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شاهد.. نشوى مصطفى تهدد زوجة ابنها

تحرير:التحرير ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية قدمتها الفنانة نشوى مصطفى في حفل زفاف ابنها عبدالرحمن وعروسه، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي. الأغنية التي اتسمت بالطابع الكوميدي، كانت عبارة عن "تهديدات" وجهتها الحماة، نشوى مصطفى، إلى زوجة ابنها، منة، فتقول: "خدي مني نصيحة صريحة، اسمعي كلامي أنا هبقى ماما التانية.. منة منة ريحي باله.. منة منة ربي عياله"، وسط تفاعل الحضور الكبير مع الأغنية، كما أنها اقتربت من حاجز المليون مشاهدة، على إحدى قنوات موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك في أقل من يوم منذ نشرها.
وشهد حفل الزفاف الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة حضور الفنانين: "ماجد الكدواني، ومنال سلامة، وإدوارد، وأنوشكا، ورانيا فريد شوقي، وإيمي سالم، وعزة مجاهد"، وعدد من نجوم الفن. وقبل يوم من الفرح، تعرضت الفنانة نشوى مصطفى إلى حادث مؤسف، حيث قام أحدهم بتكسير زجاج سيارتها وسرقة كل محتوياتها، وقالت الفنانة إن أكثر
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فيلم «ماكو».. مستوحى من حادث العبارة سالم إكسبريس

بشكل مفاجئ تم الإعلان عن إنتاج فيلم جديد بعنوان «ماكو» من المنتظر طرحه خلال صيف 2019، يضم الفيلم المصري عدد من النجوم العرب؛ السوري قصي خولي، ناهد السباعي، خالد أنور، سارة الشامي، التركي مراد يلدريم الذى يشارك لأول مرة بالسينما المصرية، الفيلم من تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي، إنتاج شركة «بيراميدز» للإنتاج الفني، مستوحى أحداثه من حادث العبارة سالم إكسبريس التي غرقت فى ديسمبر 1991، بالبحر الأحمر، بعد اصطدامها بالشعب المرجانية، وراح ضحيتها 476 شخصًا، بينما نجا من الغرق 178 راكبا فقط، بعد محاولات مريرة من جانب طاقم الإنقاذ.
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رسائل غامضة متبادلة.. هل انفصل أحمد فلوكس وهنا شيحة؟

أنباء عن انفصال الثنائي أحمد فلوكس وهنا شيحة دائمًا ما يتم تداولها، ولكنها انتشرت بكثرة هذه الأيام، والسبب وراء ذلك منشورات النجمين الغامضة على موقع "إنستجرام"، التي يتحدثان فيها عن الوجع والانكسار والاختيارات الصحيحة في الحياة، حيث نشرت هنا شيحة في البداية عبر خاصية "استوري" الموقع، عدة رسائل عن الجرح والصدمة في الآخرين وتمني سرعة الشفاء، وكتبت: "بكل صدق أتمنى أن تجد روحك السلام.. كسرتني ولكن حصل ذلك فقط لأنك مكسور. وسأشفى لمعرفتي أنني بحاجة لذلك، ولكن يقلقني أن لا تكتشف أنك بحاجة للشفاء".
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«أبنائي الأعزاء».. ندم عليه خالد زكي وشاهده السادات

«كان فيه واد اسمه الشاطر عمرو.. وكمان كان فيه جدو بشنبات.. في ميعاد الأكل بأمر سي عمرو.. جدو يقعد يحكى حكايات.. فيه قرد نبيه.. صاحبه يناديه.. يجي يلبيه يديه في ايديه طبلة وراية.. طبلة وراية؟.. وساعات تلاقيه يعملك إيه.. ديله يلويه يتشعلق بيه على الشجراية.. وكمان يقدر يمشي على السلك.. ولا أحسن بلياتشو في السيرك.. وده كله عشان متغذي تمام ولا عمره بيرفض أي طعام»، هذه الكلمات كتبها سيد حجاب ولحنها عمار الشريعي وغناها عبد المنعم مدبولي مع الطفل وليد يحيى، والتي نالت شهرة واسعة، وأصبحت إحدى العلامات المميزة لمسلسل «أبنائي الأعزاء.. شكرا».
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«الفارس والأميرة»| قصة أول فيلم رسوم متحركة مصري

لا أحد ينكر أن الغرب يتفوق ويسبق الشرق الأوسط بفارق كبير في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة، لذلك ستجد أفلامهم دائما تحقق نجاحا كبيرًا فى الدول العربية والسبب عدم وجود منافس لهم، فهم يمتلكون الأدوات والتقنيات التي تمكنهم من إنتاج أفلام كرتون ضخمة تجوب العالم أجمع وتحقق أرقاما ضخمة فى شباك التذاكر. وكان هناك عدة محاولات عربية فى هذا الشأن؛ ولكن لم تكن على مستوى المنافسة، وقد نجح العرب فى تقديم مسلسلات الرسوم المتحركة، ولكن ليس بنفس الإبهار، ونحاول جميعًا تجاهل الأمر، بالضغط على شركة «والت ديزني» العالمية بأن تكون تلك الأفلام مصحوبة بدوبلاج العربي
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تعرف على أحدث المنضمين إلى مسلسل«حواديت الشانزليزيه»

تعاقدت شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، مؤخرًا مع عدد من الفنانين للمشاركة فى بطولة مسلسل «حواديت الشانزليزيه» إلى جوار النجم الأردني إياد نصار، وهم؛ الفنانة عايدة رياض، الفنان إدوارد والممثلة الشابة أماني كمال، لينضموا إلى فريق عمل المسلسل الذين تم التعاقد معهم مسبقًا؛ إنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى. «حواديت الشانزليزيه» من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وكان المفترض أن ينطلق التصوير اليوم ولكن تم تأجيله إلى الأربعاء المقبل من أجل إنهاء التحضيرات الأولية الخاصة بالمشاهد الأولى.
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نشوى مصطفى تتعرض للسرقة: أستاذ حرامي ربنا ينتقم منك

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن تعرضها للسرقة بعدما تم تكسير زجاج سيارتها وسرقة كل محتوياتها، لافتة إلى أن أكثر ما أزعجها أنه تمت سرقة "اللاب توب" الخاص بابنها وحقيبة ملابسه و"بدلة فرحه". وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إزاز العربية اتكسر وكل اللي فيها اتسرق. أكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابني وشنطة هدومه وبدلة فرحه، سبحان الله وأنا طالعة البيت كنت عايزة أفضي العربية وأجلت لما أرجع من مشوار فى مدينة نصر، إلى الأستاذ الحرامي: ربنا ينتقم منك.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله".
ميار-الغيطى

خطوبة ميار الغيطي.. وإدوارد أول المهنئين (صور)

هنأ الفنان إدوارد، الممثلة الشابة ميار الغيطي بخطبتها، إذ قام بنشر مجموعة من صور الخطبة على حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فيها «ميار» وهي ترتدي فستانا أبيض مفتوحا ومطعمًا باللون الفضى، وعلق على الصور قائلا: «ألف مبروك الخطوبة يا ميار»، وحضر حفل الخطبة عدد من نجوم الفن، في مقدمتهم كل من مي سليم ودانا حمدان وأمل رزق، وحتى الآن لم تنشر أي من ميار الغيطي أو شقيقتها مي الغيطي أيا من صور الخطبة، إذ سبق الفنان إدوارد الجميع وهنأها بالخطبة.
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