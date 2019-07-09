فتح باب المرافعة من جديد في «أنصار بيت المقدس 3»

تحرير:تهامى البندارى ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م

هشام عشماوي- أرشيفية

قررت محكمة الطعون العسكرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المسماة اعلاميا بـ«بيت المقدس 3»، إلى جلسة 22 من يوليو الجاري، لفتح باب المرافعة فيها من جديد، بعد تغيير الدائرة، على خليفة الحكم الصادر من المحكمة العسكرية بإعدام 11 متهمًا من بينهم هشام عشماوي الضابط المفصول من القوات المسلحة، ومعاقبة 9 آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة، بشأن إدانتهم بارتكاب 17 واقعة إرهابية، شملت رصد ومراقبة رجال القوات المسلحة والشرطة والتخطيط لتفجير قصر الاتحادية والتخطيط لقتل جنود كمين الفرافرة.

وأحالت المحكمة العسكرية، في وقت سابق 11 متهما بالقضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام وهم كل من: هشام عشماوي، وشادى المنيعى، وكمال علام، وسلمى المحسانة، وأيمن أنور، ومحمد أحمد نصر، وصبري النخلاوي، وهيثم رمضان، وأحمد فؤاد، وهيثم رمضان، وإسلام الدسوقي. كما تضمنت الأحكام معاقبة