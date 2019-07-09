جريمة

قرار جديد من النيابة في واقعة تصوير شاب بـ«قميص نوم»

تحرير:تهامى البندارى ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م
متهمون- أرشيفية
متهمون- أرشيفية
قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس 6 متهمين، بينهم ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم باستدراج شاب وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة والتعدي عليه بالضرب المبرح وشل حركته وتصويره بقميص نوم، بمنطقة كرداسة، بعدما أبدى رغبته في فضح علاقته بسيدة متزوجة من رجل سافر لإحدى الدول العربية لتدبير نفقات أسرته، وأمرت النيابة بتحديد جلسة لسماع أقوال المجني عليه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
أسفرت تحريات رجال المباحث، عن أن «ولاء» استغلت وصول زوجها وأخبرته أن شابا يطاردها عبر «فيسبوك» -على خلاف الحقيقة حيث كانت ترتبط به بعلاقة عاطفية- وأخبرت زوجها أنها بذلت محاولات لإبعاده دون جدوى ولا بد من معاقبته وضمان عدم استمراره في أفعاله الصبيانية. اتفق الزوج مع والده وشقيقه
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غرق-مركب

البحث عن 4 أشخاص ابتلعتهم ترعة بعد انقلاب سيارتهم

يكثف رجال الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة، بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية، جهودهم لانتشال جثث 4 ضحايا من ترعة الرياح البحيري بطريق قريتي الطيرية وأبو الخاوى التابعين لمركز كوم حمادة، عقب سقوط سيارة ملاكي في الترعة المشار إليها بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلت القيادة من يد السائق وانقلبت في الترعة، وجاري البحث عن الجثث بواسطة الضفادع البشرية والصيادين والأهالي، وجاري تمشيط المجرى المائي، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة.
زراعة (1)

«الأراضي ديه بتاعتي».. نصاب يستولى على 10 ملايين من مواطنين

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط عاطل تمكن من النصب على المواطنين بمدينة طلخا، واستولى على مبالغ مالية منهم ثمن بيع قطعة أرض زراعية يدعي ملكيتها على غير الحقيقة، حتى بلغت ثروته بما يقدر بنحو 10 ملايين جنيه، وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود عدة بلاغات لضباط مباحث الأموال، تفيد بقيام شخص بالنصب عليهم فى مبالغ مالية بحجة شراء أراض لهم خلف الموقف الجديد.
غرق

غرق طفل في حمام سباحة بالنزهة والنيابة تحبس 4 مشرفين

تباشر نيابة النزهة تحقيقاتها في واقعة غرق طفل صغير داخل أحد حمامات السباحة، وأمرت بحبس 4 مشرفين على الحمام 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال، وذلك على خلفية بلاغ تقدم به والد الطفل المجني عليه يتهم فيه المشرفين على الحمام بالتقاعس عن حماية ابنه، وقررت النيابة العامة سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، لبيان ظروف وملابسات الواقعة، واستعجلت تحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، حول تفاصيل الحادث، وصرحت بتسليم جثة الطفل لذويه، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليه.
هشام عشماوى 2

فتح باب المرافعة من جديد في «أنصار بيت المقدس 3»

قررت محكمة الطعون العسكرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المسماة اعلاميا بـ«بيت المقدس 3»، إلى جلسة 22 من يوليو الجاري، لفتح باب المرافعة فيها من جديد، بعد تغيير الدائرة، على خليفة الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإعدام 11 متهمًا من بينهم هشام عشماوي الضابط المفصول من القوات المسلحة، ومعاقبة 9 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة، بشأن إدانتهم بارتكاب 17 واقعة إرهابية، شملت رصد ومراقبة رجال القوات المسلحة والشرطة والتخطيط لتفجير قصر الاتحادية والتخطيط لقتل جنود كمين الفرافرة.
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

النيابة تُصرح بدفن جثث «تصادم الثورة» في مصر الجديدة

أجرت نيابة مصر الجديدة، معاينة لموقع حادث التصادم الذي وقع بشارع الثورة، اليوم الثلاثاء، ونتج عنه مصرع سيدتين وإصابة 2 آخرين، وقررت النيابة العامة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، التحفظ على السيارتين، وانتداب المعمل الجنائي لفحصهما، فيما صرحت بدفن جثث المتوفين جراء الحادث، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، في ضوء ما تبلغ لأجهزة الأمن جراء تلقيها إخطار بالحادث.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

سيارة نقل تقتحم مبنى النجدة بـ«الصحراوي» ومصرع ضابط

لقى ضابط بمديرية أمن الجيزة، مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة نقل بمبنى تابع لشرطة النجدة الواقع بطريق الإسكندرية الصحراوي، قبيل محطة تحصيل الرسوم بنطاق محافظة الجيزة، فيما تم نقل جثة الضابط إلى أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن جثة المتوفى بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الواقعة، فيما انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لرفع آثار التصادم، في الوقت الذي تم التحفظ فيه على السائق المتسبب في الحادث.
خطف طفل

«الضنا غالي».. شيطانة الوايلي تخطف يوسف «ابن الذوات»

«خيرا تعمل شرا تلقى»، مثل شعبي تحقق في حى الوايلي الشهير، بعدما خانت ربة منزل عشرة الأيام التي قضتها داخل شركة سياحة مملوكة لأحد الأشخاص، لم تصن العيش والملح، واتفقت مع زوجها الذي يعمل مدرب ألعاب رياضية، وآخرين عاطلين، على خطف ابنه، لعلمها بثرائه، بهدف مساومته والحصول منه على فدية مالية، نظير إطلاق سراح "ابن الذوات" قبل أن تكشف مباحث القاهرة تفاصيل خطة السيدة، ومكيدتها الشيطانية، لتسقط عصابة الأشرار في قبضة رجال الشرطة بعد ساعات من ارتكاب الحادث.
سوق-برقاش (2)

إخلاء سبيل 3 تجار متهمين بتعذيب «جمال برقاش»

قررت نيابة كرداسة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 3 متهمين من تجار الجمال في سوق «برقاش» لاتهامهم بتعذيب الجمال، ووجهت النيابة العامة في وقت سابق، تهمة تعذيب حيوان إلى المتهمين المضبوطين، عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجمال تم ضربها بشدة في السوق، وقررت حجزهم لحين ورود تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، قبل أن تصدر قرارها اليوم بإشراف المستشار وليد سراج المحامي العام الأول لنيابات كرداسة ومركز امبابة بإخلاء سبيلهم، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.
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