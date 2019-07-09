قال كلام هستيري.. الدقائق الأخيرة لرجل الأعمال المنتحر بالرحاب
تحرير:تهامى البندارى
٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
انتحار- تعبيرية
استمعت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال أسرة رجل الأعمال المنتحر فى مدينة الرحاب، والتي أشارت إلى أن المتوفي مر بضائقة مالية أثرت عليه نفسيا في أيامه الأخيرة، مؤكدين أنه قبل دقائق قليلة من إقدامه على الانتحار، تحدث إلى أفراد أسرته بطريقة هيسترية، ولم تمر دقائق حتى سمعوا بعدها صوت ارتطام على الأرض وفوجئوا به غارقًا في دمائه، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وخاطبت النيابة الطب الشرعي لإرسال التقرير الطبي المبدئي، لكشف تفاصيل الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من شرفة شقته بمدينة الرحاب، وعثر على جثة رجل أعمال (40 عاما)، ملقاة على الأرض، قبل أن يتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.
وأسفرت تحريات رجال المباحث، عن أن رجل الأعمال المتوفي، أشهرت شركته إفلاسها، الأمر الذي
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من شرفة شقته بمدينة الرحاب، وعثر على جثة رجل أعمال (40 عاما)، ملقاة على الأرض، قبل أن يتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.
وأسفرت تحريات رجال المباحث، عن أن رجل الأعمال المتوفي، أشهرت شركته إفلاسها، الأمر الذي أدى إلى مروره بضائقة مالية ونفسية سيئة، قام على إثرها بإلقاء نفسه من شرفة شقته؛ للتخلص من حياته، بحسب أقوال أفراد الأمن وشهود عيان على الواقعة.
ويبذل رجال مباحث القاهرة، جهودا للتوصل إلى حقيقة الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، ومناقشة شهود العيان من الجيران وأصحاب المحلات، للوصول لأى خيوط تفيدفي الوقوق على حقيقة الحادث.