الأسماك والمحار.. أطعمة تحافظ على صحة المخ

عند الحديث عن الأسماك لا بد أن نذكر فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية، فعليك أن تكثر من تناول السلمون والتونة للمساعدة في نمو وتطور وظائف المخ، لذا احرص على تناوله باستمرار

تحرير:إسراء سليمان ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

صحة المخ

نسمع دائمًا عن أطعمة تغذي القلب، وأطعمة أخرى تحافظ على صحة العينين، ولكن هل سمعت عما يغذي المخ، المخ هو مركز الجسم، ولا يمكن إهماله على الإطلاق، فبشكل عام يجب أن يكون نظامنا الغذائي يتضمن أطعمة تساعد في فقدان الوزن، إضافة إلى بناء العضلات والحفاظ على صحة العظام. إضافة إلى أطعمة تساعد على الشفاء من مشكلات صحية بعينها. فالأطعمة التي تغذي المخ بشكل عام يجب أن تكون جزءا من جدول نظام غذائي يومي، وبناء على ذلك يزيد من إنتاجيتنا، وقوة الذاكرة، نقلًا عن "timesofindia".

لذا إذا كنت تعاني من مشكلات في الذاكرة، أو عدم القدرة على التركيز، أو إذا كنت تشعر أنه يوجد من هو أذكى منك، كل هذا يشير بوضوح إلى أن عقلك لا يحصل على ما يكفي من المواد الغذائية لتعزيز قدراته ويعمل بكفاءة. ولكي تحافظ على معدلات عالية من النشاط لمخك، عليك أن تضع تركيزك على نظام غذائي متوازن، يعمل على