قال كلام هستيري.. الدقائق الأخيرة لرجل الأعمال المنتحر بالرحاب

تحرير:تهامى البندارى ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م

انتحار- تعبيرية

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال أسرة رجل الأعمال المنتحر فى مدينة الرحاب، والتي أشارت إلى أن المتوفي مر بضائقة مالية أثرت عليه نفسيا في أيامه الأخيرة، مؤكدين أنه قبل دقائق قليلة من إقدامه على الانتحار، تحدث إلى أفراد أسرته بطريقة هيسترية، ولم تمر دقائق حتى سمعوا بعدها صوت ارتطام على الأرض وفوجئوا به غارقًا في دمائه، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وخاطبت النيابة الطب الشرعي لإرسال التقرير الطبي المبدئي، لكشف تفاصيل الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من شرفة شقته بمدينة الرحاب، وعثر على جثة رجل أعمال (40 عاما)، ملقاة على الأرض، قبل أن يتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة. وأسفرت تحريات رجال المباحث، عن أن رجل الأعمال المتوفي، أشهرت شركته إفلاسها، الأمر الذي