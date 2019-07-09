عبدالغني يوضح حقيقة بلاغ مجاهد ضده في بيع التذاكر
تحرير:أحمد سعيد
٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م
مجدي عبدالغني
كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، حقيقة تقديم أحمد مجاهد زميله في المجلس بلاغًا ضده هو وخالد لطيف، يتهمهما فيه ببيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.
وأرسل أحمد مجاهد خطابا إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، نشره مجدي عبدالغني عبر حسابه الشخصي عبر "تويتر"، جاء نصه كالتالي: "السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.. يؤسفني أنني سمعت أنه نشر على لساني كلام لا أساس له من الصحة بأنني هاجمت بعض الزملاء وتحديدًا خالد لطيف ومجدي عبدالغني".
وأضاف: "لم أصرح بأي اتهامات وعلى استعداد للشهادة بهذا أمام أي جهة يرونها وذلك احتراما لحق الزمالة".
pic.twitter.com/5U4Qf6WXrH
— Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) July 9, 2019
وتقدم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، باستقالته من منصبه، عقب إخفاق الفراعنة، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد،
وأضاف: "لم أصرح بأي اتهامات وعلى استعداد للشهادة بهذا أمام أي جهة يرونها وذلك احتراما لحق الزمالة".
وتقدم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، باستقالته من منصبه، عقب إخفاق الفراعنة، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا، ثم كرم كردي، ومجدي عبدالغني وعصام عبدالفتاح.
وجاءت الاستقالات الجماعية عقب خسارة المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، والخروج المبكر من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري.