قرار جديد من النيابة في واقعة تصوير شاب بـ«قميص نوم»
تحرير:تهامى البندارى
٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م
متهمون- أرشيفية
قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس 6 متهمين، بينهم ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم باستدراج شاب وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة والتعدي عليه بالضرب المبرح وشل حركته وتصويره بقميص نوم، بمنطقة كرداسة، بعدما أبدى رغبته في فضح علاقته بسيدة متزوجة من رجل سافر لإحدى الدول العربية لتدبير نفقات أسرته، وأمرت النيابة بتحديد جلسة لسماع أقوال المجني عليه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
أسفرت تحريات رجال المباحث، عن أن «ولاء» استغلت وصول زوجها وأخبرته أن شابا يطاردها عبر «فيسبوك» -على خلاف الحقيقة حيث كانت ترتبط به بعلاقة عاطفية- وأخبرت زوجها أنها بذلت محاولات لإبعاده دون جدوى ولا بد من معاقبته وضمان عدم استمراره في أفعاله الصبيانية.
اتفق الزوج مع والده وشقيقه
أسفرت تحريات رجال المباحث، عن أن «ولاء» استغلت وصول زوجها وأخبرته أن شابا يطاردها عبر «فيسبوك» -على خلاف الحقيقة حيث كانت ترتبط به بعلاقة عاطفية- وأخبرت زوجها أنها بذلت محاولات لإبعاده دون جدوى ولا بد من معاقبته وضمان عدم استمراره في أفعاله الصبيانية.
اتفق الزوج مع والده وشقيقه وابن عمته واثنين آخرين، واستدرجت الزوجة الشاب إلى شقتها بحجة رغبتها في قضاء وقت طيب معه، وفوجئ لدى وصوله الشقة بـ6 أشخاص، هجموا عليه وضربوه ضربا مبرحا، وأجبروه على توقيع دفتر إيصالات أمانة على بياض، ثم أجبروه على خلع ملابسه لتصويره؛ بل امتد الأمر إلى تصويره مرتديا «قميص نوم نسائي» مهددين إياه بالفضيحة حال إبلاغه الشرطة.
كما دلت التحريات، على أنها استغلت موقع «فيسبوك» في التعرف على الشباب والدخول في علاقة عاطفية مع بعضهم، قبل أن يتم ضبط المتهمين في مأمورية ناجحة.