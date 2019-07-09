رياضة

ثروت سويلم يكشف عن أولويات اتحاد الكرة

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م
ثروت سويلم
ثروت سويلم
كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الهدف الرئيسي للجبلاية خلال الفترة المقبلة هو إنهاء بطولتي الدوري والكأس، حيث أكد في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن الهدف الرئيسي لاتحاد الكرة هو إنهاء يطولتي الدوري والكأس في المواعيد المحددة لهما وفق الجدول المعلن قائلا: "هذا ما نفكر فيه حاليا ونسير على تنفيذه في الفترة المقبلة". وأضاف سويلم خلال تصريحاته أنه يتمنى أن يكون المدير الفني القادم للمنتخب وطنيا وليس أجنبيا، مؤكدا أنه سيتم حسم القرار مع وزير الرياضة أشرف صبحي.
واختتم ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية بأن أمر تحديد مدير فني للمنتخب الوطني سابق لأوانه في الفترة الحالية، الأهم بالنسبة لنا إنهاء بطولتي الدوري والكأس. وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارته من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ليتأهل
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أمير عزمي: الزمالك رفض الوديات الضعيفة بمعسكر قبرص

كشف أمير عزمي مجاهد المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال رفض اللعب مع فرق درجة ثانية خلال معسكر قبرص المقام حاليا استعدادًا لاستئناف الفريق الأبيض مسابقة الدوري، مشيرا إلى أنهم فضلوا اللعب مع أفضل 3 فرق في قبرص ومنها من يشارك فى كأس الاتحاد الأوروبي. وأضاف المدرب العام لفريق القلعة البيضاء أن المباريات الودية التي يخوضها الزمالك قوية بجانب الحمل العالي في التدريب وتعمل على إظهار قوة الفريق الحقيقية.
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اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
مجدى-عبد-الغنى

عبدالغني يوضح حقيقة بلاغ مجاهد ضده في بيع التذاكر

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، حقيقة تقديم أحمد مجاهد زميله في المجلس بلاغًا ضده هو وخالد لطيف، يتهمهما فيه ببيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. وأرسل أحمد مجاهد خطابا إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، نشره مجدي عبدالغني عبر حسابه الشخصي عبر "تويتر"، جاء نصه كالتالي: "السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.. يؤسفني أنني سمعت أنه نشر على لساني كلام لا أساس له من الصحة بأنني هاجمت بعض الزملاء وتحديدًا خالد لطيف ومجدي عبدالغني".
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الفراغ اللائحي سلاح الأولمبية لتجنب الصدام مع «فيفا»

ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، المشهد الكروي في مصر من الباب الصغير، بعدما حفلت فترة إدارتهم الجبلاية بالعديد من الفضائح الكروية والأخلاقية. وتقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه، عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا"، ثم كرم كردي، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثنائي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
احمد-شوبير (1)

سويلم وشوبير يستقبلان مدير رابطة الدوري الإسباني

استقبل ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد، مدير رابطة الدوري الإسباني (الليجا) في الشرق الأوسط، جيلرمو هيريتيا، ومفوض الرابطة في مصر خوان فيرنانديز، وأحمد شريف خبير اللوائح، بحضور الدكتور علاء عبد العزيز نائب المدير التنفيذي، ومحمد زاهر مدير التسويق بالاتحاد. وتم خلال الاجتماع عرض ملخص لائحة الدوري الإسباني فيما يخص تنظيم المباريات والعقوبات وحقوق البث، وكيفية التعامل مع الارتبطات الخارجية والمباريات المؤجلة، للاستفادة من التجربة الإسبانية في رفع قيمة البطولة تسويقيا.
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قائد زيمبابوي: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط

كشف نوليدج ماسونا، قائد منتخب زيمبابوي، أنه وزملاءه متشوقون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، واللعب في مصر، قائلًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الافتتاح أمام نظيره المنتخب الوطني، المقرر لها الجمعة المقبلة، إن المنتخب الوطني ليس محمد صلاح فقط، وتابع: «اللعب في مجموعة صاحب الأرض صعب، نعم لديهم أفضلية بدعم الجماهير، ولكن في كل الأحوال نحن لن ننظر إلى الجماهير ولا الملعب، نعم لتحقيق نتيجة جيدة»، وتابع: «ليس هناك أي تخوف من اللعب في درجات الحرارة المرتفعة في مصر».
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مدرب زيمبابوي عن لقاء مصر: لا مانع من مفاجأة الجميع

تحدث صنداي تشيزامبو، مدرب منتخب زيمبابوي عن غياب جورج شيجوفا حارس مرمى الفريق الأساسي للإيقاف، كما تحدث عن موقف خاما بيليات من خوض المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الوطني، وتحدث مدرب زيمبابوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عن غياب حارسه الأساسي للإيقاف، وحالة نجم المنتخب خاما بيليات، قائلا: "أنا أمتلك قائمة من 3 حراس جميعهم في نفس المستوى ولا أقلق لغياب أحدهم، وفيما يخص حالة بيليات سيتم تحديد الموقف النهائي للاعب خلال تدريب الغد، وأعتقد أنه سيشارك معنا".
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