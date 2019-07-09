شاهد.. نشوى مصطفى تهدد زوجة ابنها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية قدمتها الفنانة نشوى مصطفى في حفل زفاف ابنها عبدالرحمن وعروسه، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.
الأغنية التي اتسمت بالطابع الكوميدي، كانت عبارة عن "تهديدات" وجهتها الحماة، نشوى مصطفى، إلى زوجة ابنها، منة، فتقول:
"خدي مني نصيحة صريحة، اسمعي كلامي أنا هبقى ماما التانية.. منة منة ريحي باله.. منة منة ربي عياله"، وسط تفاعل الحضور الكبير مع الأغنية، كما أنها اقتربت من حاجز المليون مشاهدة، على إحدى قنوات موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، وذلك في أقل من يوم منذ نشرها.
وشهد حفل الزفاف الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة حضور الفنانين: "ماجد الكدواني، ومنال سلامة، وإدوارد، وأنوشكا، ورانيا فريد شوقي، وإيمي سالم، وعزة مجاهد"، وعدد من نجوم الفن.
وقبل يوم من الفرح، تعرضت الفنانة نشوى مصطفى إلى حادث مؤسف، حيث قام أحدهم بتكسير زجاج سيارتها وسرقة كل محتوياتها، وقالت الفنانة إن أكثر
وشهد حفل الزفاف الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة حضور الفنانين: "ماجد الكدواني، ومنال سلامة، وإدوارد، وأنوشكا، ورانيا فريد شوقي، وإيمي سالم، وعزة مجاهد"، وعدد من نجوم الفن.
وقبل يوم من الفرح، تعرضت الفنانة نشوى مصطفى إلى حادث مؤسف، حيث قام أحدهم بتكسير زجاج سيارتها وسرقة كل محتوياتها، وقالت الفنانة إن أكثر ما أزعجها هو سرقة "اللاب توب" الخاص بابنها وحقيبة ملابسه و"بدلة فرحه".
وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إزاز العربية اتكسر وكل اللي فيها اتسرق. أكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابني وشنطة هدومه وبدلة فرحه، سبحان الله وأنا طالعة البيت كنت عايزة أفضي العربية وأجلت لما أرجع من مشوار فى مدينة نصر، إلى الأستاذ الحرامي: ربنا ينتقم منك.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله".