رياضة

عبدالغني يوضح حقيقة بلاغ مجاهد ضده في بيع التذاكر

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، حقيقة تقديم أحمد مجاهد زميله في المجلس بلاغًا ضده هو وخالد لطيف، يتهمهما فيه ببيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. وأرسل أحمد مجاهد خطابا إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، نشره مجدي عبدالغني عبر حسابه الشخصي عبر "تويتر"، جاء نصه كالتالي: "السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.. يؤسفني أنني سمعت أنه نشر على لساني كلام لا أساس له من الصحة بأنني هاجمت بعض الزملاء وتحديدًا خالد لطيف ومجدي عبدالغني".
وأضاف: "لم أصرح بأي اتهامات وعلى استعداد للشهادة بهذا أمام أي جهة يرونها وذلك احتراما لحق الزمالة". pic.twitter.com/5U4Qf6WXrH — Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) July 9, 2019 وتقدم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، باستقالته من منصبه، عقب إخفاق الفراعنة، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد،
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اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
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حسين الشحات: هذه حقيقة خلافاتي مع لاسارتي

قال حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، إن معسكر إسبانيا الذي يخوضه الفريق حاليا يعد مثاليا في كل شيء؛ سواء في الإقامة أو ملاعب التدريب أو توافر الأدوات، كما أن توقيت المعسكر يعد مناسبا بالنظر إلى ارتباطات الفريق في المرحلة المقبلة التي تشهد حسم بطولة الدوري. وأكد الشحات في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أن تأجيل مباراتي المقاولون العرب والزمالك لما بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، وحصول الفريق على راحة لعدة أيام، كان يتطلب ضرورة تجميع الفريق مرة أخرى لإعداد اللاعبين بدنيا وفنيا وتجهيزهم بالشكل المطلوب للمواجهات المهمة المقبلة.
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الكاف يقرر إيقاف رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، إيقاف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية، لمدة عام، بعد شكوى الحكم الدولي الإثيوبي باملاك تيسيما، ضده واتهامه بالاعتداء عليه عقب مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. واتَّهم باملاك تيسيما، فوزي لقجع، بالاعتداء عليه بالضرب مباشرة بعد نهاية مباراة الزمالك ونهضة بركان، في 26 من شهر مايو الماضي، والتي شهدت جدلا تحكيميا واسعا، بعد سقوط الحكم الإثيوبي في هفوات تحكيمية.
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الفراغ اللائحي سلاح الأولمبية لتجنب الصدام مع «فيفا»

ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، المشهد الكروي في مصر من الباب الصغير، بعدما حفلت فترة إدارتهم الجبلاية بالعديد من الفضائح الكروية والأخلاقية. وتقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه، عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا"، ثم كرم كردي، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثنائي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
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نص خطاب استقالة كرم كردي من الجبلاية (صورة)

تقدم كرم كردي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالته من المجلس، اليوم الأحد، ليلحق بباقي الأعضاء في أعقاب هزيمة المنتخب الوطني وتوديعه بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، إذ ودع منتخب الفراعنة البطولة التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.
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أمير مرتضى يرشح 11 شخصية لتولي مجلس اتحاد الكرة

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كيفية استغلال خروج المنتخب الوطني، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارة الفراعنة والخروج من البطولة مساء أمس السبت، بهدف دون رد أمام منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما بدور الـ16 على استاد القاهرة الدولي، ورشح أمير 11 شخصية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاستقالة التي تقدم بها هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية وأعضاء مجلسه.
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اتحاد الكرة يحذف خبر استقالة 3 أعضاء من الجبلاية

قامت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بحذف التدوينة الخاصة باستقالة عصام عبد الفتاح، وكرم كردي، ومجدي عبد الغني، أعضاء مجلس الجبلاية، إذ حذف مسؤولو الصفحة التدوينة بعد دقائق قليلة من نشرها، ما أثار الجدل حول موقف الأعضاء من تقديم الاستقالة. وجاء ذلك على الرغم من نشر خبر مسبقًا باستقالتهم، إذ أعلن عصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني استقالتهما من اتحاد الكرة بعد دقائق من قرار هاني أبو ريدة إقالة خافيير أجيري من المنتخب، ثم التقدم باستقالته من رئاسة اتحاد الكرة، ودعوته بقية الأعضاء إلى السير على خطاه.
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