عبدالغني يوضح حقيقة بلاغ مجاهد ضده في بيع التذاكر

تحرير:أحمد سعيد ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

مجدي عبدالغني

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، حقيقة تقديم أحمد مجاهد زميله في المجلس بلاغًا ضده هو وخالد لطيف، يتهمهما فيه ببيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. وأرسل أحمد مجاهد خطابا إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، نشره مجدي عبدالغني عبر حسابه الشخصي عبر "تويتر"، جاء نصه كالتالي: "السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.. يؤسفني أنني سمعت أنه نشر على لساني كلام لا أساس له من الصحة بأنني هاجمت بعض الزملاء وتحديدًا خالد لطيف ومجدي عبدالغني".

وأضاف: "لم أصرح بأي اتهامات وعلى استعداد للشهادة بهذا أمام أي جهة يرونها وذلك احتراما لحق الزمالة". pic.twitter.com/5U4Qf6WXrH — Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) July 9, 2019 وتقدم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، باستقالته من منصبه، عقب إخفاق الفراعنة، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد،