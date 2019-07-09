اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

تحرير:أحمد بركات ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م

الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة مع الزمالك يوم 21 يوليو بدلا من 23 يوليو على استاد الجونة الرياضي، بينما تقام مواجهتا الزمالك مع الإسماعيلي على استاد بتروسبورت ومباراة المقاولون مع الأهلي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية يوم 24 يوليو بدلا من 26 يوليو. وتختتم مباريات الدوري الممتاز بمواجهة الأهلي