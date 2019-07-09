رياضة

اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد جديدة لمؤجلات الدوري

تحرير:أحمد بركات ٠٩ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعديل جديد على مواعيد المباريات الأربع المتبقية في عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، وذلك عقب تويع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية، والخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف. وتنتهي البطولة يوم 19 يوليو الجاري، وقررت لجنة المسابقات تقديم المباريات الأربع المتبقية لمدة 48 ساعة لكل مباراة، وذلك سعيًا لإنهاء المسابقة يوم 28 يوليو الجاري بدلا من 30 يوليو، علمًا بأن اللجنة أعلنت في وقت سابق عن مواعيد المباريات المؤجلة قبل عدة أسابيع، قبل أن يتم تعديلها ونشرها في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تقام مباراة الجونة مع الزمالك يوم 21 يوليو بدلا من 23 يوليو على استاد الجونة الرياضي، بينما تقام مواجهتا الزمالك مع الإسماعيلي على استاد بتروسبورت ومباراة المقاولون مع الأهلي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية يوم 24 يوليو بدلا من 26 يوليو. وتختتم مباريات الدوري الممتاز بمواجهة الأهلي
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أمير-عزمى-مجاهد

أمير عزمي: الزمالك رفض الوديات الضعيفة بمعسكر قبرص

كشف أمير عزمي مجاهد المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال رفض اللعب مع فرق درجة ثانية خلال معسكر قبرص المقام حاليا استعدادًا لاستئناف الفريق الأبيض مسابقة الدوري، مشيرا إلى أنهم فضلوا اللعب مع أفضل 3 فرق في قبرص ومنها من يشارك فى كأس الاتحاد الأوروبي. وأضاف المدرب العام لفريق القلعة البيضاء أن المباريات الودية التي يخوضها الزمالك قوية بجانب الحمل العالي في التدريب وتعمل على إظهار قوة الفريق الحقيقية.
ثروت-سويلم

ثروت سويلم يكشف عن أولويات اتحاد الكرة

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الهدف الرئيسي للجبلاية خلال الفترة المقبلة هو إنهاء بطولتي الدوري والكأس، حيث أكد في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن الهدف الرئيسي لاتحاد الكرة هو إنهاء يطولتي الدوري والكأس في المواعيد المحددة لهما وفق الجدول المعلن قائلا: "هذا ما نفكر فيه حاليا ونسير على تنفيذه في الفترة المقبلة". وأضاف سويلم خلال تصريحاته أنه يتمنى أن يكون المدير الفني القادم للمنتخب وطنيا وليس أجنبيا، مؤكدا أنه سيتم حسم القرار مع وزير الرياضة أشرف صبحي.
مجدى-عبد-الغنى

عبدالغني يوضح حقيقة بلاغ مجاهد ضده في بيع التذاكر

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، حقيقة تقديم أحمد مجاهد زميله في المجلس بلاغًا ضده هو وخالد لطيف، يتهمهما فيه ببيع تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر. وأرسل أحمد مجاهد خطابا إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، نشره مجدي عبدالغني عبر حسابه الشخصي عبر "تويتر"، جاء نصه كالتالي: "السادة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.. يؤسفني أنني سمعت أنه نشر على لساني كلام لا أساس له من الصحة بأنني هاجمت بعض الزملاء وتحديدًا خالد لطيف ومجدي عبدالغني".
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كهربا

رئيس الزمالك عن كهربا: الأهلي ما يقدرش ياخد لاعب مني

تحدث رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن أنباء انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلًا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات قادمة، حيث أن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منهم عامين فقط. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن توقيع كهربا الأهلي وهو ما نفاه وكيله وأكد أن كهربا مرتبط بعقد مع نادي الزمالك يمتد لمدة موسمين ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر إلا بموافقة ناديه.
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رسالة مؤثرة من حازم إمام لجنش بعد الإصابة

حرص حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
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مصدر مُقرب من كهربا يكشف حقيقة انتقاله للأهلي

كشف مصدر مُقرب من محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأخبار المُنتشرة في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية بشأن انتقاله لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث قال المصدر: "كل ما يُقال عن توقيع كهربا للأهلي ليس صحيحا على الإطلاق، وغير حقيقي". وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن محمود كهربا يحترم تماما عقده الممتد مع نادي الزمالك، ولن يوقع لأي فريق آخر مهما كان اسمه وقيمته، دون علم مسؤولي الزمالك".
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