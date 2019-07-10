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الأسماك والمحار.. أطعمة تحافظ على صحة المخ

عند الحديث عن الأسماك لا بد أن نذكر فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية، فعليك أن تكثر من تناول السلمون والتونة للمساعدة في نمو وتطور وظائف المخ، لذا احرص على تناوله باستمرار
تحرير:إسراء سليمان ١٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
صحة المخ
صحة المخ
نسمع دائمًا عن أطعمة تغذي القلب، وأطعمة أخرى تحافظ على صحة العينين، ولكن هل سمعت عما يغذي المخ، المخ هو مركز الجسم، ولا يمكن إهماله على الإطلاق، فبشكل عام يجب أن يكون نظامنا الغذائي يتضمن أطعمة تساعد في فقدان الوزن، إضافة إلى بناء العضلات والحفاظ على صحة العظام. إضافة إلى أطعمة تساعد على الشفاء من مشكلات صحية بعينها. فالأطعمة التي تغذي المخ بشكل عام يجب أن تكون جزءا من جدول نظام غذائي يومي، وبناء على ذلك يزيد من إنتاجيتنا، وقوة الذاكرة، نقلًا عن "timesofindia".
لذا إذا كنت تعاني من مشكلات في الذاكرة، أو عدم القدرة على التركيز، أو إذا كنت تشعر أنه يوجد من هو أذكى منك، كل هذا يشير بوضوح إلى أن عقلك لا يحصل على ما يكفي من المواد الغذائية لتعزيز قدراته ويعمل بكفاءة. ولكي تحافظ على معدلات عالية من النشاط لمخك، عليك أن تضع تركيزك على نظام غذائي متوازن، يعمل على
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حليب-المكسرات

الحليب البقري والجاموسي.. أيهما أفضل؟

نظرًا لكونه مكملا غذائيا، يتكون الحليب من العديد من العناصر الغذائية والمعادن الضرورية لجسمك، كما أنه غني بالكالسيوم والبروتين والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والحليب الدهني؛ لذا فهو يفيد جسمك بطرق مختلفة، بدءًا من المساعدة في الحفاظ على وزن جسمك إلى تعزيز صحة عظامك. يتوفر الحليب بأشكال مختلفة؛ مثل حليب الأرز، وحليب الكاجو، وحليب البقر، وحليب القنب، وحليب الجاموس، وأكثر الأنواع شيوعا هو حليب البقر وحليب الجاموس. لكن، هل سبق لك أن تساءلت عن أوجه التشابه والتفاوت بين هذين النوعين، وما يتبع ذلك من أثر في صحتك؟
أطعمة-هامة-لصحة-العينين

الفلفل الأحمر واللفت.. أطعمة تحافظ على عينيك

العين ليست نافذة فقط لروحك ولكن للتعمق في العالم كله، لذا فأنت بحاجة دائمًا إلى أطعمة غنية ببعض العناصر الغذائية المهمة من أجل الحفاظ على صحة العينين، فالعين من أكثر الأعضاء الحساسة في جسم الإنسان، وتتأثر بكثير من عوامل الحياة مثل التغذية السيئة والتدخين، بجانب قضاء وقت طويل أمام التليفزيون أو هواتفنا المحمولة، كما أن فاعليتها تقل بشكل طبيعي عند التقدم في العمر، وقد يصعب عليك قراءة الكتب التي تحبها، إن لم تستخدم نظارة للقراءة، أو الذهاب للعمل والغوص، نقلًا عن "dailyhealthpost".
اخطاء-لا تفعلها-في-الدايت

عدم تناول المياه.. أخطاء تفعلها في الصباح

الوقت المثالي لتناول وجبة الإفطار هو الساعات الأولى من الصباح، أي من الساعة 9 إلى 11، ولكن في هذه الفترة قد تقوم بارتكاب العديد من الأخطاء الصحية التي تضر بطعامك. وجبة الإفطار هي أول مصدر للطاقة يدخل جسمك بعد عدة ساعات من النوم والامتناع عن الطعام، لذا كن حريصًا على أن تكون قائمة الإفطار غنية بالفيتامينات (الفواكه والخضراوات) والمعادن (البيض والخبز مع كوب من اللبن)، ولكن الروتين في بعض الأحيان يجعلك تميل إلى تغيير أسلوب حياتك وتناول طعام منخفض من حيث الفوائد، نقلًا عن "timesofindia".
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في-رمضان-الركض

ابعد عن ضغط العمل والقلق بهذه العادات الصحية

في زحمة اليوم لا تنسَ نفسك فأنت أيضا مهم لا تستحق التهميش أو تحمّل هذا الضغط النفسي، فإذا كان العمل يسبب لك القلق والتوتر والضغط، فيجب البحث عن السبل الفعالة التي تجعلك تتخلص من الطاقة السلبية؛ على سبيل المثال، ممارسة اليوجا والتمرينات الرياضية يوميا، ويمكنك أيضا اتخاذ الكتب صديقا لك من أجل الحصول على قدر كافٍ من الاسترخاء، ولا تنسَ النوم فهو أحد أهم العوامل الأساسية التي تساعدك على إنجاز المهام اليومية دون الشعور بالملل أو السلب المستمر لطاقتك. وذلك نقلا عن "times of india".
وجبة-الإفطار-لفقدان الوزن

البيض والتوت.. أطعمة يجب تناولها في الإفطار

وجبة الإفطار هي أول ما يعطيك طاقة في بداية اليوم، لذا يجب ألا تفوّتها حتى لا تخسر العديد من المعادن والفيتامينات المهمة التي يحتاج إليها الجسم، وبخصوص الراغبين في خسارة الوزن فستجد الطبيب ينصحهم دائمًا بالاهتمام بمكونات وجبة الإفطار، ومن بينها البيض والخيار والجبن القريش، وفي نفس الوقت يجب تجنب أطعمة أخرى قد تكون محمّلة بكميات كبيرة من الدهون، فالجسم في الصباح يحتاج إلى ما يعطيه طاقة؛ مثل كوب من اللبن الغني بالكالسيوم، الذي يساعد في الحفاظ على صحة العظام على المدى البعيد. نقلا عن "express".
أضرار-الخس

احذر.. الخس به العديد من البكتيريا المسببة للأمراض

الخضراوات الورقية من أهم الأطعمة الموصى بها دائما، نظرًا إلى أنها غنية بالمعادن والفيتامينات، بجانب الألياف الغذائية التي تساعد في التحسين من عملية الهضم، وتجعلك تصل إلى معدلات عالية من الشبع والامتلاء، ما يساعد في فقدان الوزن والحفاظ على صحة القلب، والتقليل من معدلات الكوليسترول الضار، ولكن الدراسات كل يوم تأتي إلينا بكل ما هو جديد، خاصة في ما يتعلق بصحتنا، فحذر الباحثون من أن الخضراوات الورقية مثل الخس، من المحتمل أن تحمل جراثيم خطيرة. وذلك نقلا عن "daily mail".
فوائد-البيض

بيضة مسلوقة تتحكم في مستويات السكر في الدم

البيض يعد من الأغذية الهامة لجميع الفئات العمرية، فمنذ الصغر تجد والدتك تقول لك عليك بتناول البيض وشرب اللبن لتصبح قويا مثل الرجل العنكبوت أو باتمان، لم يكن ذلك مجرد وسيلة إقناع لتناول الطعام، ولكن بالفعل البيض يحتوي على العديد من الفيتامينات والبروتينات وبعض المعادن مثل الكالسيوم والفوسفات، بجانب ذلك البيض له فائدة سحرية أخرى؛ لإنه يتحكم في مستويات السكر في الدم، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري2، فالتحكم في نسبة السكر في الدم عن طريق بعض العادات الصحية ليس مهمة سهلة على الإطلاق، فمن المحتمل أن يأخذ المريض عدة شهور ليتعلم كيف يأكل.
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