قرار جديد من النيابة في واقعة تصوير شاب بـ«قميص نوم»

تحرير:تهامى البندارى ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م

متهمون- أرشيفية

قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس 6 متهمين، بينهم ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم باستدراج شاب وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة والتعدي عليه بالضرب المبرح وشل حركته وتصويره بقميص نوم، بمنطقة كرداسة، بعدما أبدى رغبته في فضح علاقته بسيدة متزوجة من رجل سافر لإحدى الدول العربية لتدبير نفقات أسرته، وأمرت النيابة بتحديد جلسة لسماع أقوال المجني عليه، واستعجلت تحريات رجال المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

أسفرت تحريات رجال المباحث، عن أن «ولاء» استغلت وصول زوجها وأخبرته أن شابا يطاردها عبر «فيسبوك» -على خلاف الحقيقة حيث كانت ترتبط به بعلاقة عاطفية- وأخبرت زوجها أنها بذلت محاولات لإبعاده دون جدوى ولا بد من معاقبته وضمان عدم استمراره في أفعاله الصبيانية. اتفق الزوج مع والده وشقيقه