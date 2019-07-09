شاهد.. نشوى مصطفى تهدد زوجة ابنها

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

نشوى مصطفى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية قدمتها الفنانة نشوى مصطفى في حفل زفاف ابنها عبدالرحمن وعروسه، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي. الأغنية التي اتسمت بالطابع الكوميدي، كانت عبارة عن "تهديدات" وجهتها الحماة، نشوى مصطفى، إلى زوجة ابنها، منة، فتقول: "خدي مني نصيحة صريحة، اسمعي كلامي أنا هبقى ماما التانية.. منة منة ريحي باله.. منة منة ربي عياله"، وسط تفاعل الحضور الكبير مع الأغنية، كما أنها اقتربت من حاجز المليون مشاهدة، على إحدى قنوات موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك في أقل من يوم منذ نشرها.

وشهد حفل الزفاف الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة حضور الفنانين: "ماجد الكدواني، ومنال سلامة، وإدوارد، وأنوشكا، ورانيا فريد شوقي، وإيمي سالم، وعزة مجاهد"، وعدد من نجوم الفن. وقبل يوم من الفرح، تعرضت الفنانة نشوى مصطفى إلى حادث مؤسف، حيث قام أحدهم بتكسير زجاج سيارتها وسرقة كل محتوياتها، وقالت الفنانة إن أكثر