الحارة، لذا حان الوقت لمعرفة مدى صحة تلك الجمل الشهيرة وفقا لما ذكره موقع Listverse.
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