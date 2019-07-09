ثروت سويلم يكشف عن أولويات اتحاد الكرة

تحرير:محمد حسن صيام ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٩ م

ثروت سويلم

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الهدف الرئيسي للجبلاية خلال الفترة المقبلة هو إنهاء بطولتي الدوري والكأس، حيث أكد في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن الهدف الرئيسي لاتحاد الكرة هو إنهاء يطولتي الدوري والكأس في المواعيد المحددة لهما وفق الجدول المعلن قائلا: "هذا ما نفكر فيه حاليا ونسير على تنفيذه في الفترة المقبلة". وأضاف سويلم خلال تصريحاته أنه يتمنى أن يكون المدير الفني القادم للمنتخب وطنيا وليس أجنبيا، مؤكدا أنه سيتم حسم القرار مع وزير الرياضة أشرف صبحي.

واختتم ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية بأن أمر تحديد مدير فني للمنتخب الوطني سابق لأوانه في الفترة الحالية، الأهم بالنسبة لنا إنهاء بطولتي الدوري والكأس. وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارته من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ليتأهل

واختتم ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية بأن أمر تحديد مدير فني للمنتخب الوطني سابق لأوانه في الفترة الحالية، الأهم بالنسبة لنا إنهاء بطولتي الدوري والكأس.



وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد خسارته من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة لمواجهة منتخب نيجيريا الذي تأهل أيضا على حساب منتخب الكاميرون حامل لقب البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



ويعد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة هو القائم بأعمال رئيس المجلس بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد، عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية والتي بدأت بإقالة خافيير أجيري واستقالة هاني أبو ريدة وانتهت باستقالة أحمد شوبير الذي قدم استقالته متأخرًا من مجلس إدارة اتحاد الكرة.