الأسماك والمحار.. أطعمة تحافظ على صحة المخ

عند الحديث عن الأسماك لا بد أن نذكر فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية، فعليك أن تكثر من تناول السلمون والتونة للمساعدة في نمو وتطور وظائف المخ، لذا احرص على تناوله باستمرار
نسمع دائمًا عن أطعمة تغذي القلب، وأطعمة أخرى تحافظ على صحة العينين، ولكن هل سمعت عما يغذي المخ، المخ هو مركز الجسم، ولا يمكن إهماله على الإطلاق، فبشكل عام يجب أن يكون نظامنا الغذائي يتضمن أطعمة تساعد في فقدان الوزن، إضافة إلى بناء العضلات والحفاظ على صحة العظام. إضافة إلى أطعمة تساعد على الشفاء من مشكلات صحية بعينها. فالأطعمة التي تغذي المخ بشكل عام يجب أن تكون جزءا من جدول نظام غذائي يومي، وبناء على ذلك يزيد من إنتاجيتنا، وقوة الذاكرة، نقلًا عن "timesofindia".
لذا إذا كنت تعاني من مشكلات في الذاكرة، أو عدم القدرة على التركيز، أو إذا كنت تشعر أنه يوجد من هو أذكى منك، كل هذا يشير بوضوح إلى أن عقلك لا يحصل على ما يكفي من المواد الغذائية لتعزيز قدراته ويعمل بكفاءة.
ولكي تحافظ على معدلات عالية من النشاط لمخك، عليك أن تضع تركيزك على نظام غذائي متوازن، يعمل على
لذا إذا كنت تعاني من مشكلات في الذاكرة، أو عدم القدرة على التركيز، أو إذا كنت تشعر أنه يوجد من هو أذكى منك، كل هذا يشير بوضوح إلى أن عقلك لا يحصل على ما يكفي من المواد الغذائية لتعزيز قدراته ويعمل بكفاءة.
ولكي تحافظ على معدلات عالية من النشاط لمخك، عليك أن تضع تركيزك على نظام غذائي متوازن، يعمل على التعزيز من قوة المخ، وما يلي بعض من الأطعمة المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك من أجل التعزيز من صحة المخ، سيكون لها تأثير إيجابي خصوصا على المدى الطويل.
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1-العنب البري
يعتبر العنب البري مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة، وبالتالي فهي تقيك من تلف محتمل الحدوث، كما أنه يمنع الإصابة بالإجهاد التأكسدي، وبسبب وجود الخصائص المضادة للالتهابات فهو يساعد بشكل كبير على منع الإصابة بالأمراض العصبية، فجسمك في احتياج دائم لمضادات الأكسدة من أجل تأخير الخلل الذي يحصل في المخ مع التقدم في العمر إضافة إلى التعزيز من قوة الذاكرة على المدى البعيد.
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2-الأسماك
عند الحديث عن الأسماك لا بد أن نذكر فوائد أحماض أوميجا 3 الدهنية، فعليك أن تكثر من تناول السلمون والتونة للمساعدة في نمو وتطور وظائف المخ، كما أن فيتامين D والكالسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي توجد في الأسماك تساعد بشكل كبير في الحفاظ على القشرة المخية لتبقى في معدلات صحية، وتذكر المعلومات بشكل أعمق.
3-المحار
ينتمي إلى عائلة المأكولات البحرية "السي فود"، ويتميز باحتوائه على الزنك والحديد الذي يساعد في التعزيز من الذاكرة، والحفاظ على قوتها على المدى البعيد، كما أن مثل هذه العناصر الغذائية تساعد في التحسين من التركيز مما يجعلها أكثر إنتاجية.
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4-المكسرات
تعتبر عين الجمل من أفضل المكسرات على الإطلاق إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة المخ، فهي تحتوي على نسبة كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعتبر مهمة بشكل كبير من أجل الحفاظ وتطور صحة المخ بشكل عام، كما أنها مرتبطة بالتحسين من الذاكرة، فأحماض أوميجا 3 وفيتامين E الموجودان في مختلف المكسرات يحسن بشكل كبير من صحة المخ في المرضى الذين يعانون من الألزهايمر أو أي ضعف إدراكي.
5-الشاي
يعد من مشروبات الراحة بعد يوم طويل من المهام والتوتر، ستجد الكثير بعد الذهاب إلى المنزل يحضر كوبًا ساخنًا من الشاي ويقوم بمشاهدة التليفزيون وكأنه ملك العالم، فكوب واحد من الشاي الساخن بالبخار يعمل على التجديد من قوى العقل، وذلك يرجع لوجود الكاتيكين الذي يريح أعصابك ويجعلك تشعر بالضيق.
6-البيض
بيضة واحدة تعادل حياة صحية، من أكثر المقولات المشهورة في البيوت، وذلك لأنه غني بالمعادن والفيتامينات المهمة التي تساعد في بناء ونمو خلايا المخ، فمن المعروف أن فيتامين B12 والكولين الموجودين في البيض يعملان على التعزيز من الذاكرة، ويساعدان في تذكر الأشياء بطريقة أفضل.
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